Unijní zelená norma zničí ekonomiku. A neprospěje ani přírodě, dodávají experti

Evropská unie chce však v rámci svých zelených plánů jít mnohem dál, aby bylo dosaženo v osobní dopravě snížení emisí o 100 procent od roku 2035, což de facto – až na výjimky – znamená konec výroby spalovacích motorů v Evropě. Již od poloviny roku 2025 by měla pro nové osobní automobily platit emisní norma Euro 7, která má omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, a to nejen z výfuků, ale také brzd a pneumatik. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat.



Výrobci automobilů varují, že pokud norma Euro 7 projde v podobě, jak ji navrhuje Evropská komise, bude to znamenat zejména pro chudší část obyvatelstva změnu života, na nějž jsou zvyklí. Nízkopříjmoví lidé budou muset na dopravu novým automobilem zapomenout a přesedlat na MHD či bicykly či po vzoru Kubánců udržovat své starší vozy – ty nové totiž již nebudou v jejich finančních možnostech.

Kromě chystaného zdražení paliva skrze emisní povolenky z benzínu a nafty, které v minulém měsíci posvětil Evropský parlament, totiž podraží i samotné vozy a šéf mladoboleslavské Škody Klaus Zellmer vyčíslil, že půjde o statisíce. Britskému magazínu Autocar tak Zellmer řekl, že některé modely automobilů mohou být tak nákladné, že je půjde jen těžko prodat a kvůli tomu, že by nejlevnější automobily mohli zdražit i o čtvrtinu, se tak automobilka bude muset možná zbavit i aktuálně svého nejoblíbenějšího modelu Fabia.



Přichází též varování, že kromě spotřebitelů přísné emisní normy ohrozí i české hospodářství a tisíce lidí se rázem ocitnou bez práce. Člen představenstva za oblast prodeje a marketingu ve společnosti Škoda Auto a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Martin Jahn v březnu v Otázkách Václava Moravce uvedl, že bude Škoda muset kvůli normě Euro 7 zrušit až 3 tisíce pracovních míst. Vzhledem k dalšímu rušení pracovních míst u dalších automobilek a dodavatelů by za dva roky dle Jahna mohlo být skončit v práci i přes deset tisíc lidí.



Normu, která počítá s koncem výroby a prodeje aut se spalovacím motorem do roku 2035, tehdy Jahn označil za „paskvil, který ještě neviděl“. „Norma přináší zcela nesplnitelné termíny pro její zavedení a je v mnoha ohledech nejasné, co vyžaduje v základních parametrech. Pro nás absolutně neakceptovatelné v nejistotě z posledních krizí,“ upozornil. Konec by prý mimo modelu Fabia čekal též modely Scala a Kamiq.

Také šéf českého zastoupení Toyoty Martin Peleška podotýká, že Euro 7 klade na výrobce tak velké požadavky, že se budou muset vzdát vývoje dostupných aut, která ale ovzduší znečišťují nejméně. „Regulace, penále a příkazy mohou paradoxně docílit opačného efektu, než jaký si všichni přejeme, tedy zbavit se emisí,“ uvedl Peleška pro Hospodářské noviny s tím, že se může v důsledku přehnaných emisních cílů naopak zhoršit i znečištění.



„Podle studie ACEA (Asociace evropských výrobců automobilů, pozn. red.) se v případě silného působení emisní normy Euro 7 na nová auta podaří dosáhnout snížení emisí o pět procent. Nicméně v případě pouhé obnovy vozového parku by to mohlo být až 80 procent. Jenže Euro 7 navíc sníží dostupnost nových vozů, protože se automobilkám nevyplatí vyvíjet a prodávat menší dostupnější auta. Právě ta, která mají nejnižší emise. Lidé si proto budou nechávat své ojeté vozy déle, zároveň se budou starší auta přesouvat ze západní do východní Evropy a vozový park tak ještě zestárne. Pak budou emise ještě horší,“ vysvětlil.



Hrozí prý, že zelené plány Evropské unie docílí naopak toho, že se „bude ještě v roce 2050 jezdit s technologií spalovacího motoru z roku 2023“. Předpovídá též, že v roce 2034 nastane obrovský boom prodeje posledních spalovacích aut.



Kvůli silné orientaci na evropský trh se dle Pelešky automobilkám těžko vyplatí vyrábět automobily se spalovacím motorem a očekává, že se mezeru po evropských značkách pokusí vyplnit korejské, japonské a další asijské automobilky, které nebudou svázané unijní legislativou.

Problém i pro nákladní dopravu



Euro 7 se však netýká jen osobní přepravy, dva roky po osobních vozech dojde i na ty nákladní a generální ředitel italského výrobce nákladních automobilů a autobusů Iveco Gerrit Marx poznačil, že návrh od Evropské komise obsahuje takové požadavky na snížení emisí oxidů dusíku a pevných částic, které je aktuálně „technicky neproveditelné“. „Úsilí, které je třeba vynaložit, je obrovské. A neexistuje žádná skutečná návratnost,“ řekl podle agentury Reuters.



Plán, který chystá dolehnout na výrobce těžkých užitkových vozidel a autobusů, bude znamenat, že budou muset snížit do r. 2035 emise o 65 procent oproti hodnotám z roku 2019. Do roku 2040 pak o 90 %.



Podle vyjádření manažera homologace společnosti Iveco Czech Republic Jana Vodstrčila pro Euractiv.cz, je problémem už samotná norma Euro 7, jelikož výrobci nejsou schopni aplikovat všechny její požadavky.



„Nejedná se jen o vývoj motoru. Nový návrh je natolik komplexní, že bezpochyby povede k vývoji nových modelových řad. Je tedy třeba nastudovat a právně vyložit několik tisíc stran implementačních aktů, vytvořit komplexní a detailní zadání pro jednotlivé týmy, které musí vyvinout ‚svou‘ část vozidla. Jednotlivé konstrukční uzly i vozidlo jako celek musí být kvalitně testovány, zhomologovány, industrializovány, a to jak u výrobců, tak u dodavatelů komponent,“ vylíčil Vodstrčil a zdůraznil, že návrh, který ještě nemá ani finální podobu bude těžké v rychlosti aplikovat do praxe, jelikož je obvyklá lhůta pro zpracování legislativy v autoprůmyslu čtyři roky.

Doplnil, že pokud se nepodaří normě vyhovět, pak Evropu čeká rozpad ekonomiky, jelikož nákladní vozy v EU stojí spolu s dodávkami za přepravou až 77 % veškerého nákladu. Žádný jiný druh dopravy v horizontu obvyklé životnosti nákladního vozu, která činí deset let, dle něj nedokáže nahradit tento přepravní výkon, nezbytný k udržení evropské ekonomiky v chodu.



Tiskový mluvčí Sdružení dopravců ČESMAD Bohemia Martin Felix varoval, že panují obavy, že v důsledku normy Euro 7 přijde též zdražení techniky, které „nebude nijak kosmetické, ale podstatné“. „To by mohlo výrazně ovlivnit konkurenceschopnost našich dopravců vůči těm mimounijním, kde by Euro 7 neplatilo,“ uvedl.



Euractiv.cz doplnil, že podle výkonného ředitele skupiny Volvo Martina Lundstedta je navíc v případě emisní normy Euro 7 možné vidět i jakési sabotování další zelených plánů EU. „Norma Euro 7 může zpomalit velkou transformaci směrem k bateriím a palivovým článkům (…) Budeme muset poslat desetitisíce inženýrů zpět ke spalovacím motorům místo toho, abychom nadále investovali naše zdroje do rozvoje baterií, palivových článků a syntetických paliv,“ poznačil Lundstedt v pro Asociaci evropských výrobců automobilů.

