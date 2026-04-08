Úspěch ČRo v Británii, doma rozruch. Hra o Putinovi rozdělila Čechy

Rozhlasová hra Matko Boží, vyžeň Putina z produkce Českého rozhlasu získala první místo na mezinárodním festivalu UK International Radio Drama 2026 v britském Canterbury. Ocenění udělila dvaadvacetičlenná porota, která vybírala z řady mezinárodních projektů. Hra tak zaznamenala další výrazný úspěch na zahraniční scéně a navázala na své předchozí ocenění z loňského roku. Zvuková kompozice připomíná protestní vystoupení ruské punkové skupiny Pussy Riot z roku 2012 v moskevském chrámu Krista Spasitele. Právě tato performance tehdy upozornila na úzké propojení ruské pravoslavné církve s režimem ruského prezidenta Vladimira Putina.
Hra se inspirovala právě známou akcí členek skupiny Pussy Riot, které v roce 2012 uspořádaly v chrámu Krista Spasitele krátké protestní vystoupení označované jako „punková modlitba“. Cílem bylo upozornit na politickou roli ruské pravoslavné církve a její vztah k autoritářskému systému v Rusku. Některé členky skupiny byly následně zatčeny a odsouzeny, což vyvolalo mezinárodní kritiku. Dramatik a režisér hry Jiří Adámek Austerlitz se k této události ve své zvukové kompozici vrací a snaží se na ni umělecky navázat.
Ocenění z festivalu v Canterbury není pro tuto hru první mezinárodní úspěch. Již v roce 2025 získala speciální uznání na prestižním festivalu Prix Europa v Berlíně v kategorii audio fiction. Podle tvůrců tak potvrzuje, že i rozhlasová tvorba může rezonovat s aktuálními politickými tématy a oslovit publikum napříč různými zeměmi.
Tematika odporu proti ruské autoritářské moci se přitom nedávno dostala do centra pozornosti i ve filmovém světě. Dokumentární snímek Pan Nikdo proti Putinovi získal Oscara za nejlepší celovečerní dokument. Film vznikl v česko-dánské koprodukci a zachycuje boj jednotlivce proti ruské státní propagandě i jeho snahu uniknout represím režimu. Tvůrci na projektu pracovali několik let a jejich práce vyvrcholila úspěchem na slavnostním večeru cen Academy Awards v Los Angeles. Ocenění znamenalo mimořádný úspěch pro českou kinematografii i mezinárodní dokumentární tvorbu.
Existuje však řada lidí, kteří si hru Matko Boží, vyžeň Putina určitě nepustí a svůj názor dávají jasně najevo na sociálních sítích.
„Takový sračky,“ napsali mnozí výmluvně.
@Petr3_7Horak, April 7, 2026
„Si z nás děláte už regulérně prdel? diví se další.
@PavelHromadka, April 7, 2026
Řadě lidí přitom vadí, že takovou tvorbu musí platit prostřednictvím koncesionářských poplatků. „Ještě necelých 9měsíců a tyhle hovna nebudeme muset platit,“ píší lidé.
@JindrichVicher, April 8, 2026
A všechny ty kteří jsou na tom nějak přisátí.
Twl 22 členná porota. ??
Na taková ??????. pic.twitter.com/cJotJdnrpr
