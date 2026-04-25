V Brně na JAMU odvolávají rektorku. I kvůli sundané ukrajinské vlajce

Akademický senát Janáčkovy akademie můzických umění schválil návrh na odvolání rektorky Barbary Marie Willi kvůli výhradám k jejímu řízení školy. Pro její odchod hlasovalo devět z dvanácti členů senátu. O případném odvolání nyní rozhodne prezident Petr Pavel, který ji na Pražském hradě do funkce jmenoval teprve na konci ledna. Funkční období jí mělo končit až v roce 2030.
Server iROZHLAS.cz píše, že z dokumentů dostupných v informačním systému JAMU, plyne, že část akademické obce měla k dosavadní práci rektorky Willi výhrady. Část kritiky měla být zaměřená i na sejmutí ukrajinské vlajky z budov JAMU.
Willi své kroky hájila s tím, že rektor má právo nastavovat vedení školy podle své odpovědnosti a že důležité je fungování agend, ne představy kritiků o ideální struktuře. Stažení ukrajinských vlajek označila za legitimní manažerské rozhodnutí týkající se symbolické neutrality akademického prostoru, nikoli za podporu ruské agrese.
„Z právního hlediska šlo o legitimní manažerské rozhodnutí týkající se symbolické podoby oficiálního akademického prostoru a jeho neutrality, nikoli o souhlas s agresí či odmítnutí pomoci Ukrajině. Nejde ani o podporu nenávisti či populismu,“ uvedla Willi.
Boj o vlajku
Vyvěšování ukrajinských vlajek na budovách veřejných institucí v Česku je už několik měsíců předmětem veřejné diskuse. Část společnosti ho vnímá jako přirozený symbol solidarity s napadenou Ukrajinou, jiní naopak tvrdí, že státní instituce by měly zůstat neutrální a podobná gesta do veřejného prostoru nepatří.
Debata se znovu vyostřila na začátku listopadu 2025, kdy nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal krátce po svém zvolení odstranit ukrajinskou vlajku ze sněmovní budovy. Ta tam visela od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory Ukrajině.
Ukrajinská vlajka nevisela na budově Sněmovny ani v den výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu, 24. února. Stejně tomu bylo i na třech ministerstvech vedených nominanty SPD. Předseda Sněmovny Tomio Okamura uvedl, že tím pouze plní svůj předvolební slib. Zdůraznil, že nejde o náhodu, ale o vědomé rozhodnutí, které se týká nejen Poslanecké sněmovny, ale i ministerstev obrany, dopravy a zemědělství.
Ukrajinská vlajka se tehdy objevila alespoň na Úřadě vlády, potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO).
