Ursula se omluvila. Vakcín je málo, viděli jsme to moc růžově

Jak jsme již několikrát psali, tak na Evropskou komisi se žene kritika ze všech členských států sedmadvacítky za pomalé poskytnutí centrálního nákupu vakcín. Zatímco Izrael, Spojené arabské emiráty či Velká Británie mají proočkovány desítky procent populace, tak Evropská unie se plácá okolo tří až čtyř procent. Už i vrcholným německým politikům došla s unijní strategií trpělivost.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu ráno v Evropském parlamentu uznala, že se skutečně s produkcí vakcín nenachází v místě, kde chtěli původně být. „Opozdili jsme se se schválením. Byli jsme příliš optimističtí ohledně masové výroby. A možná jsme si byli také příliš jistí, že objednávky budou skutečně doručeny včas,“ pověděla dle serveru euroweeklynews přítomným europoslancům.

Do budoucna je však optimistická. „V Evropě očkování nabírá na rychlosti. Usilujeme o to, abychom dosáhli cíle proočkovanosti 70 % dospělé evropské populace do konce léta. Zároveň získáváme zkušenosti a připravujeme se na budoucnost,“ pověděla. Během minulého měsíce měla uvést, že by se měl zavést očkovací pas, díky kterému by bylo možné v unijním prostoru cestovat.

Deutsche Welle doplnilo, že Leyenová si stojí za společným unijním nákupem vakcín. „Nedokážu si ani představit, co by se stalo, kdyby se k tomu vrhla jen hrstka velkých hráčů, velkých členských států a všichni ostatní by zůstali s prázdnými rukama. Co by to znamenalo pro náš vnitřní trh a pro jednotu Evropy?“ tázala se.

Jak jsme zmínili, tak kritika vakcinační strategie Evropské komise míří ze všech směrů. Německý ministr financí Olaf Scholz v rozhovoru pověděl. „Musíme připustit, že mohlo dojít k situaci, kdy by Evropa požádala o vakcíny dříve v loňském roce, ale nyní každý velmi tvrdě pracuje na tom, aby zajistil dostatek vakcín,“ pověděl Scholz. „Řekl byste, že to byla dobrá strategie dát zodpovědnost Evropské unii a nikoliv členským státům?“ zeptala se moderátorka. „Bylo správné, že Evropa pracuje společně a Evropská unie dělá tu práci. Ale když děláte práci, tak musíte přijmout, že každý sleduje to, co děláte,“ odpověděl.

Kritika zazněla i od poslance koaliční SPD Carstena Schneidera. „Očkování je jediná cesta z této krize, musí tam být zodpovědnost lídra. Jsem opravdu zmatený, jak nedbale se Ursula von der Leyenová starala o zahájení očkování za posledních několik měsíců,“ pověděl. „Se vším chaosem v zadávání zakázek a s chybami, které byly učiněny, předsedkyně Evropské komise již nemůže dále problém řešit,“ dodal.

