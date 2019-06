Uvědomujete si to? Ondřej Hejma vytáhl na „Milion chvilek“ něco, co se nebude líbit

První na řadě byly eurovolby, které dle titulku vyhrál Andrej Babiš. Xaver Veselý požádal Hejmu o minutu ticha za sociální demokracii, ale ten opáčil, že je na to ještě brzo, že ČSSD je stále v parlamentu. „Eurovolby dopadly výborně, já musím zase pochválit českýho voliče. Víte, že ho chválím vždycky, ale tentokrát obzvlášť. Protože v pomyslné soutěži o nejnižší účast jsme byli zase na bedně, bronzová medaile. Porazili nás jenom Slováci, na ty v Evropě nikdo nemá, vmáčkli se tam Slovinci, na záda nám dejchaj Chorvati, ale všimněte si, že země naší velikosti a naší historie a lidi vědí, že k těmhle volbám nemá cenu chodit,“ zhodnotil Hejma eurovolby. Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 14066 lidí

Další skvělá věc prý byla, že volby byly bez překvapení. „Babiše lidi nezradili, nechali ho vyhrát, naše milovaná proevropská třída dostala trošku přes prsty, protože servilitu lidi nemaj rádi. Piráti taky, to bonzování do Bruselu se prostě nelíbí. ODS... zřejmě je ve finále krmili syrovym masem. Protože profesor Fiala byl takovej drsňák, najednou, a ty šílenci v tý Jesenici a podobně,“ okomentoval Xaverův host výsledky jednotlivých stran. Dodal, že sociální demokracie dostala po zásluze. Xaver Veselý pak ještě zmínil Alexandra Vondru. „Saša Vondra, skokan, mně je ho líto, v tom Bruselu to nedopadne dobře, ten má bejt tady, Saša. Mně se to nelíbí,“ řekl Hejma.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následovaly demonstrace proti Babišovi a demonstranti, kteří údajně požadují nové volby. „Tak musej ještě chvíli počkat,“ řekl Hejma na jejich adresu. Na úterní demonstraci se to prý bude lámat, zda počet demonstrantů poroste, nebo zda už je za zenitem. A položil otázku, zda si demonstranti za nezávislou justici uvědomují, že justici ovlivňují: „Představte si toho vyšetřovatele, jak sedí doma, má ten fascikl, už je to jasný všechno, teď se má rozhodnout do zejtřka a von neví a váhá, je to na něm, a když se podívá na ty demonstrace a představí si, že druhej den budou skandovat jeho jméno, tak to je veliký ovlivnění toho vyšetřování i toho případnýho soudu.“ Nicméně oproti protestům Žlutých vest jsou podle Hejmy ty místní velmi civilizované.

Fotogalerie: - V „kotli"

Xaver Veselý pak navrhl, že by si mohli udělat transparent „Z náměstí a kaváren do polí a továren“. Hejma s pobavením konstatoval, že s tímto transparentem Veselý dostane „na budku“ a jeho televizní kariéra skončí. Ale moderátor namítl, že bude slavný jako člen RRTV Ladislav Jakl. Ale o tomto tématu Hejma žertovat nechtěl. Xaver Veselý se už vážně zeptal, zda za napadeními musí být politický motiv. Dle Hejmy je to spíše mediální proslulost. „To je odjakživa známá věc, když hvězda pop-music koncertuje v Ostravě, za starejch časů zašla do hotelu Imperial do baru, tak samozřejmě se našel chachar, kterej tomu Helekalovi šel dát přes hubu, poněvač je to prostě Helekal. A nebylo v tom nic pozitivního. I když u Helekala měli většinou smůlu,“ ilustroval Hejma svou úvahu.

Pak došlo na peripetie s odvoláním ministra kultury Staňka. Dle Hejmy se jedná o další pokus dostat Babiše od moci. A jelikož Babišovy výsledky v průzkumech neklesají, tak je prý nutné zlikvidovat jeho koaličního partnera. U ČSSD je k tomu podle Hejmy ideální příležitost, protože zrovna prohrála eurovolby a tak budou ministři ČSSD údajně odstřelováni a nahrazováni takovými, kteří byli proti koalici s ANO. Navrhovaný místopředseda ČSSD Šmarda není Zemanův člověk, to už spíše ministr Staněk, který se dle Hejmy nebojí kulturní fronty, protože v ní nemá žádné známé.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zmíněn byl i rozhovor s Mohamedem Abbasem z XTV. Hejma prohlásil, že tento rozhovor si poslechl velmi pozorně a prý už mu došlo, proč lidé na Západě na islám skočí. Může za to podle něj přehnaný feminismus, problémy ohledně homosexuálů, „genderové šílenství“, alkohol či „satanova hudba“. „Na to prostě ty lidi na Západě slyšej, protože pro ně je to jako čirá voda, oni už jsou tak zmučený tou dekadencí toho Západu, že na to skočej. Ovšem jen do té doby, než tam odcestujou – a pak většinou měněj názor,“ řekl Hejma. Prý takové názory budou prosazovány tím silněji, čím více zde bude jejich stoupenců.

Psali jsme: „Šaría je moudrá. V Česku je populismus, v Anglii jsem jako doma.“ Xaver Veselý jen koukal na muslima Abbase. Šlo i o homosexualitu

Celý pořad ZDE

Psali jsme: Kladivem! Zdeněk Zbořil k ,,Milionu chvilek”: Je jasné, co nám chtějí dělat Nenasytný Babiš, tepala ČT premiéra. Nora Fridrichová čelí bouři Sejde se vláda, asi bude mluvit i o auditu EK o Babišovi Převzetí státu? Senátor Wagenknecht hovoří o nejvyšší míře korupce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas