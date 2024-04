V USA schválili pomoc. Ale problémy pro Ukrajinu nekončí

reklama

Od loňského roku USA neschválily pro Ukrajinu žádnou novou pomoc. Zdroje vysychaly i z Evropy. Ukrajina se tak ocitala na pokraji zborcení frontové linie. A situace tomu i odpovídala. Ztráta klíčové Avdijivky, o kterou se bojovalo celé měsíce a padla nakonec do rukou Rusů. A Rusové se nezastavili. Pokračovali dál na západ a pohlcovali jednu vesnici za druhou.

Ukrajinští vojáci museli šetřit municí. „Na některých úsecích frontové linie na každý granát, který Ukrajinci vystřelili na ruské linie, jich Rusové v odpověď vypálili sedmnáct,“ napsal deník Economist. Ukrajinci museli šetřit municí. To se změní, jakmile začne proudit pomoc ze Spojených států. Americký prezident Joe Biden hned po kolečku v Kongresu USA, tj. ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu, balíček pomoci podepsal. „Joe Biden podepsal zákon 24. dubna a nařídil okamžité odeslání prvních dodávek v hodnotě 1 miliardy dolarů, které mají dorazit během několika dní,“ stojí v deníku Economist.

Před schválením pomoci bili mnozí na poplach. Šéf CIA Bill Burns vzkázal do Kongresu: „Existuje velmi reálné riziko, že by Ukrajinci mohli do konce roku 2024 prohrát na bojišti, nebo alespoň dostat Putina do pozice, kdy by mohl v podstatě diktovat podmínky politického urovnání.“ Francouzský prezident Macron varoval, že pokud pomoc nepřijde, že Rusové vyrazí směrem k Charkovu a k Oděse, čímž by Ukrajinu zcela odřízli od Černého moře.

Ale Ukrajina byla zdržením pomoci citelně poznamenaná. „Nerovnováha v palebné síle posledních měsíců již měla kruté následky. Ruská výhoda v dělostřelectvu poskytla jeho jednotkám krytí v postupu. Horší je, že přinutila Ukrajinu odrážet útoky pomocí pěchoty vyzbrojené granáty a ručními zbraněmi, spíše než pomocí vlastního dělostřelectva. To vedlo k většímu počtu ukrajinských obětí a k menšímu počtu ruských obětí, než by tomu bylo jinak,“ napsal server Economist, s tím, že na frontě umírá nebo je zraněno 1000 Rusů denně.

Jenže problémy jsou i jinde. Rusko získalo díky váhavosti amerického Kongresu palebnou výhodu. Navíc je Ukrajina ve vnitřních rozporech ohledně mobilizace. Politický souboj o snižování hranice věku pro mobilizaci a útěk statisíců Ukrajinců v branném věku z území Ukrajiny. Kvůli nedostatku vojáků nebude moci Ukrajina naplánovat a zahájit svou ofenzivu proti ruským jednotkám.

Změny se zákon o mobilizaci na Ukrajině dočkal 3. dubna, kdy prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal snížení věku brance při mobilizaci z 27 na 25 let. Zákon také vyžaduje, aby se všichni muži ve vojenském věku zaregistrovali v nové databázi, což se vztahuje i na lidi, kteří před válkou utekli do zahraničí. Prezident Ukrajiny se tomuto zákonu dlouho bránil. „Zelenskyj se původně postavil na odpor, znepokojen politickým a ekonomickým dopadem,“ píše Economist.

Nejistotu navíc s sebou nesou i listopadové volby v USA. Jak ty prezidentské, tak i ty do Kongresu. Politická podoba USA se po volbách může zcela obrátit a Ukrajina pro západní velmoc přestane být středem zájmu. A to Ukrajině také nedává příliš času a ani naděje.

Nejlítější boje se v současné době dějí o město Časov Jar, nedaleko města Bachmut, které Rusko dobylo už před devíti měsíci. Časov Jar je město kllíčové jak pro Ukrajince, tak i pro Rusy. Ukrajinci jej mají opevněné, obklopené zákopy a nedávno vybudovanými opevněními. Rusku by se po zmocnění města otevřela cesta do celé doněcké oblasti.

Ukrajinská armáda hlásí i velké průzkumné akce ruských dronů v blízkosti druhého největšího ukrajinského města Charkov. „Obsazení tak důležitého místa by bylo obrovským psychologickým vítězstvím, ale Rusku téměř jistě chybí jak vojáci, tak dostatek mechanizovaných vozidel pro rozhodující útok,“ tvrdí The Economist.

Rusko se také snaží demoralizovat veřejnost Ukrajiny bombardováním energetiky. Zničilo elektrárny a rozvodny, které distribuovaly na 7 GW elektřiny. Nyní je Ukrajina zcela závislá na svých jaderných zdrojích. „Ukrajina je nyní téměř zcela závislá na jaderných elektrárnách. Ačkoli je Rusko pravděpodobně nebude bombardovat, může zasáhnout přenosové linky. Kyjev už nyní trpí neustálými výpadky proudu, které oslabují morálku obyvatel,“ napsal Economist.

