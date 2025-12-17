Pavlovo přeřeknutí při nadávání Turkovi vzbudilo dohady

Prezident Petr Pavel v pondělí káral čestného předsedu Motoristů Filipa Turka a zopakoval výhrady, kvůli kterým ho nechce jmenovat ministrem životního prostředí. Mnozí se ale všimli Pavlova přeřeknutí, když Turka označil jako aspiranta na funkci prezidenta. „Freudovské přeřeknutí,“ komentoval pro ParlamentníListy.cz politolog Lukáš Valeš. „Třeba už mu Turkova pomsta a kandidatura na prezidenta nedá spát,“ přidal se komentátor Petr Holec.

Foto: Screen: ČT24
Popisek: Prezident Petr Pavel pronesl předvolební řeč k národu.

Situace kolem nominace Filipa Turka do vlády zůstává nejasná, kvůli aktuálním zdravotním problémům nebyl Turek oficiálně nominován Andrejem Babišem na funkci ministra životního prostředí a čeká se, až se Turkův zdravotní stav zlepší a bude se moci uskutečnit schůzka s prezidentem Petrem Pavlem. O schůzku už Filip Turek ve středu v odpoledních hodinách požádal a čeká na vyjádření Hradu. 

Pavel přitom dlouhodobě do Turka na veřejnosti „pálí,“ naposledy se na jeho osobu nelichotivě vyjadřoval v pondělí na svém facebooku, kde prohlásil, že by se měl Turek ke svým kauzám postavit čelem. „Měl by se chovat jako chlap, a když udělá chybu, tak by se k ní měl přiznat a nějak se k tomu postavit. A nevymýšlet si jako malý kluk,“ uvedl Pavel. 

Pavel komentoval zejména Turkovy dřívější výroky a příspěvky na sociálních sítích, které mohly vyznít kontroverzně. „Vím, že Filip Turek tuto část své historie různým způsobem zpochybňoval, ať už odkazem na část své rodiny, nebo zvláštní, specifický styl černého humoru. Ale zároveň ukázal, že mnoho těch příspěvků, které hovoří v jeho neprospěch, se snažil znevěrohodnit pohádkami o tom, jak si kamarádi, jejichž jména si nepamatuje, půjčovali jeho telefon,“ uvedl Pavel. Za závažnější považuje prezident i Turkovu údajnou fascinaci totalitním režimem.

Mnoho lidí ale zaujalo Pavlovo přeřeknutí, kdy si spletl ministra a prezidenta. „Takové chování by si každý dospělý chlap, a nejen ten, který aspiruje na funkci prezidenta, prostě neměl dovolit,“ prohlásil Pavel.

Valeš: „Pavel by měl při své minulosti mlčet“

Politolog Lukáš Valeš v komentáři pro ParlamentníListy.cz upozorňuje, že si Pavel těmito slovy naběhl na pomyslné vidle. „Překvapuje mě, že pan prezident vzhledem ke své vlastní minulosti se dopouští podobných výroků. Když si představíme chlapa, muže, tak ho ctí čest, morálka, schopnost bojovat za své ideály, i když je v nevýhodě. To ale bohužel není princip, který by Petr Pavel zastával. Neměli bychom zapomenout, že byl nejenom členem KSČ, to by bylo to nejmenší. Byl předsedou základní organizace KSČ a především agentem jedné z klíčových bezpečnostních složek komunistického režimu, a to dobrovolně, protože kariéra pro něj byla vším. Neměl sebemenší problém jeden den přísahat Moskvě a druhý den přísahat Washingtonu,“ uvádí.

Petr Pavel se navíc zřejmě přeřekl, neboť uvedl, že kdo aspiruje na funkci prezidenta, neměl by si takové chování jako Filip Turek dovolit. „Freudovské přeřeknutí,“ poznamenal politolog. „To si nemyslím, že je projev chlapství. I během předvolební kampaně se několikrát pokusil svou minulost zapřít. Nemluvě o jeho podpoře vstupu sovětských vojsk. Pavel je první prezident od roku 1989, který někdy v minulosti podporoval vstup sovětských vojsk na naše území v roce 1968. Pak pravil, že to byla mladická nerozvážnost. Tento člověk by asi neměl mít právo kritizovat kohokoli jiného za tytéž prohřešky,“ říká pro ParlamentníListy.cz docent Valeš.

Nerozehrál tím naopak, byť nevědomky, hru, která nakonec povede k Turkovu jmenování ministrem? Sám těmito vlastními výroky nahrál vládnímu táboru a Motoristům. „Vyloučit se nedá vůbec nic. Zajímalo by mě, proč si takhle prezident nabíhá na vidle. Při své minulosti by měl mlčet a šoupat nožičkama. Při tom všem, co prožil a jak je schopen velmi rychle měnit názory, pokud vůbec nějaké měl, si asi myslí, že na to už všichni zapomněli. Nevím, co si o tom myslet,“ konstatuje Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz.

Holec: „Když může být lhář prezidentem...“

Komentátor Petr Holec souhlasí, že Pavel by si měl zamést před vlastním prahem, protože on o své minulosti lhal zcela prokazatelně. „Ve srovnání s lhaním prezidenta Petra Pavla jsou případné lži Filipa Turka jen bizarním koloritem. Pavel lhal celému Česku o své obludné totalitní minulosti a úplně nejhorší věci. A sice kolaboraci s okupací vlastní země z roku 1968, kterou veřejně hájil až do roku 1989. A stejně popíral i o svém vyškolení na rozvědčíka, co má škodit na Západě, který Pavel dnes tak směšně hájí. Tohle všechno s pomocí médií popíral až do své inaugurace, kdy to nechal napsat a přiznal to ve svém oficiálním životopise,“ řekl Holec pro ParlamentníListy.cz.

„Když tedy může být takový lhář prezidentem, proč odmítá jmenovat mnohem neškodnějšího lháře ministrem? Třeba už mu Turkova pomsta a kandidatura na prezidenta nedá spát,“ dodal Holec ke spekulacím, že by Turek mohl v roce 2028 kandidovat na prezidenta.

autor: Jakub Makarovič

