Umělec Mádl: Ne, do politiky nejdu. Jako režisér a herec může promlouvat jinde

Režisér a herec Jiří Mádl v pořadu Interview ČT24 prozradil, co pro něj den 17. listopadu znamená. V době sametové revoluce by se viděl v čele vzdoru. Hovořil také o svém novém filmu Vlny, který má lidem přiblížit události roku 1968 a 1969, které ovlivnily život v Československu po následujících více než dvacet let. Určitý strach z tohoto období okupace podle něj máme dodnes pod kůží. Věnoval se i tématu válečného konfliktu na Ukrajině i v Gaze.

„Pro mě to znamená symbol toho, kdy se ta vlna historie překlopila blíž k tomu, co žijeme teď, výrazným způsobem. A něco, co mě utvářelo, protože já jsem ta generace, která se už de facto narodila víceméně do svobody nebo vyrůstala ve svobodě. Což je určitě něco, co určilo můj život,“ řekl sedmatřicetiletý herec.

„Věřím, že díky Vlnám budeme celou tu událost, která formovala naši zemi, vnímat vlastně autentičtěji,“ dodává režisér.

Pochopení má ale i pro ty, kteří tehdy neměli odvahu se vzepřít. „Určitě pochopení mám. Náš hlavní hrdina Tomáš je takovým předobrazem průměrného Čechoslováka, který se určitě a dlouho bál. V příběhu se stará o svého mladšího bratra, takže se de facto chová jako rodič. Jeho ustrašené chování je často dané tím, že nechce nebezpečí vystavit mladšího bráchu,“ uvedl Mádla s tím, že ve chvíli, kdy jde člověku i o jeho blízké, si toho tolik netroufne, je snadno vydíratelný a zastrašitelný.

Na otázku, zda by byl v té době nebo během sametové revoluce v čele vzdoru, uvedl: „Troufám si říct, že ano. Ale těžko říct, myslím si, že těch proměnných v ten daný moment je hrozně moc,“ uvedl, že zatím neví o momentu, kdy by si řekl, že „to za tu oběť nestojí“.

Jako věřící prozradil, jak se mu dnes daří vyrovnávat s válku na Ukrajině a Blízkém východě: „Vyrovnávat... Nevím, jestli je to to správné slovo. Snažím se je spíše brát jako fakt. Nazírat, co si z toho mám vzít. Jakákoli morální nejednoznačnost, kterou jsme často bombardováni, je spíš taktika těch druhých stran. V morální nejednoznačnosti se dá obhájit cokoli. Snažím se spíš udržet si ten diskurs, nenechat se svést z té cesty. To je určitě těžké. Je to vlastně ten narativ, který je nám teď podsouvaný těma dezinformacema. Snažím se udržet zorientovaný,“ uvedl Jiří Mádl.

Myslí si, že se můžeme z historie poučit? „Myslím si, že lidstvo má obecně tendenci zapomínat. Nikdo ale není stejný. Je důležité si říkat, že co je stejný, je určitě ten prvopočátek nebo motivace toho zla. A z toho se určitě poučit dá. Podle mě člověk někdy těžko věří tomu, že to zlo může být absolutní. Lidská mysl to podle mě chce trochu relativizovat a to ji vede k tomu, že chce zapomínat, nechce si v hlavě vytvářet analogii,“ míní herec. „Nemyslí si ale, že nejsme nepoučitelní. Tím, že máme největší přístup k informacím, jsme vzdělaná společnost, tak se poučit můžeme,“ věří.

Dotazován byl i na aktivní vstup do politiky, ten ale bez dlouhého rozmýšlení odmítl. „Ne, to ne. To pro mě není. Já bych v tomhle herce, umělce nepodceňoval - Reagan, Zelenskyj, divadelník Havel... Myslím ale, že teď mám větší možnost ovlivnit, že kdybych šel do jakékoli veřejné funkce, tak pořád věřím, že mohou být někteří lepší, ale já z pozice režiséra a herce mohu promlouvat na polích, kam třeba tyto veřejné osobnosti promlouvat nemohou,“ řekl.

Na pohádku o všech zlých politicích a hodných lidech podle svých slov nevěří. „Myslím si, že máme některé dobré politiky, nebudu je jmenovat, ale nebyl bych v tom zase tak negativní. A věřím, že tu práci dělají lépe než bych ji dělal já,“ dodal Jiří Mádl.

Vyjadřovat se k veřejnému dění chce odvahu? „Žijeme v době, kdy se tak rádo říká, že každý má právo na svůj názor a ono to tak úplně není. Myslím, že každý má právo na svůj názor na základě faktů, některých faktů. Nejde jen tak něco plácat. Věřím, že spoustu lidí tak jako plácá. Risk to je, člověk tím ztrácí nějakou popularitu, ale myslím, že já jsem v tomto nikdy netaktizoval,“ doplnil.

