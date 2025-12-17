Věděl jste, co si domlouval Turek na Slovensku? Okamura čelil ČT

Setkání, které kromě symbolické roviny mělo koordinovat společné pozice v Evropské unii, hodnotili oba předsedové pozitivně.
„Vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem se obnovují,“ uvedl Tomio Okamura a věří, že budou v dalších letech vybudovány takové vazby, že už nebude možné je zničit.
Zmínil konkrétní spolupráci v rámci EU včetně důležitých agend projednávaných právě dnes, jako jsou půjčka Ukrajině a povolenky ETS 2.
„Jsem rád, že jsem první předseda světového parlamentu, který k panu předsedovi přijel na návštěvu, protože tak to má být,“ oplatil Richard Raši.
„V Bratislavě jsem mluvil o tom, že přichází restart vztahů. Ty budou blízké bez ohledu na to, kdo bude ve vládě,“ myslí si předseda Národní rady. Ale vlády mohou přispět k tomu, aby to bylo prospěšné a dokázali jsme si navzájem pomoct. V EU i jinde je to podle něj třeba.
I Richard Raši zmínil důležitost společné pozice v souvislosti s dnešním jednáním EU o emisních povolenkách: „Když by povolenky byly zavedeny od roku 2027, vytvořilo by to našim podnikatelům neřešitelný problém.“
Když najdeme společná stanoviska i s Polskem a Maďarskem, bude to síla 60 milionů lidí, kterou podle něj v EU není možné přehlédnout.
Novinářský dotaz věnovaný české straně využil redaktor České televize k otázce na Okamuru, zda jako organizátor cesty na Slovensko věděl o domluvě Filipa Turka se slovenským ministrem Tarabou ohledně zastupování v EU. Z mandátu na jednání Evropské rady se v posledních dnech v Praze stala aféra, i když nakonec za stolem seděl český velvyslanec při EP a Tomáš Taraba by Česko zastupoval pouze při případném hlasování, kde velvyslanec není oprávněn.
Okamura České televizi odpověděl: „Ano, byl jsem té schůzce osobně přítomen. Bylo to za přítomnosti mé i dalších členů delegace.“ Byl tam podle něj i Petr Macinka pověřený vedením Ministerstva životního prostředí.
Neformálních schůzek podle Okamury během dvou dnů cesty proběhlo větší množství.
„Je plně v gesci ministrů, zda se rozhodnou nechat zastupovat,“ řekl k rozhodnutí ministra. V koalici hodlá držet úzus, že si do agendy, která dodržuje koaliční program, nebudou strany mluvit.
„Ale v minulosti už k zastupování českých a slovenských ministrů docházelo,“ uzavřel.
Slovenská novinářka se ptala, jaké konkrétní kroky k obnovení fungování V4 předsedové parlamentů chystají.
Všichni čtyři předsedové plánují začátkem příštího roku koordinační schůzku v Budapešti. Podle Richarda Rašiho dnes předsedové parlamentů získávají na síle, protože rozhodnutí, která jsou na stole, budou muset projednávat parlamenty. „Nemůžeme přece souhlasit s návrhy, které naše země poškodí,“ podivil se.
Na to, co se v Evropě děje, mají podle něj předsedové parlamentů V4 velmi podobné názory, i když jsou z různých částí politického spektra. A síla 60 milionů lidí nemůže být v Evropě ignorována.
Slovenský předseda zmínil, že se s Okamurou rozhodně neshodují ve všem. Třeba v pohledu na vstup Ukrajiny do EU se liší, Okamura jej odmítá absolutně, Slovensko jej připouští, pokud budou splněny všechny podmínky EU.
„Je to rozdílný postoj, ale nebrání nám to pracovat společně na řešení problémů,“ vysvětloval Raši.
„Nyní vytváříme česko-slovenskou osu, která bude základem středoevropské spolupráce,“ uzavřel předseda Národní rady.
autor: Jakub Vosáhlo