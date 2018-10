Umělecký kritik dal průchod zhnusení ze Zemanem oceněných umělců. A sepsal, kdo si medaili skutečně zasloužil

Miloš Zeman udělil státní vyznamenání např. herci a baviči Jiřímu Krampolovi, který se po roce 1989 dal spíše na dráhu baviče a podle publicisty v postkomunistické éře nevystoupil v žádné herecké roli, která by stála za zaznamenání. Totéž se prý dá říci o herci Ivanu Vyskočilovi, který se také dočkal státního ocenění ze Zemanových rukou.

„Kdyby tedy nebyli nynějším osazenstvem Hradu protežováni herci formátu Krampola a Vyskočila a existovala by kritéria, která by skutečně brala v potaz umělecké zásluhy, mohli bychom z českého divadla vidět jiné laureáty. Jaké? Například režiséry Jana Nebeského nebo J. A. Pitínského. Nebo z herců letos osmdesátiletého Petra Nárožného, který v Činoherním klubu – na rozdíl od Ivana Vyskočila – zanechal vpravdě nesmazatelnou stopu. Nebo herce a režiséra Miroslava Krobota, který vybudoval Dejvické divadlo. Nebo režiséra Dušana D. Pařízka, hlavní osobnost zlaté éry pražského Divadla Komedie v letech 2002–2013, dnes režiséra zcela etablovaného na evropských scénách německého jazyka. Nebo dramatika, scenáristu a režiséra Petra Zelenku. Jména by se našla. Některá by jistě byla předmětem diskuse, ale všechny zde jen tak nahozené osobnosti za sebou mají dílo jistých uměleckých kvalit i diváckého ohlasu,“ napsal Chuchma.

Vyznamenání by si prý zasloužil také pěvec Adam Plachetka. Ale Zeman dal přednost Michalu Davidovi. Ze spisovatelů vyznamenal např. Lenku Procházkovou, která se netají svým odporem k majetkovému vyrovnání států s církvemi.

„Jmenujte jedinou knihu ať Procházkové, nebo Sýse řekněme po roce 2000, která by výrazně promluvila do současné české literatury. Kdyby se měřilo zásluhami o českou literaturu, těžko by mohli být opomenuti například dva doyeni literární historie, kritiky a výtečné ediční práce, totiž Jiří Brabec a Jiří Opelík, oba muži, jimž do devadesátky neschází mnoho,“ pokračoval publicista.

Sečteno a podtrženo, umělecké sféře prý Zeman v podstatě ukázal, že pro něj není až tak důležité, co ten či onen umělec dokázal, ale jak hluboko se jemu jako hlavě státu dokázal poklonit.

