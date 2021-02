Útok. Babiš jako Trump, zní řev. Ale... Právník Hasenkopf bere opozici hračky, navrhuje pár facek

reklama

Ústavní právník a bývalý poradce prezidenta Václava Klause Pavel Hasenkopf ostře zkritizoval dnešní rozhodnutí Ústavního soudu ohledně zrušení některých pasáží ve volebním zákoně. Citoval část z nálezu soudu, konkrétně odůvodnění navrhovatelů, aby vysvětlili, že jejich podání návrhu není velmi podobné dřívějšímu návrhu Ústavního soudu.

„Část dříve vydaných názorů (ÚS) se může pod prizmatem času ukázat jako nepřiléhavá. Odpovědi na otázky ústavnosti napadených ustanovení nelze podle navrhovatelů chápat jako setvalou danost, ale jak uvádí dokonce sám citovaný nález (z roku 2000), ‚nutno jej chápat a vykládat ve spojitosti s nevyhnutelností procesu stálých změn, s oscilováním na různých dílcích plynulého kontinua‘. Měl-li by být návrh označen za nepřípustný (protože je res iudicata), jednalo by se podle navrhovatelů o omezení případného aktuálního většinového názoru v plénu Ústavního soudu...,“ citoval Hasenkopf senátory, kteří byli právě navrhovateli.

Tuto citaci následně Hasenkopf přeložil do běžné řeči a vysvětlil, že to tedy prý znamená, že to, co je protiústavní nyní, nemusí být protiústavní zítra. Prý stačí, když se změní složení Ústavního soudu. „Horší vhled do svého myšlení navrhovatelé těžko mohli podat, oni opravdu berou Ústavní soud jako třetí parlamentní komoru a ani trochu se za to nestydí, vlastně ani netuší, že by si za to měli vlepit každý pár facek,“ rozhořčil se exporadce prezidenta.

Ke konci svého facebookového statusu vysvětlil rozdíl mezi soudním a parlamentním rozhodováním. Parlament se prý rozhoduje ve stylu, že se mu návrh líbí, či nikoliv. I z tohoto důvodu může Parlament zrušit vše, co jeho předchůdci zavedli. Funguje tam totiž politické a volní rozhodování.

„Soud naopak dává odpověď na položenou otázku, zda něco je, či není. Soud se nerozhoduje podle své vůle a vkusu, soud nerozhoduje politicky podle své momentální nálady, soud měří a výsledek svého měření oznámí. A nemůže něco naměřit pokaždé jinak, to by bylo v příkrém rozporu jednak s jeho pozicí soudu, která je striktně apolitická, jednak s pojetím právního státu, které velí k precedenčnímu typu rozhodování nepolitických institucí – to proto, aby jejich rozhodování bylo předvídatelné,“ objasnil Hasenkopf.

„To je, stručně řečeno, základní rozdíl mezi soudním a parlamentním rozhodováním: rozhodování Parlamentu být předvídatelné nemusí, rozhodování soudu a úřadů ano,“ zakončil.

S rozhodnutím soudu nebyl spokojený ani premiér Andrej Babiš. Soudcům musí být podle Babiše jasné, že se svým verdiktem přišel v době pandemie, kdy se bude na české politické scéně jen obtížně hledat shoda o tak důležitém zákonu, jako je volební zákon. „Ústavní soud definitivně ztratil všechny zábrany a aktivně se, stejně jako v roce 2009, snaží ovlivnit politickou situaci v naší zemi, což mu absolutně nepřísluší. Ukazuje se, že tuto republiku velmi často neřídí volení zástupci lidu, ale ústavní soudci. Klesá význam voleb, roste význam žalob,“ dostával se Babiš na tiskové konferenci do varu.

Vyčetl také ústavním soudcům, že svůj verdikt vyřkli jen osm měsíců před volbami, čímž dali zákonodárcům jen velmi málo času k jednání. „Nevěřil jsem, že je v České republice možné zneužít právní systém takovým způsobem, který bortí ústavní systém naší země,“ vypálil šéf hnutí ANO s tím, že Ústavní soud s volebním zákonem neměl dvacet let žádný problém. Až teď.

Připomněl, že části volebního zákona, které dnes ústavní soudci zrušili, prosazoval tentýž Pavel Rychetský jako člen vlády Miloše Zemana. Podle Babiše tedy Rychetský dnešním verdiktem popřel sám sebe. Ústavním soudcům vyčetl, že vyvolali nedůvěru v celý politický systém. Ale hnutí ANO prý udělá vše pro to, aby se našla shoda na nových paragrafech volebního zákona navzdory pandemii koronaviru.

Právě na tato slova předsedy vlády zareagovali někteří politici. Jedním z nich byl poslanec za lidovce Jan Bartošek. Ten sdělil na Twitteru, že pan premiér byl na tiskové konferenci poměrně neklidný. „Obviňování ÚS je totiž hodně vážné a měl by to ihned vysvětlit. Celé to dnešní vyjádření bylo vyjádřením strachu. Chtěli bychom věřit, že i přesto budou následující jednání férová. My jako @kducsl proto uděláme vše,“ zdůraznil.

Pan premiér je dnes na tiskovce poněkud neklidný... Obviňování ÚS je totiz hodně vážné a měl by to ihned vysvětlit. Celé to dnešní vyjádření, bylo vyjádřením strachu.

Chtěli bychom věřit, že i přesto budou následující jednání férová. My jako @kducsl proto uděláme vše. — Jan Bartošek (@honzabartosek) February 3, 2021

Ani europoslanec za STAN Stanislav Polčák Andreje Babiše nešetřil. Vyjádření Andreje Babiše k nálezu Ústavního soudu je podle Polčáka za hranou jakékoliv úcty k nezávislé soudní moci. Dále připomenul prezidenta Václava Klause. „Nikdy bych si nemyslel, že to napíšu, ale když V. Klaus kritizoval soudce, působil kultivovaně a snesitelně. @AndrejBabis smutní, že už nikdy nedostane 15 mandátů navíc,“ tweetl europoslanec.

Vyjádření premiéra k nálezu @usoud_official o voleb.systému je za hranou jakékoli úcty k nezávislé soudní moci. Nikdy bych si nemyslel,že to napíšu, ale když V. Klaus kritizoval soudce, působil kultivovaně a snesitelně. @AndrejBabis smutní,že už nikdy nedostane 15 mandátů navíc. — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) February 3, 2021

Nástupce Miroslava Kalouska ve sněmovně Jan Jakob si myslí, že premiér Babiš zpochybňuje celý Ústavní soud. „Ústavní principy a systém dělby moci jsou základem demokracie. Premiér dokázal, že je nekompetentní autoritář,“ zdůraznil novopečený poslanec.

Premiér zpochybňuje nejen rozhodnutí, ale i cely Ústavní soud. Ústavní principy a systém dělby moci jsou základem demokracie. Premiér dokázal, že je nekompetentní autoritář. pic.twitter.com/w2gHTaxTty — Jan Jakob (@Jan_Jakob) February 3, 2021

Novinář František Lutonský zmínil, že se Andrej Babiš hodně zlobil, na což zareagoval jiný žurnalista, Petr Honzejk, který dokonce s řadou vyřčených věcí Andreje Babiše souhlasil. Později však Honzejk dodal, že to bylo podobné jako Trumpovo vyzvání k útoku na Kapitol. Bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček s tak příkrým hodnocením nesouhlasil. Prý to byla „standardně pobabišovsku nezvládnutá emoce“. Politolog Miloš Gregor, který se do diskuse zapojil, nesouhlasil ani s Němečkem, ani s Honzejkem. Prý to bylo něco mezi. „Útok na Kapitol to nebyl, ale zpochybňování voleb, institucí a soudů (čili a la Trump několik měsíců před volbami) ano. Nebylo to klasické Babišovo okopávání opozičních politiků,“ myslí si.

