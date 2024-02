V Praze traktory, v USA kamiony. Pomsta za trest pro Trumpa

19.02.2024 10:52

Zatímco v Česku vyrazila na traktorech část zemědělců do Prahy, kde se chystají zařídit kolaps dopravy v hlavním městě, v USA se do ulic rozhodli nevyrazit někteří řidiči kamionů. Na podporu Donalda Trumpa. A zatímco v Česku nespokojení zemědělci volají po zrušení Green Dealu, kamioňáci v USA hodlají bojkotovat New York, od jehož soudu Trump vyfasoval obří finanční sankci a k tomu zákaz v příštích třech letech podnikat v New Yorku.