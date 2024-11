Úplně jiný Fiala. Nejen platy, je toho víc. Žantovský vytáhl věc z archivu

Úplně jiné důvody, než by si premiér Petr Fiala přál, motivují veřejnost ke sledování jeho veřejných vystoupení. „Už jsem se dlouho tak nezasmál při sledování našich médií jako při rozhovoru, který poskytl Novinkám.cz v podcastu PoliTalk. Moderátorka se ho táže, jak by vysvětlil ten už skoro legendární výrok, že by české mzdy měly být do pěti let vyrovnané s německými, a zda to náhodou nepovažuje za populismus. A pan premiér odpovídá: ‚Není to populismus. Je to jediná důstojná vize pro tuto zemi. Těší mě debata, kterou to vyvolalo. Nebavím se teď o tom, jestli za pět nebo za sedm let, to ani není důležité. Nevysvětluji ani každé slovo svého výroku, mám radost z debaty a mám radost, že se tím lidé zabývají. Jsem přesvědčen, že kroky vlády jsou kroky na cestě k tomuto cíli.‘ Ale to ještě není ta hlavní motivace k hurónskému smíchu,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský. Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 8% Tomio Okamura 4% Kateřina Konečná 72% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 0% Jindřich Rajchl 9% Robert Šlachta 5% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 7775 lidí

Za mnohem více smích vzbuzující totiž považuje následující pasáž rozhovoru. Dotaz: „Vy si opravdu myslíte, že za čtyři až pět let se můžeme z průměrné mzdy 45 tisíc korun hrubého dostat na německou průměrnou mzdu okolo 4,5 tisíce eur, což je zhruba 110 tisíc korun? Jakými kroky? Odpověď premiéra, a o tu jde: ‚Nebudu se pouštět do detailů, o ně nejde. Neřekl jsem průměrná mzda v České republice nebo průměrná mzda v Německu. Neříkám, ve které části, kde, jaké platy. Nabídl jsem vizi, za kterou stojím.“ – „To je docela přesné vyjádření všech politických kroků, které pan premiér Fiala, ať už dříve v opozici, nebo teď v koalici, vykonal,“ míní mediální analytik.

U šéfa ODS je od slibu k jeho neplnění slepičí krok

„My, kdo ho sledujeme dlouhodobě už od jeho nástupu do čela ODS po Petru Nečasovi, máme velmi intenzívní pocit, že pro pana Petra Fialu platí, že od slibu k jeho neplnění je slepičí krok. To je citát Jana Wericha. Vzpomínáme si jistě všichni, jak pan Fiala ještě před volbami v roce 2021 rozkládal rukama, jak je jeho dobrým zvykem, to mu ještě žádný poradce přes řeč těla nesdělil, že to je velice hloupé, trapné a na svého uživatele leccos prozrazující gesto. Ale nechme gest. Pamatujeme si, jak rozkládal rukama a vykřikoval na kameru: ‚Garantujeme, že se nebudou zvyšovat daně. Garantujeme, že se nebude zvyšovat věk pro odchod do důchodu.‘ A takhle garantoval asi ‚šestapadesát‘ věcí,“ připomíná Petr Žantovský, jak šéf ODS rychleji sliboval, než myslel.

Vybavuje si také Fialův slavný projev na kongresu ODS v roce 2014. „Tehdy podrobil Evropskou unii zdrcující kritice. A završil ji konstatováním, že s tímhle nechceme a nebudeme mít nikdy nic společného, protože to je znesvobozující a strašná věc. No, a kde dnes je Petr Fiala? Když bylo ve druhém pololetí 2022 české předsednictví v rámci Evropské unie, tak byl zatetelený až za ušima a trošku jsem se obával, aby neodjel i s tou delegací z Evropské unie do Bruselu a nezůstal tam. Tím by nás připravil o spoustu humorných scének. Například o tu se srovnáním našich a německými platů,“ oceňuje mediální odborník vskutku vydařenou Fialovu anekdotu.

Od žádného poradce ani marketéra, ale z Fialovy hlavy

Z toho rozhovoru podtrhuje věty, které už uváděl. Fiala: „Neříkám, ve které části, kde, jaké platy.“ – „To znamená, že to klidně může být poslední vesnička někde v Lužickosrbské oblasti, nejchudší, původně dederonská obec, kde možná mají opravdu podobné platy, jako máme my dnes. Nevím, dlouho jsem tam už nebyl, ale pamatuji si, že to byla dosti chudá oblast kolem Budyšína, takže možná měl na mysli tyhle platy. Ale o to vlastně taky nejde. Jde o to, že pan premiér kličkuje a říká věci tak, jak se mu zrovna hodí. Třeba vypustí nějakou vábničku jako tu s těmi platy. Pokud mám správné informace zevnitř ODS, tak to neměl od žádného poradce ani marketéra, ale bylo to z jeho vlastní hlavy. Takže teď už víme, co má na krku pan premiér. Tak se tím, prosím, řiďme i do budoucna,“ doporučuje Petr Žantovský.

Námět ke druhé glose čerpal ze stranického webu ODS Forum24. „To, že jde o web, který kopíruje a propaguje politiku ODS, je zjevné každému, kdo ho někdy otevřel. Je tam k vidění spousta komentářů na téma geniality naší hlavní vládnoucí strany. Vidíme, že vydali knihu rozhovorů s paní Miroslavou Němcovou a tak dál. Myslím, že se ani kolektiv webu Forum24 nijak netají tím, kde bije jejich politické srdce. O to více mě překvapil materiál, který se jmenuje ‚Dílo držitelky Nobelovy ceny stáhli z prodeje. Na vině je patrně pasáž o krásném bílém muži‘. Pojednává o příběhu slavné švédské spisovatelky Selmy Lagerlöfové, která v roce 1909 obdržela jako první žena Nobelovu cenu za literaturu,“ informuje mediální analytik.

Stal se krásným bílým mužem, a tak knížku zatrhli

Dostala ji za ušlechtilý idealismus, bohatství fantazie, oduševnělost a krásu formy, což je citace z odůvodnění Švédské akademie, jejíž členkou se také jako první žena roku 1914 stala. „Předmět té zprávy na webu Forum24 je o tom, že v Norsku propukla kampaň proti této autorce, protože si dovolila před nějakými sto lety napsat Legendy o Kristu, jejichž součástí je povídka Studna mudrců o tom, jak Kristus koná zázraky pro lidi, kteří to potřebují. Takže stařec omládne, malomocný se uzdraví a pak dojde na černocha, který se stane ‚krásným bílým mužem‘,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Tohle vyjádření z klasické literatury pobouřilo nějaké aktivisty. „Ti donutili nakladatelství Verbum, které vydalo tu knížku v titěrném nákladu 1500 kusů, který se ani nevyprodal, a jak sami říkají, ani si nikdo na tu pasáž nestěžoval, stáhnout neprodaný zbytek knížek z trhu. To je dnes celkem běžná věc. Vycházejí přepsaná, zkrácená nebo v jednotlivých slovech změněná díla Roalda Dahla, Agathy Christie, Marka Twaina a dalších spisovatelů, a to ve jménu té dnešní politické korektnosti, inkluzivity, diverzity a podobných nesmyslných frází. Krom toho, že to je kulturní barbarismus, poněvadž sahat do díla, které je takhle staré, navíc od autorky s Nobelovou cenou, je minimálně nevhodné,“ zdůrazňuje mediální odborník.

Už to skoro vypadalo, že Forum24 dostává rozum

Jinak je to příběh dnes už celkem běžný a nikoho by asi úplně nezarazil. „Podivuhodné je na tom to, že se nad tímhle příběhem pozastavuje právě Forum24, které zcela určitě nelze podezírat z nějakého přehnaného konzervatismu. A ještě navíc autorkou toho materiálu je Markéta Mitrofanovová, což z hlediska příjmení je nepochybně rodina Saši Mitrofanova, známého protiruského aktivisty z Novinek a z Práva. Takže ta zvláštní kombinace těchto údajů by člověku řekla, že třeba Forum24 dostává rozum. Chvílemi aspoň. Takže za tenhle článek bych ho určitě pochválil a v zásadě absolutně souhlasím s každým slovem, které v něm je napsáno,“ přiznává Petr Žantovský.

I pro závěrečné téma zůstává na stejném webu, tedy na Forum24, kde jen o den dříve vyšel materiál s titulkem „Konečná konečně prozřela. Do jaderného konfliktu svět zatáhne šílený a nemocný politik“. „Tahle údajně žánrově glosa, i když to jde trošku nad rámec toho žánru, spíše k perzifláži, obsahuje tvrzení autora Pavla Šmejkala, že Kateřina Konečná vlastně hodnotí ‚svého východního gurua Vladimira Putina‘, poněvadž ‚jen on neustále mluví o jaderné apokalypse, o použití jaderných zbraní vůči komukoli na světě‘ a tak dále,“ popisuje mediální analytik.

Ještě nedávno byl Biden strkán k prezidentské ambici

Konečná totiž napsala na sociální síti X tyto věty, které jsou v tomto článku citovány: „Zastavte okamžitě to šílenství, dokud je ještě čas. Končící nemocný politik, který o sobě už ani neví, ovládá ho jeho okolí, nás zatáhne do jaderného konfliktu, ve kterém ve zlomcích sekund mizí najednou celá města i státy. Ne, opravdu to nevypadá tak, jak si to představuje české X…“ Pavel Šmejkal ovšem její slova vyložil tak, že se týkají Putina. „Samozřejmě že se týkají Joea Bidena, protože on je ten končící politik,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

„Joe Biden nejen končí, ale navíc už několik let vykazuje známky – řekl bych – jisté duševní nestability nebo neschopnosti ne úplně kognitivně zpracovávat podněty ze světa okolo sebe. Svoji dceru nazývá svoji vnučkou, oslovuje zesnulé zákonodárkyně v americkém Kongresu a tak dál. Ztrácí se na cestě ze schodů, do schodů nebo kamkoli jinam. Je to starý nemocný pán, jemuž by ten, kdo ho má rád, měl posloužit tím, že ho pošle na penzi. To se konec konců stalo, ale ještě před relativně nedávným časem měl ambici nebo byl postrkován k ambici ještě jednou zabojovat o mandát amerického prezidenta. Než ho z té snahy odsunula paní Harrisová a prohrála, což se dalo celkem čekat, protože paní Harrisová není politik,“ poznamenává mediální odborník.

Důkaz neférového, ale i velmi hloupého žurnalismu

Uznává, že tím naopak Joe Biden svého času byl, když dělal viceprezidenta Baracku Obamovi. „Tak to byl známý levicový politik, který prosazoval velmi silně levicové koncepty, ale aspoň byl výrazný a zkušený. Dnes už mu ta zkušenost k ničemu není. Ale to je jenom tak bokem. To, že pan Šmejkal na Foru 24 vlastně přehazuje ta hodnotová znaménka a věci, které platí o Bidenovi, podsouvá Putinovi, je důkaz neobyčejně nejenom neférového, ale i velmi hloupého žurnalismu. Něco takového by se v normálním slušném médiu stávat nemělo. Takže jsme zase u toho starého ‚dobrého‘ Fora 24, jak ho většinově známe. Berme tedy tu předchozí zmínku o Selmě Lagerlöfové jako jistou výjimku potvrzující pravidlo,“ dodává Petr Žantovský.

