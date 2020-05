Už jen dva kroky zbývají Pavlovi Novotnému, aby dotáhl, o čem se mluví v nejvyšších patrech politiky. Nečekaná hra o Fialu se štemplem slabosti a výsměchu

„Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě a starosta městské části“ – to je claim, který už řadu let používá Pavel Novotný (ODS) na svém profilu na ParlamentníchListech.cz. Původně zábavná hra, nadsázka a ostré direkty na všechny strany ovšem přešly do zcela jiné roviny. Teď už se nehovoří o Pavlovi Novotném bez souvislostí. Rovnítko se dává především mezi jeho chování a budoucnost ODS. V rámci aktuálního dění zaznamenala naše redakce hned několik postřehů, které prstem ukazují i na předsedu ODS Patra Fialu. Ne příliš lichotivě.

Pavel Novotný budí negativní emoce mnoha odborníků. Mezi nimi najdeme i komentátora Tichého na serveru Reflex.cz. Podle jeho slov je Novotný nemorální, vulgární a prodejný pozér. „Z mé ODS udělal mrtvou partaj,“ uvedl.

Nebyl sám. Záporné názory přilétly rovněž z mateřské ODS.

„Obecně mohu říci, že daleko více než drsná forma mi vadí absence obsahu. Okázalý verbální antikomunismus 30 let po pádu komunismu považuji za náhražku absentujícího obsahu u těch, kdo jsou sami programově prázdní,“ uvedl v rozhovoru pro PL europoslanec Jan Zahradil. Právě on se vůči Novotnému několikrát vymezil. Ani Zahradil nebyl sám.

ParlamentníListy.cz ovšem měly možnost hovořit s nejmenovaným bulvárním novinářem, který s Pavlem Novotným pracoval. Jeho pohled na věc je odlišný. „Pavel nikdy nedělal nic zadarmo. A nedělal nikdy nic, z čeho by nebyl prospěch. Nemuselo jít o prospěch jeho osoby, ale o prospěch celku, webu, časopisu. A za vším si vždycky stál, takže jestli si teď někdo myslí, že se Pavel změní, je to jen slabá útěcha. Nezmění. Nažene to ještě více do extrému, a až si na to lidi zvyknou, přitvrdí. ODS podle mě vůbec neví, co v něm má,“ sdělil.

„Tohle přeci není nic jiného, než rozpad ODS v přímém přenosu. Když jsme se Pavlovi na začátku smáli, bylo to dobré. Ale potom už jsme se smát přestali a začali zjišťovat, že jeho slova mají významný přesah. Nejen navenek, ale dovnitř občanských demokratů. Tudíž se domnívám, že Pavel Novotný je něco jako katalyzátor dění, urychlovač rozpadu, abych tak řekl. Pokud bude pořád takový, začne odrazovat nejen voliče, ale i členy ODS, kteří pak mohou přejít do ANO, STANu, Trikolóry. Už jen dva kroky a je to hotové. Zaprvé by se měl nechat nominovat na volebním sjezdu ODS na předsedu, zadruhé by se měl nechat zvolit předsedou. Finální fáze rozpadu ODS tím bude dovršena, což například nám vůbec nevadí,“ sdělil člen dolní komory Parlamentu naší redakci.

Psali jsme: Greta už je expertka na koronavirus? Zahradil žasne. A vložil se do toho Pavel Novotný, po svém

Že se ODS s fenoménem Novotný nedokáže sama vypořádat, není jen hodnocením politologů či politiků. Pro PL de facto totéž sdělil i nezaujatý pozorovatel, zpěvák Pavel Černocký.

„Lidé z vedení ODS (Fiala, Udženija) si vystavili vizitku vlastní hlouposti. Nechápou, že krátkodobé senzace mohou mít v dlouhodobém horizontu tragické důsledky. Fiala táhne celou ODS do zapomenutí. Nechce se mi věřit, že by ho na příštím sněmu zvolili znovu. Spolu se Stanjurou vytvořili komickou dvojici á la ‚Pat a Mat‘, a ten prcek ze Senátu Vystrčil jim zdatně sekunduje. (smích) Preference už klesají. Z původně konzervativní strany vytvořili jakýsi ‚liberálně demokratický‘ paskvil, jakousi filiálku TOP 09. To je sebevražedné. A to říkám jako bývalý volič ODS."

Nepřehlédnutelným aspektem je taktéž negativní vývoj preferencí ODS posledních měsíců. Doslova šokem pro tuto stranu musely být aktuální výzkumy agentur Phoenix research a Kantar. U první obdržela strana Petra Fialy pouhých 9 procent, u Kantaru 11,5 procenta. V obou případech se tak ocitla na třetím místě, na něž se navíc dotahuje Okamurovo hnutí SPD.

