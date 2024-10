Už z Harrisové udělali vítězku. A pak se televize musela omluvit

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9884 lidí Server ParlamentníListy.cz již informoval o situaci, ze které má republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump obavy. Obavy z toho, co se může dít v Pensylvánii, v jednom z tzv. swings states, tedy v jednom ze států USA, který jednou volí demokratického kandidáta, podruhé republikána a potřetí třeba zase republikánského kandidáta.

Podle Trumpa se před americkými prezidentskými volbami objevuje stále více případů možných podvodů při registraci voličů. V okrese Lancaster úředníci odhalili stovky podezřelých a potenciálně falešných formulářů. Trump má za to, že se to musí všechno vyšetřit. Příslušné úřady vyzval Trump k akci na své sociální síti Truth Social.

„Páni! Okres York v Pensylvánii obdržel od skupiny třetích stran TISÍCE potenciálně PODVODNÝCH formulářů pro registraci voličů a žádostí o korespondenční hlasování. Navíc v okrese Lancaster bylo přistiženo 2600 falešných volebních lístků a formulářů, které byly napsány stejnou osobou. CO SE TO V PENSYLVÁNII DĚJE??? Orgány činné v trestním řízení musejí okamžitě dělat svou práci!!! WOW!!!“ reagoval Trump.

A televize ABC si teď připsala průšvih, který Trumpovým pochybnostem o férovosti voleb nahrává.

Stanice spustila záplavu konspiračních teorií poté, co odvysílala to, co se zdálo být oficiálními výsledky voleb pro Pensylvánii. I když volby oficiálně proběhnou až v úterý 5. listopadu a pak nastane sčítání hlasů, ABC už teď naznačila, že o výsledku voleb v Pensylvánii je rozhodnuto. Do vysílání pustila záběr, který naznačuje, že Harrisová v tomto důležitém státě v USA vyhrála. Takřka týden před konáním voleb.

„Šokující výsledek se objevil ve spodní části obrazovky během nedělního vysílání Velké ceny Mexika formule 1 místní pobočkou ABC WNEP-TV, která obsluhuje severní část státu Keystone. Ukázalo se, že viceprezidentka získala 52 % hlasů ve srovnání se 47 % pro republikánského vyzyvatele Donalda Trumpa, přičemž hlásilo 100 % okrsků,“ napsal New York Post.

Jako první informoval o velkém americkém předvolebním přešlapu britský Daily Mail.

Grafika vyvolala rozruch na sociálních sítích. Prakticky ihned se objevily úvahy o tom, jak budou volby zmanipulovány.

WNEP-TV uvedla, že výsledky se na obrazovce objevily „omylem“ a že byly „náhodně vygenerovány“ jako součást testu před volbami 5. listopadu.

„Tato čísla se neměla objevit na obrazovce a byla to chyba WNEP, že se objevila,“ oznámila televize.

Průzkum Real Clear Politics ukazuje, že Trump z hlediska voličských preferencí o vlas vede. Konkrétně o 0,6 procenta. Biden vyhrál v roce 2020 v Pensylvánii nejtěsnějším rozdílem, když porazil Trumpa o 80 555 hlasů, což dělalo 1,17 procenta.

A stejně jako bije Trump na poplach před možnými manipulacemi u voleb, demokraté mu oplácejí stejnou mincí a tvrdí, že Trump vypouští takovéto informační balonky, aby o pár dní později mohl průběh voleb zpochybnit.

