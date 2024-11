V únoru pocítí Ukrajinci konec dodávek. Analytik odhadl, co skutečně znamená nástup nového prezidenta

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 9130 lidí



„Ne proto, že by nikdy nemohl přistoupit na Putinovy nesmlouvavé požadavky (všech pět oblastí v jejich administrativních hranicích, Ukrajina odzbrojená a trvale neutrální), ale proto, že by to odmítli Evropané a rozhodně i Ukrajinci,“ míní. Evropa je dle jeho mínění „plná protitrumpovských zastánců tvrdé linie, kteří už nějakou dobu připravují plány na pokračování války v případě amerického stažení. Totéž platí pro Ukrajinu. Trump nebude mít páky na to, aby je přiměl k souladu. Budou muset být poraženi na bitevním poli,“ vyjádřil svůj názor analytik Weawer.



Navíc je v tuto chvíli podle analytika „téměř předem jasné“, že žádná další americká pomoc Ukrajině už nebude, jelikož ji dle něj neschválí ani Trump ani Kongres pod vedením republikánů. „Od rusko-americké ‚mírové dohody‘ lze tedy reálně očekávat nanejvýš to, co se stejně stane – stažení americké podpory Ukrajině s tím, že Evropa a Zelenského režim budou přísahat odpor až do hořkého konce,“ napsal americký analytik.

Fotogalerie: - Rusko je teroristický stát

Že americká pomoc Ukrajině již nebude pokračovat, to považuje Weaver za hotovou věc a „vzhledem k tomu, že evropský arzenál už dávno vyschl“ pak poté, co Trump nastoupí do úřadu, Ukrajinci dle něj v únoru pocítí kritické odstřihnutí od pomoci ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že právě USA darovaly napadené zemi od startu ruské invaze obrovské množství často i vlastního vybavení, Kyjevu v této souvislosti hrozí stav, který dle vojenského analytika „může docela snadno vést přímo ke kolapsu“.

So what does Trump's win mean for the Ukrainian War?



Both quite a lot and very little. Allow me to explain.



Unlike if this conversation was happening in, say, 2016 (which it easily could have!) - it is very unlikely that Trump will be able to broker a real peace deal.??



This… pic.twitter.com/N5vdjEJElx — Armchair Warlord (@ArmchairW) November 8, 2024

Psali jsme: Putin negratuloval Trumpovi. „Velmi důležité.“ Gustav Murín odhadl „nejhorší variantu“ Kolář od Pavla, jeho syn a peníze pro Ukrajinu. Zbořil tuší, co přijde s Trumpem Spor o Zelenského projev. Mezi Ukrajinci a Maďary Trumpův plán pro konec války? V Kyjevě jsou skeptičtí