V Británii se otřásá pozice premiérky. ČT povolala k vysvětlení Michaela Žantovského

V samém úvodu moderátora Daniela Takáče zajímalo, jestli britští konzervativci vycházeli z konference posílení a s jasnou představou o tom, jakou dohodu o odchodu chtějí s Evropou uzavřít. Co podle exvelvyslance však lze považovat za povedené, byla především show, která se tam odehrála. „Ty výroční koference obou britských hlavních stran jsou z velké části vždy show pro veřejnost. Po této stránce dopadla konzervativní konference celkem dobře. Theresa Mayová přitančila na pódium za zvuku skupiny ABBA,“ uvedl Žantovský.

Lídr konzervativní strany o své místo musí vždy bojovat a pozice Theresy Mayové je nyní velmi obtížná, říká Žantovský. Připomněl, že z jedné strany je prý pod tlakem zastánců tvrdého Brexitu ve vlastní straně a z druhé strany na ni naopak naléhají ti, kdo by si přáli co nejužší zachování pouta s Evropskou unií, nebo dokonce nové referendum o EU. Nepochybně podle exvelvyslance výroční konference postavení Theresy Mayové značně posílila, což je v podstatě jejím účelem.

Následně Žantovský podal své vysvětlení k tomu, proč hlavní britské strany jsou tak rozpolcené, tedy Konzervativní strana a Labouristická strana. „Tady totiž jde o velmi důležitou otázku budoucnosti Velké Británie. Současně v obou hlavních politických stranách probíhají typické boje o moc, vliv a postavení,“ sdělil Žantovský s tím, že to, co vidíme, ještě neznamená, že to tak skutečně bude i při hlasování v dolní sněmovně o návrhu podmínek, za kterých Velká Británie vystoupí z EU. „Do té doby se může stát ledacos. Může dokonce premiérka Mayová padnout, ale to asi není pravděpodobné,“ podotkl.

O pádu však hovoří i další z konzervativních poslanců. Dnes přišla informace, že jeden z nich písemně vyjádřil nedůvěru Mayové. Telegraf píše například o tom, že část ministrů už uvažuje jen o tom, jestli Mayová má odejít hned po Brexitu, nebo až na příští konferenci, ale že rozhodně už nepovede stranu do příštích voleb.

K tomu, aby se změnil vůdce strany, je podle slov Žantovského však zapotřebí splnění celé řady podmínek. Především se prý musí vyslovit velká část poslaneckého klubu konzervativní strany. V dolní sněmovně musí zase nastat situace tzv. výzvy k novému vedení a musí se přihlásit zájemce nebo více zájemců o to místo.

„V této chvíli nevidím zcela jasného favorita, který by mohl takovou soutěž vyhrát,“ říká bývalý velvyslanec ve Velké Británii, podle kterého ani z taktických důvodů to není nejpravděpodobnější. Pokud má premiérka Mayová padnout, tak je pro její konkurenty podle Žantovského výhodnější, když na sebe vezme všechnu tíhu a tíživé následky Brexitu a teprve pak bude nahrazena či vystřídána jiným politikem.

Dopustila by vůbec takovou rozpolcenost strany Margaret Thatcherová? Zajímal se moderátor. Žantovský uvedl, že zrovna Thatcherová byla odstraněna z funkce vnitrostranickým pučem. „Dokonce ve chvíli, kdy sama nebyla v Británii přítomna. To bylo po jejích dvou vyhraných volbách. Mayová má za sebou jedny ne úplně úspěšné volby, ale to neznamená, že nemůže ve funkci vydržet,“ uvedl s tím, že v zákulisí jen všichni čekají, jak to dopadne s Brexitem.

Žantovský připouští, že však takových energických, důrazných a umanutých lídrů, jako byla Margaret Thatcherová, není v britské politice mnoho. „Premiérka Mayová je však ve své funkci stále příliš krátce na to, aby se dalo říci, že už je politicky mrtvá, nebo naopak že se stane uznávanou,“ zdůraznil exvelvyslanec.

Velká Británie má prý mnoho předpokladů stát se úspěšnou zemí, kterou již podle Žantovského do jisté míry je. „Má předpokladů k úspěchu velmi mnoho, ale Brexit bude znamenat výraznou změnu, se kterou se bude muset britská ekonomika i britská společnost vyrovnat, a část změny bude mít negativní dopad na britskou politiku a ekonomiku,“ sdělil s tím, že je už otázka dvou tří dalších let po případném Brexitu, jak se s takovými výzvami Velká Británie vyrovná. „Není to rozhodně země, která by byla ve vynikající pozici díky tomu, že dosáhla Brexitu, ani země, která by byla odsouzena k tomu potopit se do Atlantského oceánu jen proto, že opustila Evropskou unii,“ uzavřel.

