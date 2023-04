Útoky na Svobodu? Zcela přirozené, vzkázal Bartošek. Pak se smál Foldynovi

Ve druhé hodině nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS se setkali poslanci Jan Bartošek (KDU-ČSL), Klára Dostálová (ANO), Jaroslav Foldyna (SPD) a exposlanec Jan Farský (STAN). Foldyna si nebral servítky. „Prosím slabší jedince, aby si to vypnuli, protože jim asi nebude chutnat oběd,“ začal. A Bartošek se po chvíli neudržel. Jenže tím to neskončilo. Do slovního souboje se pustili i Dostálová s Farským. Atmosféra ve studiu se chvílemi dala takřka krájet.

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS to vřelo. Seděli proti sobě předseda Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš a šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Ve studiu bylo chvílemi dusno.

Ve druhé hodině napětí ve studiu nepolevilo. Novou debatu otevřel lidovec Jan Bartošek poznámkou, že bude třeba napravit stav veřejných financí.

„My jsme především začali u sebe, podařilo se nám dostat se v počtu úředníků pod rok 2015, což je velká úspora v rozpočtu. Druhou oblastí, kde vidím prostor, je zamezit zneužití sociálních dávek. Třetí oblastí je daň z neřesti a čtvrtou oblastí je úprava daní,“ uvedl Bartošek.

Připustil, že vláda možná bude muset sáhnout na zvýšení daní fyzických osob. „My jsme především zodpovědní za to, abychom tuto zemi předali našim dětem v takovém stavu, aby byla schopná fungovat,“ vysvětloval tento krok.

Farský se k Bartoškovi přidal.

Za poslední čtyři roky stoupla zadluženost ČR jako za posledních 27 let,“ zaznělo od Farského s tím, že pokud ODS najde nějaké úspory ve výši 100 miliard, jak o nich mluvila ODS již delší dobu před volbami, pak nebude třeba zvyšovat daně. Ale pokud se takové peníze nenajdou, je podle Farského otázka zvýšení daní stále na stole, protože teď z ekonomického hlediska jedeme do zdi a řítíme se do ní velkou rychlostí.

ANO, ODS, SPD a komunistům vyčetl, že v předchozím volebním období hlasovali společně pro zrušení superhrubé mzdy, což znamená zářez do státního rozpočtu 130 miliard korun. A když už k němu došlo, je třeba ozdravit finance jinak. Více zdanit např. coca-colu nebo chipsy, protože to jsou pochutiny, které si lidé mohou odpustit, a pokud si je neodpustí, ať si za ně připlatí. Tak to vidí Farský. Podle něho nelze lidem tvrdit, že český státní rozpočet nemá problémy. Má problémy, strukturální schodek 200 miliard, které je třeba někde získat. „Tak aby se to nedotklo nízkopříjmových skupin,“ zdůraznil Farský.

A tady se ozvala Klára Dostálová.

„Vy tady říkáte, že se to nesmí dotknout nízkopříjmových skupin, ale zároveň děláte opatření, která se dotknou zejména nízkopříjmových skupin. Ať už je to mimořádná valorizace důchodů, což teda je opravdu protiústavní retroaktivní krok, tak ale vy neděláte žádné kroky k tomu, aby se snížila inflace. Máme vysoké ceny potravin i cen energie. Máme vysoké ceny v obchodech a lidé jezdí nakupovat do zahraničí.

Zemědělcům vzrostly zisky za poslední rok o 142 procent,“ ozvala se v tu chvíli moderátorka Terezie Tománková.

A vláda opravdu jenom kouká, říká, za co, kde a kdo může, ale nic reálně nedělá,“ pokračovala ve slovní kanonádě Dostálová.

Na konto Jana Bartoška uvedla, že pokud tato vláda tvrdí, že snížila počet úředníků, tak sáhla do krajských hygien, ale na ministerstvech se nestalo nic pozitivního v tomto směru. Tak to vidí Dostálová.

„To není pravda,“ ohradil se Bartošek.

Poté dostal prostor Jaroslav Foldyna a vytáhl si výdaje Ministerstva zahraničí.

„Prosím slabší jedince, aby si to vypnuli, protože jim asi nebude chutnat oběd,“ začal. „Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím na Ministerstvu zahraničí. To, co se rozděluje. Je to miliarda a 760 milionů korun. To jsou peníze českých daňových poplatníků. A já jen namátkou tady vezmu – univerzita v Kalifornii 7,5 milionu, smlouva o Antarktidě 1,2 milionu. Tady toho je samozřejmě víc, ale já chci, aby se lidi v klidu najedli nebo aby je to neporazilo. Protože tady jsou dary a projekty zahraniční a rozvojové spolupráce. Na to se rozdávají peníze. Rozvoj brokolicového řetězce v arménském regionu Loar za účasti žen 250 tisíc korun. Vybudování vodního systému a kapkového zavlažování s organickými fíky v Bosně 490 tisíc. Takže my říkáme lidem, že není na důchody, ale toto je realita státního rozpočtu,“ vypálil Foldyna.

„Rozumím, je to vaše politické stanovisko. Takto vytržené z kontextu a čtené to působí divně, ale jsou to drobné. Promiňte mi ten výraz, ale opravdu jsou, protože strukturální deficit je 220 miliard. Většinu z toho způsobilo snížení daně z příjmů, které nebylo kompenzováno,“ ozvala se moderátorka Terezie Tománková.

„Takže sedm set milionů z peněz daňového poplatníka jsou drobné? Pro mě ne,“ ohradil se poslanec SPD.

„Pro mě také ne, ale v rámci státního rozpočtu a v té debatě, kterou tady vedeme,“ odvětila moderátorka. „Kde byste škrtali?“ zeptala se poté.

„Nekupovali bysme žádné zbraně na Ukrajinu v řádech miliard. Necvičili bysme tady vojáky. Já samozřejmě vím, že nám to tady kompenzují, ale pomáhejme lidem ve zdravotnictví a tak, to je potřeba. Odstupme od toho Green Dealu. Vždyť to je neskutečné. Green Deal, to znamená solární elektrárny a tak dále, vždyť to je na úkor efektivity, nemá to žádné opodstatnění a my tady utrácíme miliony korun. Odejděme z Lipské burzy, vždyť tam nakupujeme energii šestkrát dráž. Proč to na dva roky neuděláme, když jsme v krizi?“ ptal se Foldyna.

A Bartošek se neudržel.

„Tento ekonomický diletantismus od hnutí ANO od SPD bych přirovnal zhruba k tomu, že chcete koupit kamion dřeva a někdo vám takhle přinese párátko a řekne, že tohle je řešení situace, když chcete koupit fůru dřeva,“ kroutil hlavou lidovecký poslanec.

Zdůrazňoval, že lidovecký ministr zemědělství Zdeněk Nekula žádal provést kontrolu marží u potravin, takže vláda situaci řeší. Připomínal také, že Maďarsko zastropovalo ceny pohonných mot, což nakonec vedlo k tomu, že v Maďarsku u některých pump nebyl benzín a poté, co byly ceny uvolněny, inflace v Maďarsku vyskočila na 25 procent.

„A ještě krátká reakce na kolegu z SPD. Ano, pomoc zemi, kterou napadlo Rusko, je zcela v pořádku. Rusko vede agresivní válku a naším úkolem je pomoci Ukrajině jak v oblasti humanitární, tak v dodávkách zbraní. Já jsem o tom pevně přesvědčen a stojím za tímto názorem. A to, že nám to naši partneři z EU a z USA hradí, tak to ano. Českou republiku to nestálo ani korunu,“ vysvětloval Bartošek. Zdůraznil, že v obecné rovině podporuje solidaritu s jinými lidmi.

„Já mám především odpovědnost k občanům v České republice, protože ti mě volili. Pojďte nám udělat záchranku ve Šluknovském výběžku, aby lidé nemuseli jezdit do Děčína, a netvařme se tady, že zachraňujeme svět,“ reagoval Foldyna.

A tady se po čase ozval Farský a připomínal, že když Česko pomáhá jinde ve světě, napomáhá tomu, aby lidé neopouštěli své domovy a nemigrovali např. do Evropy, potažmo do Česka. Ale v televizním studiu teď od zástupce SPD zaznívá, že to česká vláda nemá dělat, a takovému stanovisku Farský podle vlastního vyjádření nerozumí. „Celý svět je propojený a hrát si na to, že my jsme uzavřený svět, je krátkozraké a dohnalo by nás to s mnohem většími náklady,“ varoval Farský.

Dostálová: Pokud se tady někdo chová jako diletant, je to tahle vláda

A tady vybuchla pro změnu Dostálová.

„Pokud se tady někdo chová jako diletant, je to tahle vláda. Plácají se v tom jak nudle v bandě, a ještě mají tu drzost osočovat vlády, které před covidem hospodařily s přebytkem,“ zuřila poslankyně.

Obratem připomínala, že na Slovensku i v Polsku zastropovali ceny potravin a nezažívají katastrofu. Volala po zrušení ministerstva pro legislativu, po zrušení ministerstva pro evropské záležitosti a tak podobně. „Jak vůbec můžete před ty občany předstoupit s tím, že budete zvyšovat daně, aniž byste začali u sebe,“ zuřila dál. „Proč naše vláda nutí naše občany jezdit nakupovat za hranice místo toho, aby těm lidem skutečně pomohla,“ zesilovala hlas Dostálová.

Volala také po tom, aby česká vláda více zdanila nadnárodní korporace.

Podle Bartoška lze o snížení DPH na potraviny diskutovat, ale k tomu je třeba říct, jak se tento finanční výpadek ve státním rozpočtu bude kompenzovat. Jedním dechem dodal, že nevidí důvod k tomu, aby řezané květiny a parní lázně byly zdaněny méně než jiné služby a produkty.

Zásadní otázka teď podle Bartoška je, jestli se nevrátit k nějaké formě superhurbé mzdy.

Podle Foldyny je jádro současné krize ukryto někde jinde. V cenách energií. A ceny energií odpálila nahoru cena emisních povolenek už před ruským vpádem na Ukrajinu. Tak to vidí Foldyna. „Spekulace s nimi,“ hřímal ve studiu. „Přece musejí lidé vědět, že energetická krize je vyvolaná Evropskou unií a tím, jak se tady kšeftovalo s emisními povolenkami.

„To není pravda,“ ozval se Bartošek a důrazně kroutil hlavou.

Ale Foldyna pokračoval.

„Notabene po českém předsednictví tím lidi ztížíme ještě víc, protože budou platit z každého svého baráku. A druhá věc je tím Green Dealem. Tou šíleností, kdy se začala upozaďovat výroba z jádra ve Francii a v Německu a vznikla panika na energetickém trhu,“ dodal Foldyna.

Poté obrátil svou pozornost k Rusku a konstatoval, že Česká republika a Československo bylo posledních padesát let závislé na dodávkách sovětských a dnes ruských energií. „A řekněte mi, kdy za posledních padesát let byl problém? Problém je teď, protože jsme vstoupili do války. Vy jste nás do té války zavedli,“ obrátil se na Bartoška Foldyna. „My jsme ale přece věděli, že nejsou dodržovány minské dohody, ale my jsme s tím nic nedělali, protože nám kluci a holky z USA řekli ‚nedělejte nic, my se o to postaráme‘,“ rozjel se znovu Foldyna.

Farský okamžitě oponoval, že Sovětský svaz a posléze Rusko obsadilo v roce 1991 Podněstří, v roce 2008 obsadilo Rusko kus Gruzie a v roce 2014 obsadilo kus Ukrajiny. V roce 2022 chtělo obsadit celou Ukrajinu. Takže strůjcem dnešní války na Ukrajině je Putin. Tak to vidí Jan Farský, který také připomněl, že ruský gigant Gazprom škrtil dodávky plynu už před válkou a dělal to záměrně.

Tady se opět ozvala Dostálová a upozornila, že na mezinárodním trhu ceny energií klesají, ale na fakturách českých občanů se to neprojevuje a podle poslankyně ANO je to chyba vlády. Kromě toho kabinetu vyčetla, že dosud nečerpal 54 miliard korun z dotací EU. „Kdyby to bylo 540 milionů, tak neřeknu, ale tohle je 54 miliard,“ rozčilovala se Dostálová.

„Vláda má díky inflaci ohromné příjmy, tak se pojďme bavit o revizi výdajů,“ přidal se Foldyna.

Ještě jednou o Davidu Svobodovi

Před závěrem pořadu otevřela Terezie Tománková ještě jedno téma, kauzu Davida Svobody.

Dostálová ocenila Svobodu za jeho sportovní výkony. „On v podstatě tam byl za sportovce, on není politik. On tam v podstatě argumentoval tím, že by byl rád, aby se politika do sportu netahala,“ odpověděla Dostálová. „Já jako politik toto nemůžu podporovat, protože já beru olympijské hry jako vrchol mírového úsilí,“ dodala.

„Mě spíš vyděsilo, co se dělo potom, jakým způsobem on byl trestán za své názory,“ doplnila po chvíli ještě Dostálová.

Podle Bartoška nemají ruští sportovci na olympiádě co pohledávat, protože reprezentují stát, který rozpoutal válku na Ukrajině. „Ani pod neutrální vlajkou, protože na Ukrajině jsou sportovci zabíjení, a pokud se Rusové budou prezentovat jako skvělí sportovci, tak to bude součástí ruské propagandy,“ ozval se Bartošek.

Pokud jde o Svobodu, jeho vyjádření nepovažuje Bartošek za šťastné, protože relativizovat to, že Rusko napadlo Ukrajinu, je nepřijatelné. „Proto, co potom následovalo, považuji za zcela přirozené,“ pravil Bartošek.

A tady se znovu ozval Foldyna.

„To je opravdu neskutečný. Já pro paní Černochovou nemám slov. Jestli mladý kluk a sportovec, který skutečně není politik, se vyjádří a cituje názor olympijského výboru, on nehovořil o svém názoru, ale on citoval, a takhle ho týrat, vždyť ona se chovala jako politická domina, ona musela v dětství zažít hrozné věci. A nutit ho, aby se zpovídal ukrajinským vojákům, to je nehoráznost. A svoboda slova dostává v Česku na frak, protože máme ministry, jako je Černochová,“ ozval se Foldyna s tím, že jednoho dne by se rád dožil toho, aby Jana Černochová byla mezi těmi, co jednou prohrají.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.