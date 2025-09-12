Zwyrtek Hamplová: Atentát místo argumentů

12.09.2025 10:21 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na vraždu Charlieho Kirka

Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Charlie Kirk, blízký přítel rodiny Donalda Trumpa, byl zavražděn. Na půdě univerzity přišel atentát namísto argumentů… Trest za prosazování tradičních hodnot… Smrt mladého otce rodiny, jež bude mít nepochybně ještě dohru. Amerika je v šoku, vyjadřují se stovky lidí.

“Charlie byl manžel a otec dvou dětí a naše srdce láme kvůli jeho rodině. Toto je temný den pro Ameriku. Jsme svědky příliš mnoha nevyslovitelných činů po celé naší zemi a to musí přestat. Musíme stát při sobě, truchlit společně a požadovat, aby se takové zlo nikdy nestalo normálním. Modlíme se za jeho blízké a za uzdravení v této zlomené době.”
Chuck Norris

Smutné, neskutečné, co tato doba přináší, a jak ti, kteří mají plná ústa demokracie, se přitom neštítí ničeho… Ani atentátu…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
