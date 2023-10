V USA se dějí věci nevídané. Kvůli Ukrajině

Ve Spojených státech se teď děje něco, co se zde stalo dosud jen dvakrát. V roce 1910 a v roce 2015. Šéf dolní komory Kongresu, republikán Kevin McCarthy, čelí tlaku na vyhazov z funkce. Návrh podal jeho stranický kolega Matt Gaetz, jeden z velkých odpůrců poskytování další finanční pomoci Ukrajině. Je to podobné, jako kdyby se v Česku někdo z koalice SPOLU pokoušel o pád Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). McCarthymu podle všeho pořádně zavařil prezident Joe Biden.

Mluvčí Ministerstva zahraničí USA Matthew Miller zkritizoval Kongres za to, že odstřihl Ukrajinu od finanční pomoci Spojených států. Byla to cena, kterou administrativa prezidenta Bidena musela zaplatit, aby republikánská většina v dolní komoře amerického Kongresu schválila uvolnění peněz na fungování státních úřadů a na fungování států jako celku.

Miller zdůraznil, že donedávna platilo, že podporu Ukrajině vyjadřovali jak vládní demokraté, tak opoziční republikáni.

„Pokud dovolíme autoritářům, jako je prezident (Vladimir) Putin, aby si s jinými suverénními zeměmi dělali, co chtějí, pak bude celá Charta OSN roztříštěna a budeme jako ve světě, kde se taková agrese může stát kdekoli a kdykoli,“ řekl Miller. „To by bylo pro Američany mnohem dražší a pro Američany mnohem nebezpečnější.“

Na jeho slova upozornila CNN.

Prezident Joe Biden dal sice najevo, že očekává, že se podaří Ukrajině poslat další pomoc, ale na otázku, jak se to přesně stane, podle CNN nereagoval.

„V žádném případě nemůžeme připustit, aby byla americká podpora Ukrajině přerušena. V sázce je příliš mnoho životů, příliš mnoho dětí, příliš mnoho lidí,“ řekl Biden v pondělí odpoledne během zasedání svého kabinetu. „Jednoznačně očekávám, že předseda republikánské většiny v Kongresu dodrží svůj závazek a zajistí schválení podpory potřebné na pomoc Ukrajině, která se brání ruské agresi a brutalitě,“ dodal prezident.

Podle Bidena existuje dohoda s předsedou Sněmovny reprezentantů, dolní komorou Kongresu Kevinem McCarthym, že se Ukrajině pomoci dostane. Odmítl však prozradit podrobnosti údajné dohody a nereagoval ani na otázku, zda McCarthymu věří, že údajnou dohodu dodrží. Sám McCarthy před novináři popřel, že by učinil nějaké postranní dohody ohledně příslibu financování pomoci Ukrajině.

BBC v této souvislosti upozornila, že se teď ve Sněmovně reprezentantů děje něco, co se stává jen zřídka. Republikán Matt Gaetz, jeden z hlasitých odpůrců poskytování další pomoci Ukrajině, podal návrh na odvolání svého stranického kolegy McCarthyho z pozice předsedy Sněmovny reprezentantů. Důvodem k odvolání je podle Gaetze právě to, že McCarthy uzavřel o financování Ukrajiny tajnou dohodu s Bidenovou administrativou.

„No, mám dost republikánů, kde se příští týden v tomto bodě stane jedna ze dvou věcí. Kevin McCarthy nebude předsedou Sněmovny, nebo bude předsedou Sněmovny, který bude pracovat pro potěšení demokratů, a já jsem smířen s oběma výsledky, protože americký lid si zaslouží vědět, kdo jim vládne,“ poznamenal ke svému snažení Matt Gaetz.

K odvolání předsedy je třeba nadpoloviční většiny všech členů dolní komory Kongresu, tedy alespoň 218. Republikáni disponují těsnou většinou 221 hlasů, ale ne všichni republikáni jsou ochotni McCarthyho odvolat. Jeho sesazení požaduje ve skutečnosti podle BBC jen malé množství republikánů. A o to více bude záležet na rozhodnutí v tuto chvíli vládnoucích demokratů. Část strany může chtít McCarthyho odvolat, druhá část může slíbit, že stávajícího předsedu dolní komory Kongresu podrží ve funkci, ale nebude to zadarmo. Demokraté za to mohou něco chtít.

Server USA Today připomněl, že už vstup McCarthyho do funkce předsedy dolní komory Kongresu nebyl jednoduchý, a to právě kvůli odporu těch nejradikálnějších republikánů. Ti nakonec ustoupili výměnou za McCarthyho slib, že kterýkoli člen Kongresu bude mít jako jednotlivec kdykoli možnost podat návrh na jeho odvolání. A přesně to se teď děje.

McCarthy je ale podle vlastních slov připraven tzv. jít se svou kůží na trh. „Pokud budu muset riskovat svou práci, abych se zastal americké veřejnosti, udělám to,“ řekl.

A zatímco Američané minimálně dočasně zastavili pomoc Ukrajině, podle americké zpravodajské stanice CNN poslali Poláci první modernizované tanky Leopard na Ukrajinu.

„Zatímco ostatní vydávají prohlášení týkající se budoucnosti, my své kroky konzultujeme s ukrajinskou stranou. Ukrajinská strana obdržela první tanky Leopard expresně renovované v Bumar-Labędy,“ oznámila Polská zbrojní skupina (PGZ) na webu X. PGZ je „hlavním průmyslovým partnerem“ polských ozbrojených sil, který je veden Ministerstvem národní obrany, uvádí se na webových stránkách skupiny.

