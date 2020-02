V Praze je draze. A Piráti to nevyřeší. Chtějí jen...

V Praze se o víkendu konala akce proti ubytovacím platformám typu Airbnb. V jednom z bytů v centru metropole, který si organizátoři protestu pronajali právě přes Airbnb, se konaly přednášky a lidé se mohli seznámit například s tím, jak zmíněný typ ubytování regulují v jiných zemích. Happening navštívil i primátor hlavního města Zdeněk Hřib z České pirátské strany, který si postěžoval, že pražský magistrát nemůže kvůli stávající legislativě účinně zasáhnout. Je na čase změnit zákony tak, aby byznys s krátkodobým ubytováním nenarušoval život starousedlíků, nebo by podobná omezení zbytečně zkrátila majitele bytů ve svobodě nakládat se svým majetkem podle vlastního uvážení? O problematice v pořadu Český rozhlas Plus hovořila pražská radní Hana Kordová Marvanová (STAN a Spojené síly pro Prahu) a zastupitel za ODS Tomáš Portlík.

reklama

Podle Portlíka sice primátor hledá už rok a půl řešení, ale stávající legislativa nám dle jeho názoru možnosti vůči Airbnb umožňuje. „Pokud budeme měnit zákony, tak je potřeba změnit zákony jenom v té části, ve kterých jsme si skutečně jistí, že to pomůže. Třeba v Amsterdamu nebo v Paříži udělali legislativní úpravy, aby se za rok, za rok a půl dozvěděli, že ty legislativní úpravy jsou nevymahatelné. Pokud bychom vytvořili spoustu věcí nebo spoustu legislativy, kterou nepotřebujeme, může být prostě slepou ulicí a za rok bychom se mohli nacházet ve stejné slepé uličce. Určité změny třeba v občanském zákoníku, si myslím, že by byly potřeba, posílit postavení jednotlivých SVJ a jednotlivých družstev tak, aby tam, kde ten problém se dotýká nejvíce, aby ti vlastníci bytových jednotek, kteří nepronajímají ke krátkodobému ubytování a kteří jsou naopak tímto postiženi, tak aby měli možnost lepší vymahatelnosti práva,“ uvedl Portlík. Anketa Komentátor Mitrofanov tvrdí, že Česko NENÍ chytrá země, když se největší podpoře těší Babiš. Má Mitrofanov pravdu? Má 6% Nemá 94% hlasovalo: 3114 lidí

Marvanová, jež je předsedkyní komise, jež se touto problematikou zabývá, uvedla, že došli ke zjištění, že je řada povinností, které jsou stanovené už dnes v zákonech, ale nejsou dodržovány. „Existuje taková určitá šedá zóna lidí, kteří pronajímají byty přes Airbnb a další platformy a nedodržují povinnosti, neplatí místní poplatky, teď je to poplatek z pobytu. Nedodržují povinnosti nahlásit provozovnu, mít živnostenské oprávnění, třeba neodvádí ani daně, to je chyba, ale zároveň jsme narazili na to, že vymahatelnost těch povinností naráží na nedostatky v legislativní úpravě, a to na prvním místě zejména ten nedostatek, že toto podnikání se dnes děje masivně přes digitální platformu,“ uvedla Kordová Marvanová, že mnozí také odmítají poskytovat informace s ohledem na GDPR. „My vůbec nevíme, kde ty byty jsou,“ dodala s tím, že všechno jsou de facto jen statistiky.

„Je potřeba brát zřetel na to, že ta vymahatelnost práva vůči těm digitálním platformám nebude až tak vysoká, protože ty platby probíhají v zahraničí a většina těch platforem má sídlo v zahraničí. A myslím si, že zrovna třeba platforma Airbnb patří ještě zdaleka k těm nejslušnějším, protože řadu dat poskytuje, i informací. Na druhou stranu existuje řada čínských platforem, existuje řada dalších platforem, jako je třeba booking, které ani základní informace nedávají,“ podotkl dále Portlík, že sice by to být v zákoně mělo, ale je ještě otázkou, zda následně bude možné se k informacím dostat.

On sám by v celé věci očekával například synchronicitu s Českou obchodní inspekcí, finančním úřadem a živnostenským úřadem, přes něž se to bude vymáhat. „My můžeme spolupracovat s úřady, které spadají do působnosti obcí, takže spolupracujeme úzce s úřady městských částí, které vybírají poplatky, a samozřejmě magistrát to koordinuje, pak spolupracujeme i s živnostenskými úřady, ale právě z jejich zjištění na základě spolupráce s nimi jsme zjistili, že naráží na problém, že nemají informace,“ oponovala Kordová Marvanová.

JUDr. Hana Kordová Marvanová STAN



legislativa Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Portlík pak jen dodal, že boom ubytování na krátkou dobu pro turisty, který nyní Praha zažívá v soukromých bytech, je nezvládnutelný a je potřeba tomu věnovat jinou péči než třeba před pět lety. „Nesouhlasím s tím, aby to bylo regulováno, ale myslím si, že je nezbytně nutné podpořit, aby ta šedá ekonomika se prostě narovnala a stala se součástí normální ekonomiky, včetně hlavního města Prahy, protože jenom pro informaci, vlastně v těch 11 tisících bytech se předpokládá, že zhruba tržby byly kolem nějakých 75 milionů eur a velká část těchto finančních prostředků se nedostane do kasy městské části, obce, nedostane se, není předmětem zdanění a samozřejmě tam jsou dost zásadní náklady, která obec s tím, že se prostě musí starat o úklid, pořádek a tak dál, má,“ uvedl Portlík.

„Dnešní debata v Českém rozhlasu potvrdila, že si stávající vedení hlavního města neví rady, jak město vést, stále něco hledá a spoléhá se na jiné, co vymyslí a schválí. ODS zná recept, jak vyřešit to, co jiní nazývají problémem, protože si s ním neumí poradit. A není k tomu potřeba o mnoho více než využít stávající legislativu, případně ji drobně korigovat. K tomu je třeba důsledně využívat pravomocí úřadů, které mají konat, a nekonají! To je apel na finanční a živnostenský úřad, stavební úřad a také na Českou obchodní inspekci. Ničemu nepomohou opakovaná propagační hesla primátora Hřiba o tom, co by se mělo, když místo práce řeší vlastní propagaci. Dovedeme ochránit zájmy těch, kteří bydlí v domech, i těch, kteří se svými byty chtějí podnikat tak, aby jedni nezasahovali do práv druhých. Takový přístup je určitě cizí Pirátům, kteří už neví, co všechno by vlastně chtěli regulovat, šmírovat...“ sdělil následně k celé diskuzi Portlík na svém facebookovém profilu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.