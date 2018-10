VIDEO Dětem nepřístupno: Jaromír Soukup začal něco dělat s rukou

Zdvihnutými prostředníčky se to tentokrát jen hemžilo. V posledním dílu Týdne s Jaromírem Soukupem se majitel a moderátor TV Barrandov pustil do kancléřky Angely Merkelové. Nadal jí za reakci, se kterou přijala prezidenta Recepa Erdogana v Německu, který zde otevíral mešitu. A došlo i na odsouzeného českého řidiče kamionu ve Francii. Jaromír Soukup sepsul prezidenta Macrona a naopak pochválil Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL, který proti jeho odsouzení vystoupil v europarlamentu.

„Turecký prezident Erdogan slavnostně otevřel mešitu pro 2 000 lidí,“ všiml si ve zprávách Jaromír Soukup. Podle něj je tato zpráva sama o sobě totální bizár, neboť Erdogan je podle něj diktátor, který si Angelu Merkelovou maže na chleba s tureckým medem. A co dělá německá kancléřka? „Nechá promluvit své slunce v duši,“ parafrázoval Soukup Jana Zákopčaníka a dokončil: „A nechá Erdogana otevřít v Německu mešitu. Opodál protestovaly tisíce lidí, Němců. Samozřejmě.“

„Jako by Německo nemělo dost islámských problémů,“ konstatoval Soukup. Místo eliminace člověka, který jim dělá v zemi zlo, si ho Angela přivine k sobě, tvrdil moderátor. „Chce být teploučká, miloučká a kamarádíčkovská a sluníčkářská,“ vršil zdrobněliny Jaromír Soukup. Erdogan se na ni potom... vykašle,“ obešel neslušné slovo moderátor. Ale hned potom ukázal, co na Merkelovou Erdogan udělá za gesto. „Možná ho to naučil náš Mirda Kalousek,“ kopnul si do místních politiků vlastník TV Barrandov. „Merkelová se diví, že Erdogan měl konflikty s novináři na tiskovce, že se nepohodl s německým prezidentem a že poslal Německo do kelu hláškou, která je bohužel tak trošku pravdivá,“ řekl Soukup a citoval: „Běhaj vám tu tisíce teroristů.“ Podle Soukupa má bohužel pravdu a zmínil, že Česko má s Německem velmi dlouhou a nehlídanou hranici, a tak doufá, že se teroristé v Německu moc neaktivizují. Prý by chtěl pochopit strategii Angely Merkelové. „Třeba bych pak pochopil otázky Václava Moravce,“ zažertoval o pořadu ČT. Ale údajně ani jedno v brzké době nepředpokládá.

Další zpráva, které se vlastník TV Barrandov a bývalý boxer věnoval byla aféra s českým řidičem, kterému ve Francii do kamionu vlezli iráčtí migranti. „První řidič odsouzený za pašování uprchlíků je Čech,“ tvrdil Soukup. Dostal prý 18 měsíců odnětí svobody. Obvinění bylo údajně: převoz migrantů a týrání lidí mrazem. „Nejhorší je, že i ti sami uprchlíci přiznali, že se do kamionu vloupali,“ zkonstatoval Soukup a dodal, že i francouzská policie zjistila, že zámek kamionu byl poškozen. Řidičova manželka se prý léčí z rakoviny a on byl jediným živitelem rodiny. Soukup soucítil s řidičem, že za ty peníze to není lehká, ani dobře placená práce.

Dále Soukup řekl, že nepostřehl, že by některá instituce v Čechách pro řidiče něco dělala, i když nevyloučil, že se možná ještě něco stane. „Vy víte, kdo je ministr spravedlnosti?“ komentoval Soukup ministra Kněžínka, jenž se dle jeho slov odsouzeného řidiče nezastal. „Chce se mi regulérně blejt,“ odsoudil francouzskou justici a systém Soukup.

Pak přešel plynně na francouzského prezidenta Macrona a jeho fotky a reprodukoval gesto mladíka z jedné z nich. „Nevím, na koho ti kluci, ti uprchličtí kluci ten fakáč ukazujou, ale asi na Evropu, Evropskou unii, evropskou humanitu, tu naši empatii, otevřenost, vlídnost a tak dále. Prostě na nás všechny,“ řekl Soukup. Zde je ovšem nutné dodat, že mladíci na fotce nejsou uprchlíci, nýbrž obyvatelé zámořského území Francie, ostrova svatého Martina. Soukupovi se nelíbilo, že Macronovi podřízení udělali exemplární příklad z člověka, který jen dělal svou práci.

