Uniklé dokumenty: Generálové lhali. Ukrajina couvá, s Krymem nyní jinak

reklama

Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš znovu premiérem? Chci 79% Nechci. Odmítám Fialovu vládu, ale Babiš už ne 17% Nechci. Jsem příznivcem Fialovy vlády 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18635 lidí

Především prý v odhadech obětí na obou stranách, kdy byly ukrajinské ztráty navýšeny a ruské sníženy.

„Bidenovi úředníci pracovali na vymazání čísel, ale do včerejší noci se jim to nepodařilo. Jak se dokumenty na sociální sítě dostaly, není jasné,“ píše New York Times.

Tyto úpravy by mohly ukazovat na snahu Moskvy o dezinformace, uvedli zmínění analytici podle známého listu. To ale nic nemění na odhalení dokumentů, které se objevily ve formě fotografií a tabulek předpokládaných dodávek zbraní, síly vojsk a dalších plánů. To představuje významné narušení práce i důvěryhodnosti zpravodajských služeb USA ve snaze pomoci Ukrajině.

Následně bylo ještě upřesněno, že dokumenty, které jsou pět týdnů staré, neposkytují konkrétní bitevní plány ohledně ukrajinské ofenzívy, která podle amerických představitelů pravděpodobně přijde v příštím měsíci. Ale zmiňují například, jak rychle ukrajinské jednotky používají munici HIMARS dodávanou USA, informace, které Pentagon nikdy předtím nezveřejnil.

K úniku informací, jejich úpravě ruskými agenty a jejich následnému používání, resp. jejich možným dopadem na konkrétní armádní představitele, se na svém twitteru zabýval i americký komentátor a novinář Kim Dotcom.

„Unikly dokumenty o válečném plánu Pentagonu pro Ukrajinu. Nejzajímavější je, že počty obětí na ruské straně jsou výrazně nižší a na ukrajinské straně mnohem vyšší než oficiální čísla USA uváděná propagandistickými médii. Americká vláda jasně ví, že Ukrajina prohrává válku,“ je si Dotcom jistý a pokračuje v reakci na zveřejnění informace, že uniklé dokumenty někdo před zveřejněním upravil, které evidentně nevěří.

The leaked documents also reveal that US officials and Generals lied under oath when answering questions about the Ukraine war in the US Senate.



The Pentagon quickly got their media assets to report that the numbers in the leaked documents must have been edited by Russia. LOL. — Kim Dotcom (@KimDotcom) April 7, 2023

„Uniklé dokumenty také odhalují, že američtí úředníci a generálové lhali pod přísahou, když odpovídali na otázky o válce na Ukrajině v americkém Senátu,“ píše komentátor a dodává, že Pentagon rychle přiměl své sdělovací prostředky, aby oznámily, že čísla v uniklých dokumentech muselo upravit Rusko.

Ať je skutečnost jakákoli, faktem zůstává, že v tuto chvíli je Ukrajina ochotna hovořit s Ruskem o budoucnosti Krymu.

„Deklaruje ale, že je to podmíněno jejich úspěšnou ofenzívou, která se již delší dobu chystá,“ uvedl ve středu později vysoký úředník pro deník Financial Times.

„Pokud uspějeme v dosažení našich strategických cílů na bojišti a budeme na administrativní hranici s Krymem, jsme připraveni otevřít diplomatickou stránku k diskusi o tomto problému,“ citoval FT Andriy Sybiha.

To podle mnohých odborníků představuje první jasný posun v politice ukrajinské vlády za několik měsíců a naznačující souhlas s tím, že země nebude schopna získat všechna ztracená území zpět. Sybiha ale ještě dodal, že to neznamená, že vylučuje způsob osvobození (Krymu) ukrajinskou armádou.

To je ale v rozporu s tím, co deklaroval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který přerušil kontakty s ruskou vládou poté, co Rusko loni anektovalo čtyři oblasti východní Ukrajiny. Tehdy řekl, že mírová jednání s Ruskem budou nemožná, dokud Vladimir Putin zůstane prezidentem, píše The Financial Times, který dává Sybihovy komentáře do souvislosti s jednáními, kterých se v Číně účastní francouzský prezident Emmanuel Macron a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Na programu prý mají spoustu témat včetně nedávných návrhů Číny na ukončení války na Ukrajině. Ty byly původně odmítnuty ukrajinskými západními spojenci za to, že Rusku umožnily účinně udržet si např. právě Krym.

Kyjev však byl více ostražitý a čínské dveře si nezavřel. Doufal také, že vznikne komunikační kanál s vazbou na Peking, dodává americký novinář Goeffrey Smith.

Tento kanál ale stále nebyl otevřen, protože prezident Si Ťin-pching, který minulý měsíc strávil tři dny v Moskvě, se zatím odmítá spojit se Zelenským.

Psali jsme: „Parta vylitejch... Já jsem zcela střízlivá.“ Černochová půl hodiny po půlnoci těžce vypěnila Přijďte si kopnout do Putina. Umělec lidem připravil zábavu A bum. Tenhle puk se „politikovi“ Haškovi vrátil po letech Zelenskyj v Polsku: Dejte nám stíhačky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama