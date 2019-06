Útok na Jakla: Drsná slova Jiřího X. Doležala

„Tak! Když dostal Ladislav Jakl, kavárna hrobově mlčela. Takže říkám to samý jako Okamurovi poslanci a Václav Klaus starší. Ten zlozvyk říkat pravdu, a ne to, co se od vás očekává, vás dříve nebo později dovede k tomu, že říkáte to samé, co lidi, které nemáte rádi, protože oni jediní nakonec zbyli, že (někdy, a ne často) v politickou korektností páchnoucích věcech říkají pravdu,“ napsal Jiří X. Doležal na svém facebookovém profilu ke komentáři pro server Reflex.cz.

Anketa Přejete úspěch hnutí Milion chvilek pro demokracii? Přeji 4% Nepřeji 96% hlasovalo: 1648 lidí

Podle Doležala se ukázalo, že některá napadení, napadení sluníčkáře, jsou nepřijatelnější. „A to jak pro oficiální místa a novináře, tak pro lid. Zato jiná napadení jsou pouze zaznamenána a zmonitorována, ale jejich nepřijatelnost není podtržena a zdůrazněna. Pikantní je, že moc pozornosti nezískáte, když dostanete přes hubu proto, že jste pravičák,“ dodal Jiří X. Doležal.

„Zatímco útok na sluníčkáře Feriho vyvolal dvě vlny veřejného zájmu, napadení pravičáka Jakla přitáhlo pozornost jen několika politiků a novinářů – řekl bych těch, kteří mají tendenci měřit všem stejným metrem – a jak široká veřejnost, tak lid nechali napadení Ladislava Jakla jaksi u ledu,“ zmiňuje dále Jiří X. Doležal. Původní text ZDE „V zemi, kde žijí lidé – prostí i intelektuálové – s demokratickými postoji, by jakýkoliv fyzický útok na politika vyvolal masivní odmítnutí veřejnosti. U nás je to bohužel jinak. Když dostane přes ústa levičák, kavárna spustí poprask na jeho podporu a chlév začne vykřikovat, že si napadení vymyslel. A skandál vře týdny. Když napadnou pravičáka, kavárna si zamíchá kávu, lid si pustí seriál, a že je pravičák na ošetřovně, vlastně nikoho moc nebere. Prostě – kavárna si sluníčkáře mlátit nenechá a čeledíni si nenechají ujít příležitost na toho sluníčkáře naplivat i za to, že dostal po čuni. Zato když je bit pravičák, sfoukne se to pár vyjádřeními několika politiků a novinářů, kterým ještě není všechno jedno, a národ hromově mlčí. A tak zbývá položit řečnickou otázku: Proč se český národ dosud nezdraví slovy ‚Čest práci?‘,“ uzavřel Jiří X. Doležal.

autor: vef