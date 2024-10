Území za vstup do NATO? Tak už to řekněte, vybízí Zelenskyj Západ

„Bojí se to říct. Dejte to otevřeně na stůl. Ne prostřednictvím nějaké třetí strany. Mluvte s námi," apeloval na západní politiky pro jejich údajné plánování výměnného obchodu s Ruskem Zelenskyj, který v uplynulých dnech představil světu svůj „vítězný plán“ se třemi tajnými dodatky. Prvním bodem je pozvání Ukrajiny do Severoatlantické aliance.

Zelenskyj rovněž uvedl, že je otevřen návrhům západních politiků, ale nesmí podkopávat jeho plán a jednat o nich bez jeho vědomí.

Představený vítězný plán Zelenského, konkrétně urychlený vstup Ukrajiny do NATO, jednoznačně podpořil francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. „Pokud jde o pozvání Ukrajiny ke vstupu do Severoatlantické aliance, jsme takové možnosti otevření a diskutujeme o tom s našimi partnery,“ uvedl francouzský šéf diplomacie během návštěvy na Ukrajině, informoval o tom server Fakti. Ukrajině zároveň přislíbil dodání stíhacích letounů Mirage 2000.

Francouz Jean-Noël Barrot, který byl na své první cestě na Ukrajinu od září, kdy se stal ministrem zahraničí, má v neděli rovněž navštívit východ země, kde bude Francie financovat dvě nová centra na ochranu dětí postižených válkou.

Zelenskyj v týdnu prohlásil, že pakliže bude jeho plán vítězství podpořen, může se ukončit válka nejpozději v příštím roce. Plán může být mostem k budoucím mírovým rozhovorům s Ruskem, řekl Zelenskyj zákonodárcům v Kyjevě. Záviset bude na urgentní akci a jednotě mezi ukrajinskými partnery. Cílem je podle ukrajinského prezidenta posílit pozici Ukrajiny natolik, aby bylo možné válku ukončit, řekl podle Reuters.

Plán Zelenského se skládá z pozvánky Ukrajiny do Severoatlantické aliance. „Prvním bodem je pozvání do NATO. Teď,“ uvedl Zelenskyj. Někteří klíčoví spojenci Kyjeva přitom pozvat Ukrajinu do Severoatlantické aliance nechtějí dříve, než skončí válka.

Druhým bodem je podle hlavy státu posílení ukrajinské obrany a převedení války směrem k Rusku. Třetím bodem je odstrašení ruského agresora a i tento bod má tajnou přílohu, do níž mají přístup vedoucí představitelé některých západních zemí. Ukrajina navrhuje rozmístit na svém území odstrašující nejaderné prostředky. Více podrobností ovšem není k dispozici.

Čtvrtým bodem je strategický a hospodářský potenciál Ukrajiny plus tajná příloha, uvádí dále deník Ukrajinská pravda. Ukrajina v tomto případě navrhuje podpis dohody s USA, EU a dalšími spojenci, která by umožnila společné investice a využívání ukrajinských přírodních zdrojů, jako je uran, titan, lithium, grafit a další zdroje, které mají podle Zelenského hodnotu bilionů dolarů.

Poslední bod se týká poválečné bezpečnostní architektury Ukrajiny. Podle Zelenského se Kyjev může pochlubit velkými a zkušenými vojenskými silami, které by „měly posílit NATO a evropský kontinent“.

