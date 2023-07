Už nejen Francie. Nepokoje se rozšířily i jinam

Již šest nocí zmítají francouzskými městy násilné nepokoje, které v zemi vypukly poté, co minulé úterý policista zastřelil sedmnáctiletého mladíka alžírsko-marockého původu během silniční kontroly v pařížském předměstí Nanterre. Ačkoliv byl zasahující policista krátce na to vzat do vazby pro podezření ze spáchání trestného činu, tisíce nespokojených občanů obývajících převážně nemajetná předměstí tamních velkoměst, tzv. banlieues, vyšly do ulic volajíce po spravedlnosti, přičemž se mnozí z nich začali dopouštět výtržností a rabování. Podle informací francouzského ministerstva vnitra bylo v noci ze soboty na neděli zatčeno 719 lidí a 45 příslušníků policie a bezpečnostních sborů bylo zraněno. Demonstranti prý za jednu jedinou noc stačili zapálit 577 automobilů a 74 budov. V předešlých dnech však násilnosti podle světových médií dosahovaly ještě výraznější intenzity. Po sociálních sítích kolují apokalyptická videa zachycující hořící ulice, násilné potyčky a rabování.

Chaos and destruction in France.



Rioters caused massive damage, with cars and buildings set ablaze.



In a southern Paris suburb, attackers tried to set fire to the local mayor's home and fired rockets at his fleeing wife and children.#FranceRiots #FranceOnFire pic.twitter.com/ZKXuvcELTM