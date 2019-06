Útok na české zemědělství! ministr Toman vystoupil k novému problému z EU

Během pár dní do České republiky dorazily hned dva audity Evropské komise, v nichž je uvedeno, že český premiér Andrej Babiš nedostatečně ošetřil svůj střet zájmů, a jako premiér vyjednává o evropských dotacích, které následně čerpá jeho Agrofert, momentálně odložený ve svěřeneckém fondu předsedy vlády, přičemž je konečným příjemcem výhod plynoucích z čerpání dotací. Babiš tuto konstrukci odmítá a tvrdí, že Evropská komise útočí na Českou republiku.

Podle auditorů však nemá problém jen předseda vlády, nýbrž i ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman. Jedna z jeho rodinných firem – Agrotrade – je totiž příjemcem zemědělských dotací. Ministr k tomu však opakovaně poznamenal, že on sám se rodinnému podnikání nevěnuje, a je plně oddán práci na ministerstvu zemědělství.

Toto své stanovisko zopakoval i na čtvrteční krátké tiskové konferenci. „Musím to naprosto odmítnout, stejně jako v předchozích věcech, protože samotná zpráva uvádí, že zmiňované projekty, jak jste je zmiňovali všichni – za 2 a 6 milionů byly schváleny před mým nástupem do úřadu, viz tato zpráva, kde vlastně neprojevuje Evropská komise o toto zájem, takže v této zprávě vůbec tyto projekty nejsou zahrnuty, že by pan Toman, ministr zemědělství, měl jakýkoliv střet zájmů v těchto projektech,“ zdůraznil šéf resortu před kamerami ČT.

„Pokud jde o dva projekty, které jsou podány z října loňského roku, tak na rozhodovacích procesech se nepodílím, protože tuto roli plní řídící orgán, respektive odbor řídícího orgánu pro rozvoj venkova. Takže tím tento příběh skončí,“ zdůraznil.

V obecné rovině ministr prozradil, že Evropská komise požaduje informace o všech projektem z programu rozvoje venkova, kde žádal o dotace Agrofert. Evropská komise doporučuje zahrnout konflikt zájmů mezi rizikové faktory při kontrolách.

Jedním dechem dodal, že podle informací, které má od odborníků, „tak Evropská komise se odkazuje na články v tomto auditu, které v legislativě vůbec neexistují. To znamená, že zpráva z našeho pohledu obsahuje chyby a úředníci ji musí velmi pečlivě analyzovat“. Znevěrohodňuje to prý celý audit.

„Takovýto nález, tak já považuji za útok na české zemědělství,“ pravil ministr.

Podobných auditů prý probíhá řada a ministr kvůli tomu nehodlá rezignovat na svou funkci. „Tohle už jste zkoušeli na mě, že mám střet zájmů se 2 a 6 milionama. Prosím, nezkoušejte to dál. Pracuju normálně dál, děkuju,“ řekl Toman.

Veškeré dotazy k problematice zemědělských dotací prý mohou novináři směrovat na autory auditu, nikoli na ministerstvo zemědělství.

Generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestián doplnil, že audit jedná o investičních projektech z programu rozvoje venkova. Znovu se tu prý řeší možný střet zájmů premiéra Babiše, který Babiš ovšem odmítá. Já vám teď můžu sdělit, že se to týká 12 projektů v hodnotě 63 milionů korun,“ uvedl Šebestián.

Další část auditu se prý také týká obecních postupů schvalovacích procesů, pohledu na to, co to jsou inovace a tak podobně. V této oblasti by mohla být Česká republika vyzvána k vrácení přibližně 150 až 170 milionů korun, což je prý jen 5 procent z těchto dotací. Státní zemědělský intervenční fond prý však z důvodů předběžné opatrnosti nebude proplácet dotace Agrofertu a rodinným podnikům Tomanových, dokud se vše nevyjasní. Bilaterální jednání o této problematice prý začne na počátku roku 2020.

