Učinit přítrž lidem jako je Kundra! Zahradil ke ,,špionovi s kufrem". Vážné souvislosti

ROZHOVOR „Jak se reportér jedné konkrétní TV dostal k onomu jménu diplomata, když nikde v médiích publikováno nebylo. Jaké byly jeho informační zdroje? Jak je možné, že novinář ví to, co se poslanci bezpečnostního výboru dozvědí až na uzavřeném zasedání?“ ptá se europoslanec ODS Jan Zahradil v kauze agent s ricinem. Ve sporu s Pavlem Novotným nechce prát špinavé prádlo ODS na veřejnosti, ale už řešil situaci na stranickém fóru. Čeká, že to voliči ocení. A že by Pavel Novotný mohl být Dominikem Ferim ODS? Podle Zahradila se spíš podobá Václavu Klausovi mladšímu.

reklama

Kauza ricin nabírá spád. Podle článku Lidových novin varoval kontrarozvědku před rizikem anonym. Je to podle vás důvod začít o celém příběhu agenta s jedem pochybovat?

Mám k tomu informace pouze z otevřených zdrojů, nehodlám se proto pouštět do nepředložených spekulací. Bezpečnostní výbor PSP o tom jednal na uzavřeném zasedání, poté informace i postup BIS víceméně podpořil. Nemíním zde v žádném případě zpochybňovat integritu či kvalifikaci poslanců-členů výboru. Anketa Která TV teď přináší nejlepší zpravodajství? (Ptáme se od 12.5.2020) ČT24 7% Nova 71% CNN Prima News 9% Barrandov 13% hlasovalo: 4667 lidí

Co říkáte na zjištění investigativce Janka Kroupy, který konfrontoval Andreje Viktoroviče K., tedy muže, který měl údajně ricin do Prahy přivézt? Rus do Prahy skutečně přicestoval s kufrem, což by podle Kroupy mělo potvrzovat verzi týdeníku Respekt. Jak se k této informaci stavíte vy, má vzhledem k celé věci nějakou hodnotu? Má smysl jásat nad zjištěním, že diplomat cestuje s kufrem?

Na tom je zajímavá jiná věc: jak se reportér jedné konkrétní TV dostal k onomu jménu diplomata, když nikde v médiích publikováno nebylo. Jaké byly jeho informační zdroje? Došlo k úniku informací, a pokud ano, odkud?

Jak podle vás ke kauze ricin přistoupila česká média? A co Ondřej Kundra z Respektu, který celou věc objevil? Pokud měl skutečně svůj cenný zdroj mezi Rusy, nepřišel o něj tím, že věc „propálil“ široké veřejnosti?

Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5263 lidí

To je totéž. Případ pana Kundry ukazuje na širší problém: v tomto státě zřejmě existuje kasta privilegovaných novinářů, která má přístup k informacím bezpečnostních složek nebo zdroje přímo v nich. Jak je možné, že novinář ví to, co se poslanci bezpečnostního výboru dozvědí až na uzavřeném zasedání? Není to nic nového: úniky do médií z vyšetřovacích spisů, policejních odposlechů nebo soudních řízení jsme tu měli už dříve. Je to skandální praxe. Nyní je zde únik z případu, který řešila BIS, a chce to proto vyšetřovat. To je správné a doufám, že se přijde na to, kdo informace vynesl a komu je předal. Už dlouho je zapotřebí tomu učinit přítrž.

Fotogalerie: - Na vládě o rouškách

Psali jsme: Xaver řešil ricin a Pavla Novotného. To netušil, že jeho host obě věci spojí. A primátor Hřib ať raději nečte ,,Zavřít mu hubu, aby se do toho nes..." Válka v ODS o Pavla Novotného: Vysoká hra Zrušená pozvánka do ČT „na přání“ komunisty? Novotný narazil! Michaela Jílková odhalila, jak to bylo doopravdy Pavel Novotný: 8 let jsem nedostal pěstí. Divný. Jednou za rok musím dostat! Byl jsem psychiatricky zkoumán

Všiml jsem si vaší vnitrostranické rozmíšky se starostou Řeporyjí Pavlem Novotným. Prý jste měl Novotnému vzkázat, že ho nenecháte zničit ODS. V jakém směru Novotný ničí stranu?

Na rozdíl od pana Novotného nebudu komentovat naši výměnu na vnitrostranickém diskusním fóru.

Novotný celou věc rozpitval na sociálních sítích. Co za tím podle vás je? Jde o jakousi snahu předem se pustit do případné opozice v rámci strany?

Dtto co předchozí odpověď.

AKTUÁLNĚ: Pavel Novotný přišel k rozumu? Nečekané prohlášení. Nejen k válce v ODS

Domníváte se, že praní stranického špinavého prádla na veřejnosti může stranu poškodit?

Ano, a členská základna jistě zhodnotí, kdo a proč na veřejnosti „pral“.

Bylo by podle vás problematické, kdyby v budoucnu Novotný usedl ve Sněmovně či kdyby se stal členem předsednictva strany?

Neřeším teď situace, které považuji za vysoce nepravděpodobné.

Fotogalerie: - Kongres ODS v Ostravě

Minulý týden jsme sledovali vystoupení Pavla Novotného na TV Barrandov. V rámci politické debaty Novotný opakovaně urážel své oponenty Foldynu (SPD) a Luzara (KSČM), např. oslovením typu „koště“, „kolaborante“ či „bolševiku“. Zároveň jim tykal. Novotného musel umravňovat i moderátor Jaromír Soukup. Zavádějí se tu do politického diskurzu nové postupy?

Nesleduji české TV stanice už asi pět týdnů, ani tento pořad jsem neviděl. Obecně mohu říci, že daleko více než drsná forma mi vadí absence obsahu. Okázalý verbální antikomunismus 30 let po pádu komunismu považuji za náhražku absentujícího obsahu u těch, kdo jsou sami programově prázdní.

Proti akcím Pavla Novotného se nikdo z vaší strany nahlas neohradil, nepozorujeme ani protesty od jiných opozičních stran, jak si to vysvětlit?

Vyjádřil jsem se k tomu na onom vnitrostranickém diskusním fóru. Kriticky.

Novotného netepou ani čeští novináři, kteří jsou jinak na úroveň politického diskurzu velmi citliví. Novotnému v posledním týdnu naopak vyjádřil podporu Miloš Čermák, jeho jednání pobavilo Petra Honzejka. O čem to vypovídá?

Česká liberální média jsou stále, již od roku 2013, v zajetí svého jednoduchého, černobílého, nekonečného boje proti Hradu, Zemanovi, Číně atd. Teď se to ještě stupňuje různými konspiračními teoriemi, všudypřítomnou agentománií atd. Kdokoliv je s tímto názorem konformní, je „jejich“, ať jsou to Piráti, TOP 09 nebo někdo jiný.

Jsou slyšet i hlasy, které Novotného přirovnávají k Dominiku Ferimu, alespoň co se týče schopnosti zaujmout mladší a liberálněji zaměřené voliče. Je pro stranu přínosem v tomto ohledu?

Toto přirovnání jsem neslyšel. Podle mě spíše sedí paralela s jiným, již bývalým „enfant terrible“ ODS, neřiditelným sólistou Václavem Klausem ml. Rozdíl je v tom, že stejná média, která Klause nenáviděla, Novotného milují.

Fanoušci Pavla Novotného vám houfně vzkazují, že to vy jste si spletl stranu a měl byste se raději po vzoru Jaroslava Foldyny „zařadit, kam patříte“. Co na to říkáte?

Český Twitter je plný lidí, kteří mi doporučují tu přestup do Trikolóry, tam do SPD. Vzhledem k tomu, že jde o nevoliče ODS, nevěnuji tomu pozornost.

Očekáváte, že přijdou nějaké pokusy vás ze strany vyštípat?

Jak i pan Novotný řekl, já jsem politická „zombie“ – ostatně na chalupě mi na stěně visí pravý voodoo obraz z Haiti. Jako taková „zombie“ jsem již v ODS od roku 1991, přežil jsem zde mnoho i mnohé a hodlám v tom ještě pokračovat.

Fotogalerie: - Úspěch ODS

Psali jsme: Válka mezi Německem a Bruselem: Vážný rozkol. O peníze nás všech Dostanu taky ochranku? Zahradil se baví po útocích na jeho osobu. Hodně vadí třeba Hřebejkovi Telička, vzpomínáte? Nadává teď Babišovi, jenže sklidil výsměch Úder ČT kvůli Kuberovi a Číně. A trochu jinak o jeho smrti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.