Umělec Mádl opovrhuje premiérem. V roce 2016 jej přitom prosil o astronomickou dotaci 7 500 000 korun na svůj film. A tu mu Babiš poslal

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Poté, co se Jiří Mádl vymezil vůči současnému premiérovi, našly ParlamentníListy.cz několik okamžiků, kdy Mádlovi jako filmovému tvůrci šéf hnutí ANO nevadil. Jednalo se konkrétně o rok 2016, kdy se Mádl režijně podepsal pod film Na střeše. Veškeré peripetie, které natáčení a jeho přípravu doprovázely, paradoxně vysvětlil týdeníku 5plus2. Ten vlastní mediální společnost MAFRA, kterou koupil a následně převedl do svěřenského fondu opakovaně zmíněný Andrej Babiš.

Film Na střeše se zúčastnil výzvy na podporu výroby celovečerních hraných filmů, do které se podávaly žádosti od 31. 7. 2016 do 31. 8. 2016. Celkem bylo přijato 21 žádostí s celkovou požadovanou částkou 218 000 000 korun. V žádosti ke snímku jeho tvůrci uvedli, že celkový rozpočet je 36 469 850 korun. Od státního fondu kinematografie pak požádali o podporu ve výši 7,5 milionu korun, Rada nakonec poskytla 7 milionů korun.

Mádl jistě není jediným tvůrcem, který se na zmíněný fond obrátil. Mnohem podstatnější však je, jakým způsobem tato státní instituce funguje.

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie je státní účelový fond zřízený v roce 1992 za účelem podpory českých filmů a filmařů. Fond je spravován resortem kultury a v jeho čele stojí ministr kultury Antonín Staněk, který je zodpovědný za hospodaření s prostředky fondu.

Z tohoto důvodu nemá fond žádné organizační složky mimo sídlo ministerstva, tudíž ani žádné zaměstnance a nezřizuje žádné další jím řízené příspěvkové organizace.

Ministerstvo kultury jako správce sestavuje pro každý rozpočtový rok návrh rozpočtu, přehled pohledávek a závazků a závěrečný účet fondu, který předkládá resortu financí České republiky.

Laicky řečeno: tvůrci nejprve požádají fond, který má svůj rozpočet schválený rezortem kultury. Ten zahrne veškeré požadavky na jeden papír a nechá jej schválit, tak jako v případě snímku režiséra Jiřího Mádla, Ministerstvem financí. Pozoruhodné na celé věci je především to, kdo v roce 2016 finance řídil. Ano, byl to Andrej Babiš, který sedm milionů pro hranou zábavu Jiřího Mádla uvolnil, díky čemuž snímek Na střeše mohl vzniknout.

Že by bez podpory státu, Ministerstva kultury a financí neměl žádnou šanci, naznačuje samotný Mádl ve shora zmíněném rozhovoru pro 5plus2. „My jsme u našeho filmu mysleli na zahraniční obsazení a měli jsme v hledáčku Bruno Ganze, který hrál mimo jiné Hitlera v Pádu třetí říše. Měl jsem s ním dvě schůzky, on mi na nabídku kývl, ale nakonec bylo pro mě jako v zahraničí neznámého režiséra příliš těžké sehnat německé peníze a koprodukci.“

Dodejme, že v roce 2015 obdržel film Na střeše z dotačního okruhu 1, vývoj českého kinematografického díla, dalších 300 tisíc korun.

Nyní přeskočme tři roky a nechme Jiřího Mádla promluvit veřejně.

V úterý večer na Václavském náměstí, kde se uskutečnila již pátá protivládní demonstrace organizovaná spolkem Milion chvilek pro demokracii, režisér, scénárista a herec burcoval přítomné účastníky slovy, že je strašně rád, že si odmítáme zvykat na některé věci a že je přestáváme omlouvat takovým tím českým kontextem, že když se krade a podvádí u nás, je to v pohodě a není to to samý, než když se krade například ve Franci nebo v Německu.

„Je to stejně špatně! Dívejme se na to optikou vyspělého státu! Představte si, že by v Německu byl tajný agent, který po revoluci zbohatl díky kontaktům totalitního režimu, koupil si média, ovlivňoval je, pak byl i ministrem financí i premiérem, zničil tam pole a dělal si z lidí srandu,“ řekl Mádl s přesvědčením, že tohle je poslední záchvěv z let minulých. „Musíme vydržet a uvidíme se na Letné,“ uzavřel.

autor: Tomáš A. Nový