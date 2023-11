Už to začalo. „Prostě nebudeme mít elektřinu.“ Vylezly horší věci než vrácené poplatky

Energetický expert a akcionář ČEZ Michal Šnobr byl hostem podcastu nového projektu Datarun. Varoval, že to, co říká premiér Fiala a šéf ČEZ Daniel Beneš, nelze brát jako bernou minci. Ale hlavní problém bude v tom, jak se Evropa bude snažit přejít na obnovitelnou energetiku. „Prostě nebudeme mít elektřinu,“ zhodnotil současné plány na odstavení uhelných elektráren. Nakonec si prý budeme muset pomoci sami.

Ale také se podle akcionáře ČEZu začíná ukazovat, že pohádka o levných obnovitelných zdrojích končí. Naopak se ukáže, že vůbec nebudou levné, budou velmi drahé. Ne vše, co se týká rozvoje obnovitelných zdrojů, se projeví v ceně elektřiny, protože ta je dle Šnobra do značné míry dotovaná. Ale projeví se v regulované složce. „Naše rozvodná síť v ČR byla připravená na tu starou energetiku,“ řekl s tím, že se jedná o velké zdroje sostředěné v jednom místě. Jenže teď vyrábí elektřinu každý, kdo má na střeše solární panely. Což ovšem vyžaduje obrovské investice do distribuční sítě. Šnobr poukázal i na to, že jsme v období, kdy zdražuje všechno. A je si jist, že nakonec budou platit spotřebitelé, tedy domácnosti a firmy.

Že se zdraží jenom o pár procent nebo konkrétně o 2 %, jak tvrdí premiér Fiala a šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš, to podle Šnobra nemůže nikdo s jistotou říct. Chápe, že se oba snaží lidi uklidnit veřejnost a firmy. Ale natvrdo říkat, že spotřebitelům nezdraží, je „hodně odvážné“. Sice prý budou tací, kterých se změny nedotknou. Ale pak tu budou ti, kterým například skončí fixace ceny. Takže takto paušálně prohlašovat, že se ceny nezvednou, nelze.

Šnobr upozornil, že čím více se bude tlačit na rozvoj obnovitelných zdrojů, tím větší bude tlak na distribuční společnosti, aby investovali do modernizace sítě, a ty pak náklady přenesou na zákazníky, kterým poroste cena z regulované složky elektřiny. „Ta poroste mnohem rychleji, než jsme byli v minulých letech zvyklí,“ prohlásil. A dodal, že rokem 2021 definitivně skončilo období, kdy elektřina stále 30,40 nebo i 50 euro za megawatthodinu. „A přehoupli jsme se do období, kdy se bude pohybovat mezi 100 až 150 eury (2400 až 3700 Kč),“ doplnil s tím, že to vytvoří novou spotřebitelskou cenu energie. Konflikt na Ukrajině byl pak dle Šnobra jen urychlovač vývoje. Místo několika roků se změna odehrála z měsíce na měsíc.

Navíc bude těžké tuto cenu předvídat. Nyní například cena za budoucí dodávku elektřiny poklesla, protože se snížila cena emisních povolenek. Jak Šnobr připomenul, ještě dlouho se bude elektřina v Evropě vyrábět v uhelných a plynových elektrárnách. Tudíž bude záležet na ceně povolenky. Ta teď padá, protože ekonomika také, zvláště ta německá. Ale co bude za rok, dva nebo tři nelze říci.

Další problém je plyn. Na současnou zimu sice zásoby jsou, dle Šnobra však není vyřešeno dlouhodobě. Upozornil, že už budeme na světovém trhu se zkapalněným plynem. A pokud se na něm stane cokoliv, například nějaký konflikt, tak to ovlivní i nás.

Dle Šnobra budou chybět i výrobní zdroje. „Pokud chceme odstavovat uhelné elektrárny tempem, o jakém mluví politici, tak se dostaneme do situace, že prostě nebudeme mít elektřinu. A když něco není, tak je to drahé,“ vysvětlil polopaticky. Padla otázka, co zabrání tomu, že na společném evropském trhu budou všichni chtít nakupovat, ale nikdo nebude chtít vyrábět. „Nic,“ zhodnotil analytik, že žádný plán, jak rozvíjet společnou evropskou energetiku neexistuje. Dodal, že všichni jsou tlačeni do jedné politiky přes ideologické termíny. Jako zásadní chybu vidí u politiků tendenci řešit pětiletky, desetiletky a tak dále. Chybí totiž propočty, kdo bude elektřinu mít a komu ji bude posílat.

Míní, že národní energetiky si nakonec budou muset pomoci samy. Je totiž těžké hledat někoho, od koho by se za 10 let dala dovážet elektřina. A kvůli nedařícím se energetickým plánům pak byly posledních dvacet let zanedbávány energetické investice. „Teď se ukazuje, že velmi těžko budeme realizovat ty investice na následujících 5 až 10 let. A možná to poslední, co nám zbývá, tak se budeme muset přikrčit a říct: Ano, ty uhelné elektrárny neodstavíme v roce 2028 nebo 2035, ale až v roce 2040 nebo až budeme mít náhradu,“ pravil.

