Metnar sundal vlajku, Zdechovský už křičí. Ale pochvala přišla

Po volební porážce vlády Petra Fialy pokračuje postupné sundávání ukrajinských vlajek z českých veřejných budov. Záhy po uvedení do úřadu nechal vlajku odinstalovat předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Ve středu ho následoval po dvou dnech ve funkci ministr vnitra Lubomír Metnar.
„Ze sídla Ministerstva vnitra na pražské Letné zmizela ukrajinská vlajka a už se nevrátí. Rozhodl o tom ministr vnitra Metnar. A hned ji nahradila slovenská, v Praze je totiž na návštěvě předseda slovenského parlamentu Richard Raši,“ všímají si lidé na sociálních sítích s tím, že ukrajinskou vlajku nahradila slovenská vlajka.
Ze sídla ministerstva vnitra na pražské Letné zmizela ukrajinská vlajka a už se nevrátí. Rozhodl o tom ministr vnitra Metnar.— Poslední skaut™ (@Posledniskaut) December 17, 2025
A hned ji nahradila slovenská, v Praze je totiž na návštěvě předseda slovenského parlamentu Richard Raši.https://t.co/xLeVzE8Shy pic.twitter.com/QlZVJh5wIp
Na sundání ukrajinské vlajky upozornil i bývalý novinář ČT Jiří Hynek, který ihned neopomněl uvést, že v Estonsku ukrajinské vlajky stále vlají. „Ministr vnitra Metnar nechal sundat ukrajinskou vlajku ze sídla svého úřadu na pražské Letné. Vlajku už dříve z budovy Sněmovny odstranil Okamura. Tady pozdrav z Estonska, které jsme navštívili nedávno,“ reagoval Hynek a přidal video z estonského parlamentu, kde ukrajinská vlajka stále visí.
Ministr vnitra Metnar nechal sundat ukrajinskou vlajku ze sidla sveho uradu na prazske Letne. Vlajku uz drive z budovy Snemovny odstranil Okamura. Tady pozdrav z Estonska, které jsme jako https://t.co/OoI8HMaV1N navštívili nedávno. pic.twitter.com/A4ZgrXH1FR— Jiri Hynek (@JiriHynek) December 17, 2025
Aktivista Tony Pášma ze spolku Štít demokracie dokonce prohlásil, že jsou to „ostudné záběry“ a že „začala vláda hanby a zrady“. „Sundávání ukrajinských vlajek je už bohužel realitou i na jednotlivých ministerstvech. Jako první to dnes odstartoval bývalý člen komunistického pohotovostního pluku a nyní i nový ministr vnitra Lubomír Metnar. Ukrajinská vlajka už v tuto chvíli na budově ministerstva nevisí. Dá se také předpokládat, že toto byl jen první výstřel, který odšpuntuje demonstrativní sundávání i na dalších ministerstvech. Můžeme tak očekávat celou sérii ostudných záběrů,“ připravuje se Pášma, že ostatní ministři budou postupovat stejně.
Sundání ukrajinské vlajky prý udělá radost Rusku a pomůže k upevnění režimu Vladimira Putina. „Děje se přesně to, před čím jsme před volbami varovali. Sundávání vlajek, jež byly vyvěšeny v rámci solidarity s napadenou zemí, českým občanům život nezlepší. Je to jen prázdné, zlé a nenávistné gesto, které udělá radost jen Ruské federaci. Ta to pak následně v oficiálních komunikačních kanálech použije jako protiukrajinskou propagandu k upevnění Putinova režimu a oslabení Evropy,“ tvrdí Pášma a dodává, že je to začátek „vlády hanby a zrady“.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský se zmohl pouze na krátké konstatování, že se za novou vládu už teď stydí. „Jsou dva dny ve funkci a jako občan už se stydím…,“ uvedl Zdechovský.
Jsou dva dny ve funkci a jako občan už se stydím … #StandWithUkraine pic.twitter.com/JvLwNInMaS— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) December 17, 2025
Naproti tomu senátorka Jana Zwyrtek Hamplová si pochvaluje, že konečně opět začínáme být Českou republikou, která klade důraz na českou státnost. „Začínáme být opět Českou republikou se svébytnými státními institucemi tak, jak je v jiných sebevědomých zemích, opírajících se o své ústavní principy, samozřejmé. Ministr vnitra Lubomír Metnar tak zahájil výkon své funkce zcela symbolicky – návratem ke standardnímu přístupu k naší české státnosti,“ dodává spokojená senátorka.
Politik a advokát Michal Hašek reagoval na rozhodnutí ministra vnitra Lubomíra Metnara s tím, že tento projev nepovažuje za neúctu Ukrajině. A zdůraznil, že skutečná pomoc napadené zemi podle něj nespočívá v symbnolech: „Skutečná pomoc válkou postižené zemi není o vyvěšování vlajek či počtu přijatých deklaratorních usnesení, nýbrž o respektu k naší vlastní státnosti. Česká republika opět na prvním místě.“
Ukrajina (válka na Ukrajině)
autor: Jakub Makarovič