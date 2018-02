V Rusku se chystají volby, ale o víkendu se v Moskvě demonstrovalo. Zatčen byl i „muž s obří kachnou“

Prezidentské volby v Rusku se budou konat za tří týdny, ale již nyní je v této zemi velmi živo. A to se týká zejména opozice, která je těsně před volbami velmi aktivní.

V Moskvě se konala tuto neděli demonstrace, jejíž účastníci si připomněli třetí výročí, které uplynulo od vraždy opozičního předáka Borise Němcova. Podle moskevské policie se poblíž chrámu svatého Bazila shromáždilo asi 4500 lidí. Samotní organizátoři tvrdí, že poklonit se památce charismatického opozičníka a za éry Borise Jelcina také vicepremiéra přišlo přes 7000 lidí. Němcov byl zastřelen 27. února 2015, když přecházel most směrem ke Kremlu.

V loňském roce byl hlavní viník Čečenec Saur Daďajev odsouzen ke dvaceti letům vězení a jeho čtyři komplici k trestům ve výši od jedenácti do devatenácti let. Vůdce gangu se původně k zavraždění Němcova přiznal, ale později svá slova odvolal a tvrdil, že jej tomu policisté přinutili mučením. V každém případě panuje shoda nad tím, že Němcov s největší pravděpodobností zemřel kvůli svým opozičním aktivitám.

Těsně před smrtí údajně pracoval na zprávě, která se zabývala rolí Ruska v konfliktu na Ukrajině. Němcov patřil k nejhlasitějším kritikům kroků Vladimira Putina a ruské vlády na Ukrajině. Ačkoli byli údajní pachatelé odsouzeni, stále není zřejmé, kdo si vraždu objednal. Opozice tvrdila, že by stopy mohly vést až do nejvyšších pater moci v Čečensku. Že by si ale objednal vraždu nepohodlného opozičníka Ramzan Kadyrov, se nepřekvapivě prokázat nepodařilo.

Demonstrace na památku Borise Němcova měla svoji dohru v podobě zatčení ruského aktivisty Arťoma Gončarenka. Člen lidskoprávní skupiny Vesna byl zatčen na základě zákona, který by se dal volně přeložit jako „opakované narušování veřejného pořádku“. Gončarenko byl zadržen již před měsícem, když netradičním způsobem vyzval k bojkotu prezidentských voleb. Postavil se do okna svého bytu a vystrčil ven obří nafukovací kachnu.

Odkazoval tím tak na zveřejněné materiály opozičního lídra Alexandera Navalného, který zveřejnil materiály, které mají dokazovat zkorumpovanost bývalého prezidenta a nyní premiéra Dmitrije Medveděva. V jeho luxusním sídle dle zjištění Navalného a jeho nadace postavil Medveděv neméně luxusní „rezidenci“ i pro své kachny, což se stalo zdrojem obveselení napříč ruskou společností. Samotný Navalnyj byl však minulý týden zatčen a již před několika týdny mu úřady zabránily kandidovat v prezidentských volbách.

