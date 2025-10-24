V Německu demonstrují na podporu migrantů. Ale jeden z nich se účastníkům brutálně vysmál

Německý kancléř Friedrich Merz před pár dny vzbudil značný rozruch, když prohlásil, že „obraz německých měst“ v originále „Stadtbild“, se výrazně proměnil. A vyzval všechny, aby se zeptali svých dcer, zda se cítí bezpečně. Šéf vlády svým výrokem vzbudil značný rozruch. Ozvalo se několik žen. A nejen ony.

V Německu demonstrují na podporu migrantů. Ale jeden z nich se účastníkům brutálně vysmál
Foto: Repro Youtube
Popisek: Německý kancléř Friedrich Merz

Kancléř před pár dny uvedl, že dřívější nedostatky v migrační politice se nyní napravují a údajně se dosahuje pokroku. „Ale samozřejmě máme stále tento problém s obrázkem našich měst, a proto se federální ministr vnitra nyní velmi intenzivně zabývá umožněním a prováděním deportací,“ připustil kancléř.

Svým výrokem vyvolal značný rozruch.

Mimo jiné se přihlásily o slovo dívky a mladé ženy. Kupříkladu německá environmentální aktivistka a spisovatelka svolává demonstraci před centrálu vládní CDU v Berlíně.

kritika Fridricha Merze

Kritikou na adresu Friedricha Merze nešetřila ani jedna z německých televizních hvězd Caroline Kebekusová.

„No, já jsem také dcera. A zeptala jsem se sama sebe. A také jsem si jednoznačně odpověděla, že je to blbost. Upřímně, to, co nejvíc ovlivňuje podobu našich měst a s čím mám velký problém, jsou e-koloběžky,“ konstatovala na Merzovo konto.

situace v Německu

Podobné protesty se projevily v různých částech Německa.

Kognitivní psycholog Christian Stöcker položil kancléři Merzovi jednu konkrétní otázku. „Kteří z mých studentů představují ‚problém v městské krajině‘, pane Merzi?“ zeptal se už v titulku svého komentáře pro Der Spiegel.

A následně si také sám odpověděl. Konstatoval, že pokud vůbec někdo, obrazně řečeno, otravuje městský vzduch, tak to jsou zastánci radikální pravice.

O výroku kancléře Merze se debatovalo i na stránkách magazínu Focus

Osmadvacetiletá Marie, která připravuje svatbu, také poslala Merzovi vzkaz.

„V každodenním životě se obvykle cítím bezpečně, ale v noci jsem bdělejší – ne kvůli konkrétnímu ‚městskému prostředí‘, ale proto, že se mnou muži často jednají neuctivě nebo výhružně. Když Friedrich Merz spojuje ‚městské prostředí‘ s migrací a nejistotou, a nadbíhá rasistickému narativu, který ignoruje realitu mnoha žen. Největším nebezpečím na veřejnosti – a bohužel zejména v soukromí – jsou pro nás ‚dcery‘ muži, bez ohledu na jejich původ, společenskou třídu nebo věk. Místo toho, aby se pan Merz ptal ‚dcer‘, měl by se zeptat svých ‚synů‘, proč se ženy stále musejí cítit nepříjemně venku. Štve mě, že zneužívá naši bezpečnost k rozdmýchávání obav ve společnosti,“ poznamenala Marie.

Merz se však dočkal i zastání a poděkování.

„Léta jsem pracovala jako lékařka v multikulturní čtvrti a stále častěji zažívám obtěžování a výhrůžky – v práci i na veřejnosti – většinou od mužů s patriarchálním, misogynním kulturním zázemím. Město, zejména večer, je k nepoznání. Svoboda pro mě i mé dcery se masivně omezila: Vyhýbáme se večer centru města, veřejné dopravě a už nechodíme na vánoční trhy. Jako feministka požaduji, aby stát chránil nás, naše dcery a naše hodnoty. Děkuji, Friedrichu Merzi, za vaše jasná slova! Nyní konečně musejí následovat činy!“ napsala pětačtyřicetiletá lékařka z Hannoveru Nicole.  

K Merzovu výroku se ale vyjádřil i jeden z umělců s migračním pozadím – Fatih Alasalvaroglu. Konstatoval, že lidé, kteří se dovolávají lepšího městského prostředí, jsou často jen zástupci zhýčkané střední třídy. Je to druh aktivismu, o kterém Alasalvaroglu tvrdí, že je vlastně náhražkou jógy. Lidé se vlastně jen ujišťují, že je správné bojovat za práva té či oné skupiny, aniž by o té skupině ve skutečnosti něco věděli.

autor: Miloš Polák

