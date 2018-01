Už se přišlo na to, kdo může za průšvih Drahoše. Sdělil to muž, který profesorovi nasypal milion

Winkler v rozhovoru pro server iHNed.cz také řekl, že Jiří Drahoš sice nechyboval, ale měl být agresivnější. Měl podle něj také upozornit na zdraví prezidenta Miloše Zemana.

V rozhovoru Winkler promluvil také o roztříštěnosti oponentů Miloše Zemana. „Zatímco příznivci prezidenta jsou jednotní, jeho oponenti ne. Vidím to jako prohru toho tábora. Myslím si především, že Pavel Fischer nevyjádřil dostatečně emocionálně silnou podporu Jiřímu Drahošovi,“ sdělil Winkler a smekl před Michalem Horáčkem, jenž je pro něj největším překvapením prezidentských voleb.

„Pan Fischer nastoupil pozdě a podle mě mu taky připadá na vrub ta prohra. Druhá věc je, že pokud Zeman zvedl tak silné emocionální téma, jako jsou migranti, velice těžko se proti tomu bojuje. Vyvolal silnou emoci strachu a to se dá velice těžko porazit,“ sdělil Winkler.

Winkler na kampaň Jiřího Drahoše daroval milion korun. „Podporoval jsem před pěti lety i knížete. Beru to jako svoji občanskou povinnost, protože něco se s tou politickou situací udělat musí. Byl bych rád, kdyby mohlo podporovat prezidentské kandidáty více lidí. Kdyby se posílalo od stokoruny až po 50 tisíc, nemuseli by to pak táhnout ti takzvaní miliardáři, na kampaň by se vybralo z menších zdrojů a nemuselo by se říkat, že ten který kandidát je něčí loutkou, protože by se na tom podílel širší lid,“ sdělil Winkler.

K osobě podnikatele Winklera se na svém facebookovém profilu vyjádřil exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. „Pan Winkler je spojen se společností RSJ, ta s budoucí těžbou lithia v ČR, konkrétně společností Cínovecká deponie vlastnící jako zdroj odkaliště po bývalé těžbě prodané v roce 2008 státním podnikem DIAMO za směšných 866 tisíc Kč. Pan Winkler před 5 lety podporoval Karla Schwarzenberga. Pan Jiří Drahoš jako předseda Akademie věd osobně zahájil v roce 2016 parlamentní seminář o těžbě lithia, kde se mimo jiné probírala možná těžba lithia také na Cínovci (další možný subjekt zapojený do těžby lithia, tentokrat hlubinného – Geomet). Slovy klasika – je to jenom náhoda, že jo?“ napsal Hašek.

Pan Winkler dal 1 milion panu Drahošovi na prezidentskou kampaň. Pan Winkler je spojen se společností RSJ, ta s budoucí těžbou lithia v ČR, konkrétně společností Cínovecká deponie, vlastnící jako zdroj “odkaliště” po bývalé těžbě prodané v roce 2008 státním podnikem DIAMO za směšných 866 tisíc Kč (!!!) - zdroj informace článek na technet.idnes.cz . Pan Winkler před 5 lety podporoval Karla Schwarzenberga. Pan Jiří Drahoš jako předseda Akademie věd osobně zahájil v roce 2016 parlamentní seminář o těžbě lithia, kde se mimo jiné probírala možná těžba lithia také na Cínovci (další možný subjekt zapojený do těžby lithia,tentokrat hlubinného - Geomet) - zdroj web akademie věd. Slovy klasika - je to jenom náhoda,že jo?