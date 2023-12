Už nevěřit státu. Lži. Karel Janeček vyvodil následky z covidu

Už nikdy nesmíme obětovat svoje děti! Karel Janeček vystoupil u příležitosti senátního semináře o covidu. „Jako lidé bychom si měli v dnešní době uvědomit, že nemůžeme důvěřovat institucím, nemůžeme důvěřovat státu. Instituce selhaly. Selhávají jak státní instituce, tak i ty soukromé. Třeba Člověk v tísni. To je instituce, která by měla pomáhat lidem, ale i dokonce ostrakizovala svoje zaměstnance, vyžadovala, aby byli očkovaní a ti, co nebyli očkovaní, tak museli odejít. To je strašný,“ nechal se slyšet.

Pod záštitou senátorky Jany Zwyrtek Hamplové se na půdě Senátu konala diskuse s titulem Ústavní a právní aspekty doby covidové a navazující témata doby. K tématu promluvil i český miliardář Karel Janeček, který se po celou dobu pandemie velmi ostře stavěl proti lockdownům a tvrdě kritizoval restriktivní vládní politiku.

„Mě sem přivádí moje zodpovědnost. Zodpovědnost za to, abychom udělali reflexi toho, co se stalo. Abychom už nikdy neopakovali to, že bychom obětovali svoje děti. To se prostě už nesmí opakovat. Za žádnou cenu,“ zdůraznil a fakticky tak navázal na svůj projev na předávání Českých slavíků před dvěma lety, kde promluvil jako tehdejší majitel značky této soutěže a kde důrazně vystoupil proti covidovým restrikcím.

V rozhovoru pro Nadační fond Svědomí národa konstatoval, že pokud jeho vystoupení alespoň trochu napomohlo „proti tomu zločinnému tlaku na očkování dětí proti covidu“, jak popsal svůj pohled na tehdejší atmosféru, tak to mělo smysl. „To by byl opravdu strašný zločin a stavím se k tomu tak, že jsem hrdý na to, co jsem udělal, protože to byla extrémně odvážná věc a já jsem si byl vědom toho, že to bude mít nepříjemné důsledky, že budu dehonestován, ostrakizován, a tak dále, ale přesto to považuji za tolik důležité, že jsem to udělal a udělal bych to znovu,“ zdůraznil.

Po dvou letech by prý možná vložil do projevu méně emocí, ale zopakoval by ho.

Do budoucna je připraven vytvořit jakousi kotvu, aby si lidé udělali jasno v tom, „jaké zlo se stalo“. Celý covid podle něj byl „lež a manipulace“ a lidem podle Janečka nesmí být dovoleno, aby na to zapomněli. Aby už nikdy nepřipustili poškození zdraví svých dětí. Aby jim umožnili pohybovat se, sportovat, rozvíjet se.

Po covidu přišlo podle Janečka poučení, že v této krizi z Janečkova pohledu selhal stát, selhaly státní instituce, ale i soukromé instituce. Tak to vidí Karel Janeček.

„Jako lidé bychom si měli v dnešní době uvědomit, že nemůžeme důvěřovat institucím, nemůžeme důvěřovat státu. Instituce selhaly. Selhávají jak státní instituce, tak i ty soukromé. Třeba Člověk v tísni. To je instituce, která by měla pomáhat lidem, ale i dokonce ostrakizovala svoje zaměstnance, vyžadovala, aby byli očkovaní a ti, co nebyli očkovaní, tak museli odejít. To je strašný,“ nechal se slyšet Janeček.

A ještě horší to podle něj bylo u Nadačního fondu Neuron, který založil na podporu vědy, a těžce nesl, že vědci působící v rámci fondu byli jedněmi z hlavních propagátorů „covidismu“, jak to nazval Janeček.

