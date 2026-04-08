Úspěch ČRo v Británii, doma rozruch. Hra o Putinovi rozdělila Čechy

08.04.2026 17:27 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Rozhlasová hra Matko Boží, vyžeň Putina z produkce Českého rozhlasu získala hlavní cenu na mezinárodním festivalu UK International Radio Drama 2026 v britském Canterbury. Úspěch přichází v době, kdy téma odporu vůči ruskému režimu rezonuje i ve světě filmu – nedávno totiž Oscara získal dokument Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci. „To zase bude veledílo,“ píší mnozí ironicky s tím, že na takové věci nechtějí dávat koncesionářské poplatky.

Rozhlasová hra Matko Boží, vyžeň Putina z produkce Českého rozhlasu získala první místo na mezinárodním festivalu UK International Radio Drama 2026 v britském Canterbury. Ocenění udělila dvaadvacetičlenná porota, která vybírala z řady mezinárodních projektů. Hra tak zaznamenala další výrazný úspěch na zahraniční scéně a navázala na své předchozí ocenění z loňského roku. Zvuková kompozice připomíná protestní vystoupení ruské punkové skupiny Pussy Riot z roku 2012 v moskevském chrámu Krista Spasitele. Právě tato performance tehdy upozornila na úzké propojení ruské pravoslavné církve s režimem ruského prezidenta Vladimira Putina.

Hra se inspirovala právě známou akcí členek skupiny Pussy Riot, které v roce 2012 uspořádaly v chrámu Krista Spasitele krátké protestní vystoupení označované jako „punková modlitba“. Cílem bylo upozornit na politickou roli ruské pravoslavné církve a její vztah k autoritářskému systému v Rusku. Některé členky skupiny byly následně zatčeny a odsouzeny, což vyvolalo mezinárodní kritiku. Dramatik a režisér hry Jiří Adámek Austerlitz se k této události ve své zvukové kompozici vrací a snaží se na ni umělecky navázat.

Samotná rozhlasová inscenace podle serveru Irozhlas.cz pracuje především s dívčími hlasy, zpěvy a hudebními strukturami, které vytvářejí sugestivní zvukovou koláž. Autoři prostřednictvím této formy kladou otázku, proč část ruské společnosti dlouhodobě podporuje nebo toleruje autoritářský režim a jeho agresivní politiku. Ve hře účinkují herečky Vendula Holičková, Kateřina Císařová a Bára Mišíková, hudební složku doprovází soubor Brno Contemporary Orchestra vedený dirigentem Pavlem Šnajdrem. Na zvukové podobě projektu spolupracoval také hudebník a zvukový designér Ladislav Železný, který s Adámkem Austerlitzem dlouhodobě pracuje na řadě rozhlasových projektů.

Ocenění z festivalu v Canterbury není pro tuto hru první mezinárodní úspěch. Již v roce 2025 získala speciální uznání na prestižním festivalu Prix Europa v Berlíně v kategorii audio fiction. Podle tvůrců tak potvrzuje, že i rozhlasová tvorba může rezonovat s aktuálními politickými tématy a oslovit publikum napříč různými zeměmi.

Tematika odporu proti ruské autoritářské moci se přitom nedávno dostala do centra pozornosti i ve filmovém světě. Dokumentární snímek Pan Nikdo proti Putinovi získal Oscara za nejlepší celovečerní dokument. Film vznikl v česko-dánské koprodukci a zachycuje boj jednotlivce proti ruské státní propagandě i jeho snahu uniknout represím režimu. Tvůrci na projektu pracovali několik let a jejich práce vyvrcholila úspěchem na slavnostním večeru cen Academy Awards v Los Angeles. Ocenění znamenalo mimořádný úspěch pro českou kinematografii i mezinárodní dokumentární tvorbu.

Existuje však řada lidí, kteří si hru Matko Boží, vyžeň Putina určitě nepustí a svůj názor dávají jasně najevo na sociálních sítích.

„Takový sračky,“ napsali mnozí výmluvně.

 

 

„Si z nás děláte už regulérně prdel? diví se další.

 

 

Řadě lidí přitom vadí, že takovou tvorbu musí platit prostřednictvím koncesionářských poplatků. „Ještě necelých 9měsíců a tyhle hovna nebudeme muset platit,“ píší lidé.

 

 

Bezpečnost

Kladete si zde (https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Cervicek-ODS-Jedina-cesta-jak-necemu-zabranit-je-informacni-a-poznatkovy-naskok-789173) dost dobrých otázek, ale co je zarážející, že sám na ně odpovídáte negativně. A můj dotaz je, proč jste s tím jako politici něco neudělali...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

