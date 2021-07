V baru testovat, v restauraci ne. Profesor Válek má návrh

To je naprosto špatně! Expert pro zdravotnictví pravicové koalice SPOLU, poslanec Vlastimil Válek, smetl poslední tuniský nápad ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha. Rozhodl se popsat, jak by postupoval on, kdyby byl na Vojtěchově místě. A navrch vysvětlil, proč je třeba testovat návštěvníky barů, zatímco návštěvníky restaurací nikoli.

Restaurace a bary jsou znovu otevřeny, ale ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch v posledních dnech důrazně nabádá k obezřetnosti a vyjadřuje obavy ze šíření mutace koronaviru delta, dříve známé jako indická mutace, Českem. Zároveň nabádá občany, aby se nechali očkovat. Lidem vzkazuje, že se po návratu z dovolené budou muset podrobit koronavirovému testu.

Jak by v této situaci postupovali opoziční politici?

Poslanec a lékař Vlastimil Válek (TOP 09), člen anticovid týmu pravicové koalice, přišel s teorií, že návštěvníci barů by se měli pravidelně testovat. Návštěvníci restaurací však nikoliv. Jak k této myšlence došel?

„Byl jsem shodou okolností slavit úspěšnou bakalářskou obhajobu svého syna. Seděli jsme u stolu společně s rodinou. Vedle nás nikdo neseděl, nejbližší stůl byl čtyři metry daleko. Dáma, která nás obsluhovala, měla roušku. Úplně nevím, proč má v takové restauraci smysl cokoli kontrolovat. Pravděpodobně asi není šťastné, když v nějakém baru, kde je tak těsno, že se otírám o všechny kolem mě, a ti lidé jsou tam bez roušek, kdyby se tam objevili dva tři nakažení, kteří mají nějakou mutaci, a nevědí o tom. Tam si dovedu představit, že nějaká kontrola má smysl,“ pravil Válek.

Za naprosto zásadní pokládá, aby ministr zdravotnictví Adam Vojtěch lidem pečlivě vysvětloval, proč přijímá ta či ona opatření, a aby průběžně vyhodnocoval, jak fungují. Pokud se ukáže, že pomáhají brzdit epidemii, nechť zůstanou taková opatření v platnosti, ale pokud nebudou fungovat, je podle Válka na místě je zrušit. Takovýto postup slíbil Sněmovně exministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný, ale Vojtěch se tohoto modelu nedrží.

Pokud ministr po lidech chce, aby se po návratu z dovolené nechali testovat, musí jim také srozumitelně vysvětlit, že nejde o žádnou buzeraci, nýbrž že je to v jejich vlastním zájmu.

„Jak k tomu chcete ty lidi donutit a jak chcete zaměstnavatele k tomu donutit? Já pracuji v nemocnici. Jak já se dozvím od svého podřízeného, že byl v cizině? Jedině tak, že jim vysvětlím a přesvědčím je, že to je k jejich prospěchu, k prospěchu jejich spolupracovníků. Asi je správně, aby člověk, který se vrátí z Chorvatska, z Tuniska, z jakékoliv destinace, kde se mohl nakazit nebo mohl chytit nějakou mutaci, která je riskantnější, po návratu do kolektivu se nechal otestovat. Aby měli všichni jistotu, že to je v pořádku. Tady nevidím problém,“ konstatoval.

„Vidím problém v tom, jak je to formulováno. Když se nenecháte testovat, nesmíte do práce, a když tam půjdete, zaměstnavatel dostane pokutu. To je naprosto špatná rétorika. Já, byť jsem naočkovaný, tak pokud bych jel do zahraničí, do rizikové destinace, tak se po návratu nechám otestovat, pro jistotu. Není to žádná hrůza, je to zdarma. Než abych riskoval, že v nemocnici nakazím nějakého onkologického pacienta,“ rozvedl myšlenku.

