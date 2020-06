Ursulo, Ursulo... Tohle vám ve škole neřekli? Václav Klaus trhá projev na cucky

Plán Evropské komise na obnovu hospodářství v členských zemích EU se stal terčem kritiky. Konkrétně projev, při kterém ho Ursula von der Leyenová představila v europarlamentu. Institut Václava Klause v čele s jeho zakladatelem se do předsedkyně pustili, že používá stejné výrazy jako Mao Ce-tung a další komunisté. A že zadluží celé generace. A to vše jenom proto, aby si vládnoucí špičky EU udržely moc.

Dne 27. května přednesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v europarlamentu projev, který se týkal financování států postižených koronavirem. Právě k tomuto projevu měl hned několik poznámek Institut Václava Klause včetně jeho zakladatele. Uveřejnil je v Mladé frontě DNES.

Klaus také vytkl předsedkyni EK, že projev nebyl „normální“, absentoval dle něho jasný začátek, vlastní text s argumenty a závěr. „Určitě to nebyl popis či analýza dnešní evropské situace, ze které by se logicky odvíjely návrhy, jak něco na evropské úrovni eventuálně udělat. Tím se paní Leyenová nezdržovala. Její projev, to byla hesla, slogany a výkřiky. Nebyly to souvislé věty, a už vůbec ne věty, které by jedna z druhé vyplývaly. Touto cestou demagogického řečnění se dá lidem nabídnout či dokonce vnutit cokoli, jak ukázala historie 20. století,“ obvinil německou političku.

IVK si také všímá fráze, že „nikdo nesmí zůstat pozadu“, a dodává: „Projevy tohoto typu měli v našem kontextu snad jen komunističtí pohlaváři na svých velkolepých sjezdech.“ Poukazuje na to, že poskytnutí peněz samo o sobě nic neřeší, jak dokazují příklady z Afriky, ale i ze sjednocení východního a západního Německa či z řecké krize. Další fráze, která se IVK nezamlouvá, je „leap forward“ neboli „skok vpřed“. „Mnozí víme, že je to heslo Mao Ce-tungovy čínské kulturní revoluce před více než půlstoletím. Neřekli to paní Leyenové její poradci? Nebyla ve škole, když se o tom snad i v Německu nemohlo nemluvit?“ připomíná institut události, při kterých Číňané v milionech zemřeli hladem.

Rovněž věta o opuštění starých předsudků se Institutu Václava Klause nezdá. „Bojíme se zvláště toho, že se tím nemůže myslet nic jiného, než že máme zapomenout na národní stát a že už se konečně máme smířit s tím, že právě teď (je překvapivé, že až teď) má přijít na pořad Evropa (this is Europe’s moment), že právě teď stojíme před ‚binární volbou‘, buď jít každý sám za sebe, anebo jít společně,“ obávají se autoři.

Dále institut rozporuje argumentaci, že tento velkolepý plán je nutné přijmout, protože to údajně „dlužíme budoucím generacím“, a ptá se, zda příštím generacím dlužíme takové zadlužení. „My budoucím generacím nic nedlužíme. To říci je prázdná, tisíckrát odmítnutá a jako falešná právem zesměšňovaná fráze. My zejména nic nedlužíme těm budoucím obyvatelům Evropy, kteří budou po masové migraci dominovat v Evropě v roce 2058, kdy má být dluh vzniklý tímto fondem definitivně splacen,“ dotýká se institut i problému migrace.

Způsob řešení krize považuje IVK za oportunismus ze strany vrcholné reprezentace Evropské unie a za pokus o prohloubení centralizace, jehož cenou bude ohromné a společné zadlužení. Klaus a spol. poukazují i na to, že takovéto myšlenky byly zatím vždy odmítnuty. Ale nyní, když je jih Evropy předlužen, je to pro Ursulu von der Leyenovou údajně jediná cesta vpřed, ale znamená jediné: „Bohatý evropský sever bude platit dluhy zadluženého a stagnujícího jihu. Je to plán, který pod záminkou koronavirové krize potichu vytvoří transferovou unii, kterou například Němcům zakazuje jejich ústava.“ IVK podotýká, že pro jih se bude jednat o vítězství, ale pravým vítězem bude aparát EU, který tak udrží svou moc.

Další bod kritiky projevu Ursuly von der Leyenové je, že ačkoliv se má jednat o „generační pakt“ pro budoucí generace, tak se předsedkyně Evropské komise neptala ani generací minulých, budoucích či dokonce dnešních. A neměla by se jimi tedy zaklínat. „Gigantická suma 750 miliard eur není žádným Marshallovým plánem, který by do Evropy ‚přiletěl‘ odněkud ze zámoří. To bude náš dluh, který budeme splácet my a naši potomci,“ prohlašuje bývalý prezident a dodává, že jasné nejsou ani oblasti, do kterých budou peníze směřovat, anit to, kdo je bude kontrolovat a přerozdělovat.

Klausův institut vytýká i to, že není jasné, od koho si Evropská unie bude půjčovat. Říká: „Aby to všechno mělo nějaký smysl, Evropská komise by měla racionálně definovat, co rozumí ekonomickým postižením, proti němuž chce bojovat. Jinak hrozí, že chudší země východu Evropy jako například Česká republika, které tvrdě zareagovaly a byly postiženy drastickým poklesem hospodářské aktivity, budou – i při relativně malém počtu nemocných a zemřelých – půl století financovat obnovu méně zodpovědných bohatších zemí, které léta stagnují.“ Tvrdí, že epidemie je pouze fíkovým listem, který má umožnit záměry, jejichž uskutečnění bylo dosud v EU politicky i právně neprůchodné.

IVK zdůrazňuje, že co se týče úvěrového ratingu, ČR je důvěryhodná (má hodnocení AA- dle agentury Standard & Poor's, pozn. red.), málo zadlužená a přístup na kapitálové trhy pro ni není problém. Nemá tedy potřebu si půjčovat prostřednictvím Evropské unie. A není ani v jejím zájmu ručit za dluhy předlužených zemí.

„Přijetí navrženého plánu navíc otevírá Pandořinu skříňku dalšího utužení nadvlády Bruselu nad členskými zeměmi v podobě vzniku evropských daní, jejichž vznik potřeba splácení obřího společného dluhu vyvolává,“ podotýká institut s tím, že Brusel se snaží krize s epidemií využít a za zády občanů členských zemí fakticky vytvořit fiskální a transferovou unii, která nutně povede i k politickému sjednocení.

Co Česko dle Klause a spol. potřebuje, je ekonomická svoboda. „Potřebujeme – ve staré terminologii – odstranit diktát politiky, sociálna a zelena nad ekonomikou,“ prohlašuje Václav Klaus a doufá, že vláda návrh Evropské komise odmítne.

