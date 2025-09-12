Rajchl (PRO): Hnutí STAN přijalo peníze z organizovaného zločinu

12.09.2025 11:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k důkazům o spolupráci STAN se skupinou Michala Redla

Foto: Xaver Live
Popisek: Jindřich Rajchl

Dle obžaloby v kauze Dozimetr skupina kolem Michala Redla finančně podporovala hnutí STAN. Tudíž je evidentní, že toto hnutí přijalo peníze z organizovaného zločinu. Předseda STAN Vít Rakušan si současně vyžádal šifrovaný telefon se stejnou aplikací, jakou používal Michal Redl.

V normální demokratické zemi by to znamenalo automatický konec Rakušana i celého hnutí. U nás, v Kocourkově, kde pětikoaliční politici přežijí díky benevolenci médií a orgánů činných v trestním řízení nejen Dozimetr, nýbrž i bitcoiny a kampeličku, musíme jejich odchodu dosáhnout u volebních uren.

Pokud si přejete návrat spravedlnosti a principu “padni komu padni” do České republiky, tak v říjnu volte číslo 6. My tyhle mafiánské praktiky z politiky rychle vymeteme.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
