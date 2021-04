Ustupování agresorům k ničemu nevede. Senátor Fischer zmínil Hitlera. A zásadní chybou byl konec Petříčka

Diplomatická válka mezi Česku republikou a Ruskem je v plném proudu. Senátor Pavel Fischer má zato, že teď musíme postupovat jako sebevědomá země. To však neznamená, že by dosavadní postup české vlády považoval za ideální. Kdyby byl ministrem zahraničí Fischer, prý by možná postupoval jinak, než stávající ministr Jakub Kulhánek (ČSSD). Velikou chybu udělal prezident Miloš Zeman, který slovně bojoval s teroristy všude na světě, ale k teroristickému útoku na domácí půdě dlouho mlčí.

Napětí mezi Českem a Ruskem kvůli výbuchu ve Vrběticích z roku 2014 dál narůstá. Co s tím?

„Když jste napadeným státem, na jehož území operují cizí vojenské jednotky a způsobí tady rozsáhlé škody, musíme začít smrtí dvou občanů České republiky, jejichž pozůstalí začínají konečně tušit, co se vlastně stalo, protože to byli profesionálové, kteří chyby nedělali, tak musíme vycházet z toho, že jsme byli napadeni a musíme na to reagovat,“ podotkl senátor Fischer v rozhovoru pro Blesk.cz s tím, že ustupování agresorům nevede k ničemu dobrému, jak se ukázalo už v období Mnichova 1938 kdy Adolf Hitler požadoval československé území, dostal ho, ale o necelý rok později stejně rozpoutal válku.

Ruskou reakci, kde Moskva důkazy českých tajných služeb zpochybňuje, považuje Fischer za nedůstojnou. Kdyby kdokoli z České republiky způsobil podobný malér na ruském území, nastala by z ruské strany zdrcující reakce. „A zkuste si představit, že by z České republiky znělo: to je hysterie, to je na objednávku,“ podotkl k tomuto tématu Fischer.

Osobně by prý možná jednal ve vztazích s Ruskem ještě trochu jinak než nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek, ale respektuje, že ministr se rozhodl položit Ruské federaci na stůl ultimátum, protože on jako ministr má všechny informace, jaké má mít a za svá rozhodnutí také nese plnou politickou odpovědnost.

„Myslím si, že tohle je chvíle pro státníky, nikoli pro partnery. Pan ministr se k tomu rozhodl, já bych to možná dělal jinak, ale nemám všechny detaily,“ podotkl.

Připomněl také, že Rusko se rozhodlo napětí zvyšovat, když vykázalo víc českých diplomatů z Moskvy, než česká vláda ruských diplomatů z Prahy a dala jim nikoli 48 hodin na odchod, ale jen 24 hodin. „To nestihnete zabalit ani na dovolenou,“ poznamenal k tomu Fischer s tím, že tady nešlo o odchod na dovolenou, ale o péči o citlivé dokumenty.

A k dovršení všeho zlého Rusko vyhostilo českého zástupce velvyslance.

Ale co dělat dál v časech narůstajícího napětí?

„Musíme být trpěliví, musíme být odvážní, musíme být sebevědomí a nesmíme se bát některých výroků, které možná ještě přijdou. Je to možná poprvé nejen po třiceti letech, ani ne od roku 1968, ale je to možná ještě starší případ, kdy máme šanci narovnat vztahy,“ podotkl Fischer s tím, že ruská strana v předchozích měsících odmítala akceptovat např. nejednoho vojenského přidělence na ambasádě v Moskvě. To ukazuje, že ruská strana příliš nestojí o solidní vztahy s Českem.

Situaci je třeba řešit ve spolupráci s dalšími evropskými zeměmi, které mohou požádat o pomoc občané, kteří se v Rusku mohou dostat do problémů. Mohou se obrátit na slovenskou ambasádu, na polskou ambasádu, bude-li to domluvené. Za velmi špatné by Fischer považoval, kdyby Česko zůstalo izolované.

„Musíme mobilizovat spojence, informovat je o tom, co se děje, protože v tomto nesmíme zůstat izolováni,“ zdůrazňoval Fischer.

Nespokojeně kroutil hlavou nad předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO), který útok ve Vrběticích jeden den označil za útok na zboží. Babiš podle Fischera udělal dobře, že se za svůj výrok omluvil.

„Ale ztratili jsme jeden den vysvětlováním. Po sobotním oznámení jsem zůstal perplex, zůstal jsem zkoprnělý z toho, co se stalo, co se vyhlásilo, ale pak jsem začal kontaktovat své kolegy a říkal jsem jim, my budeme potřebovat vaši spolupráci."

Za chybu považoval odvolání Tomáše Petříčka z resortu zahraničí těsně před vypuknutím krize.

„Myslím, že zrovna zkušenost Tomáše Petříčka z té funkce by se nám teď hodila. ... Česká republika udělala velikou chybu, střelila se vlastně do vlastní nohy, když pan Hamáček nechal odvolat pana Petříčka z funkce,“ poznamenal Fischer s tím, že stávající ministr Kulhánek prozatím nemůže mít tolik kontaktů, jaké si stačil vybudovat Tomáš Petříček, a tyto osobní kontakty by se teď Česku velice hodily. „Ať už si o tom myslíme cokoliv, tak v tuhle chvíli nemít ministra zahraničí byla hrubá chyba,“ dodal senátor v narážce na dobu mezivládí, kdy resort řídil ministr vnitra Jan Hamáček.

K dovršení všeho navíc prezident Miloš Zeman neřekl vůbec nic, takže česká politická scéna byla nesrozumitelná.

„Mně přijde neuvěřitelné, že vrchní velitel ozbrojených sil k tomu neřekl nic. Vždycky bojoval s terorismem. Vzpomeňte si na jeho plamenné projevy v OSN. Tam už jiné téma nepřinášel. Miloš Zeman vždycky bojoval s teroristy na všech bojištích světa, ale když u něj doma, na svrchovaném území České republiky, dojde k takovému ataku, on mlčí? Mně to hlava nebere a mám za to, že se z toho bude muset také zodpovídat,“ podotkl senátor.

