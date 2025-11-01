V Německu to prasklo. Veřejnoprávní televize, uprchlíci a neziskovky

V Německu vedle sebe fungují dvě veřejnoprávní televize: ARD a ZDF. A reportéři obou prý prošli patřičnými školeními, jak mají informovat o migrantech a migraci. Peníze na tato školení plynou i z peněz daňových poplatníků, což v podstatě znamená, že je porušována německá ústava.

V Německu to prasklo. Veřejnoprávní televize, uprchlíci a neziskovky
Foto: thinkstock.com
Popisek: Uprchlíci z Afriky, ilustrační foto

Nejčtenější německý deník Bild získal školicí materiály ze společného portálu profesního rozvoje ARD a ZDF, které ukazují, že pracovníci obou institucí jsou jednou z neziskových organizací školeni, jak správně informovat o uprchlících a uprchlické krizi.

V interním e-mailu ZDF, který získal i deník Bild, nabízí vysílací společnost svým zaměstnancům dvanáct dobrovolných online kurzů od nevládní organizace. V rámci kurzu měli být reportéři poučení, jak hovořit o tématech, jako jsou uprchlíci, migrace a azyl – a kterým termínům by se měli vyhýbat.

Reportéři se např. měli učit využít alternativní pojmy ke slovu uprchlík – kupříkladu vysídlená osoba. Deník Bild přitom připomněl, že pojem „uprchlík“ má jasnou právní definici obsaženou i v Ženevské konvenci. Stejně tak by se prý novináři měli vyhnout, protože naznačuje, že politická síla je vůči tomuto fenoménu bezmocná. Server Nius doplnil, že ze stejného důvodu je třeba se vyhnout souslovím „uprchlická tsunami“ a podobným dalším.

Pokud jde o zmínku o původu nebo národnosti pachatelů různých trestných činů, ve školeních se dbá na dodržení jedné komunikační linie – původ zločince by měl být zmíněn pouze tehdy, je-li relevantní pro obsah případu. Například v případech terorismu. Ale pokud někdo tasí nůž např. v Norimberku, původ útočníka by neměl být zmiňován, protože i když je útočníkem Syřan či Afghánec, není žádoucí to zmiňovat, protože to jen přiživuje předsudky a přitom není jasné, zda původ útočníka nějak souvisí se samotným útokem.

Přitom současný kancléř Friedrich Merz varoval před tím, že i v důsledku migrace nejsou německá města tak bezpečná jako bývala dřív

Podle deníku Bild má celá kauza ještě jeden problematický rozměr; pořádání kurzů je financováno nejen ze soukromých peněz, ale také z peněz německých daňových poplatníků. Celkem přibližně 3 miliony eur pocházely od zmocněnce spolkové vlády pro integraci. Vedle toho 280.642 eur pocházelo od spolkového ministerstva vnitra. A 909.972 eur z Migračního fondu EU (AMIF). Mluvčí příslušných ministerstev to potvrdili německému listu.

Podle německého právníka, experta na ústavní právo Volkera Boehme-Neßlera z Univerzity v Oldenburgu, tak vlastně dochází k porušování německé ústavy. „Stát nepřímo financuje další vzdělávání novinářů. To porušuje princip nezávislosti na státu, a tedy ústavu a mezistátní smlouvu o vysílání. A stát nesmí ovlivňovat novinářský obsah,“ poznamenal.

Televize ARD však oznámila, že vždy dbala na dodržování zákonů včetně zákonů ústavních, a že zákon neporušuje ani tentokrát.

autor: Miloš Polák

