ČEZ: Studenti Letní univerzity míří do světa jaderné energetiky

11.09.2025 16:26 | Tisková zpráva

Po dvou intenzivních týdnech plných odborných přednášek, exkurzí a praktických zkušeností se v Jaderné elektrárně Dukovany uzavřel 17. ročník Letní univerzity Skupiny ČEZ. Programu se zúčastnilo 36 studentů technických vysokých škol z celé České republiky, kteří se během stáže nejen seznámili s provozem jaderné elektrárny, ale také získali příležitost k budoucí spolupráci se Skupinou ČEZ.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Letní univerzita opět potvrdila svou roli jako významný náborový nástroj. Z letošních účastníků Letní univerzity jich už 20 vyjádřilo zájem o další spolupráci a stipendium Skupiny ČEZ. Z toho 11 by mohlo v budoucnu řídit jadernou elektrárnu v roli operátora sekundárního okruhu. Program tak přispívá k budování nové generace odborníků v oblasti jaderné energetiky.

Do programu bylo zapojeno 80 zaměstnanců Skupiny ČEZ, mezi kterými nechyběl ani ředitel elektrárny Roman Havlín nebo ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. Poslední den byl věnován závěrečnému znalostnímu testu, který prověřil nabyté znalosti studentů z oblastí jako primární a sekundární okruh nebo jaderná fyzika. Nejlépe si vedl Vojtěch Votava z VUT v Brně, následovaný Martinem Dolinským (VUT Brno) a Richardem Kubíkem (VŠCHT Praha). Tito studenti byli symbolicky korunováni jako „Králové Letní univerzity“.

„Bylo to super! Moc si vážím příležitosti a děkuji za možnost projít si elektrárnu skrz na skrz,“ komentoval své zážitky Jakub ze strojní fakulty VŠB-TU Ostrava.

Závěrečného dne se zúčastnili i zástupci partnerských fakult – VUT v Brně, ČVUT v Praze, VŠB-TU Ostrava, Univerzity Pardubice a Střední průmyslové školy Třebíč. Společně s vedením elektrárny diskutovali o možnostech uplatnění absolventů, výuce technických oborů a motivaci mladých lidí ke studiu techniky.

I s ohledem na rozvojové projekty ČEZ v poslední době zesiluje svoje náborové aktivity. Energetici se soustředí i na technické profese jako například svářeči, elektrikáři, strojníci, materiáloví inženýři, projektoví manažeři nebo technologové. Více informací o volných pozicích a vzdělávacích aktivitách Skupiny ČEZ je možné nalézt na speciálním webu www.kdejinde.cz.

