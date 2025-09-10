Celní správa: Nelegální maso z Polska. Celníci zasáhli na dálnicích

V prvním případě zastavila hlídka celní správy šestadvacetiletého řidiče uzbecké národnosti, který řídil dodávkové vozidlo s polskou registrační značkou. Během rutinní kontroly prováděné u dálnice ve směru Ostrava – Olomouc bylo ve vozidle nalezeno téměř 1 000 kg kuřecího masa. Řidič sice předložil doklady k přepravovanému zboží, avšak se samotnou přepravou si příliš hlavu nelámal. Vozidlo nebylo vybaveno chladicím zařízením, což je v rozporu s hygienickými předpisy. Po příjezdu pracovníků Státní veterinární správy bylo maso znehodnoceno.
Druhý případ se odehrál na dálnici D46 u Olomouce, kde celníci kontrolovali polský kamion s řidičem polské státní příslušnosti. V nákladovém prostoru se nacházely čtyři tuny kebabu určeného pro odběratele v pražských Holešovicích. Přestože bylo maso přepravováno v chladicím zařízení, přeprava nebyla řádně nahlášena příslušným správním orgánům České republiky, což představuje porušení platných předpisů. Případ je nadále v šetření Státní veterinární správy.
Za nenahlášení přepravy či nedodržení hygienických podmínek hrozí oběma řidičům pokuta až do výše 10 milionů Kč.
Spolupráce mezi celní správou a Státní veterinární správou probíhá na vysoké úrovni. Jejím hlavním cílem je ochrana zdraví obyvatel České republiky, zejména prostřednictvím kontroly a eliminace potravin nejasného nebo nelegálního původu.
autor: Tisková zpráva