Rajchl (PRO): Hnutí STAN přijalo peníze z organizovaného zločinu

Dle obžaloby v kauze Dozimetr skupina kolem Michala Redla finančně podporovala hnutí STAN. Tudíž je evidentní, že toto hnutí přijalo peníze z organizovaného zločinu. Předseda STAN Vít Rakušan si současně vyžádal šifrovaný telefon se stejnou aplikací, jakou používal Michal Redl.
V normální demokratické zemi by to znamenalo automatický konec Rakušana i celého hnutí. U nás, v Kocourkově, kde pětikoaliční politici přežijí díky benevolenci médií a orgánů činných v trestním řízení nejen Dozimetr, nýbrž i bitcoiny a kampeličku, musíme jejich odchodu dosáhnout u volebních uren.
Pokud si přejete návrat spravedlnosti a principu “padni komu padni” do České republiky, tak v říjnu volte číslo 6. My tyhle mafiánské praktiky z politiky rychle vymeteme.
JUDr. Jindřich Rajchl
autor: PV