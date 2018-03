VIDEO Česká televize servíruje nepravdivý obraz světa. Před kamerami stále stejní lidí... Připravte se na kanonádu Lenky Procházkové

O tomto víkendu poskytla rozhovor pro TV ParlamentníListy.cz signatářka Charty 77 a spisovatelka Lenka Procházková, která je známá především svou důraznou kritikou vyrovnání českého státu s církvemi. Tentokrát však bude Procházková věnovat pozornost spíše situaci kolem veřejnoprávní České televize. Procházková má za to, že naše veřejnoprávní televize neposkytuje divákům objektivní pohled na svět.

„Ten obraz světa, který jim servíruje, tak je nepravdivý. Není určitě objektivní,“ poznamenala Procházková v upoutávce na rozhovor, na který se můžete podívat v neděli večer.

Stačí se prý podívat, jací hosté jsou zváni např. do pořadu Události, komentáře. Procházková se domnívá, že jde o určitou skupinu zastánců jedné pravdy, kteří se před kamerami točí stále dokola. „Mně to trošku připomnělo starý Jiránkův vtip, kdy nějaký papaláš sedí na tribuně a okolo jde vojenská přehlídka, ale protože je jich málo, tak chodí pořád dokola ty samé obličeje, ale trvá to několik hodin. Takové procesí se nám ukazovalo a ukazuje dodneška,“ dodala.

