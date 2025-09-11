Vadim Petrov: Fiala leží Čechům v žaludku víc než komunisté

Která herečka je lepší?
Pointa je v tom, že by se měli přestat hádat voliči opozice mezi sebou, protože pro voliče koalice jsme stejně všichni dezoláti a v horším případě svině. To poslední řekl o části voličů opozice vládní koordinátor strategické komunikace Foltýn.
Je to naprostý děs, co dokáže říct státní úředník o občanech, kteří ho ze svých daní platí. A nikomu z vládní garnitury to nepřijde divné a neodsoudí to. A jeho nadřízený pan premiér celé jeho angažmá vymlčel.
„Fakt mě to zajímá. Volíte raději komunisty, nebo neschopnou ODS? Bez okecávaček,“ vyzval jste také na sociální síti. Co jste se dozvěděl?
Cílem bylo rozpoutat debatu, jestli by lidi po pětatřiceti letech od listopadu volili radši komunisty, než stranu, která nese významný podíl na dnešní situaci. Lidi většinou psali, že STAČILO! nejsou ti dřívější komunisti, zato Fialova ODS je to nejhorší, co jsme tady od listopadu měli. Zdá se, že kromě svých voličů momentální vláda opravdu lidem leží v žaludku. Pro mě smutné zjištění je, že pravděpodobně více než komunisté.
A prozradíte tedy i vy, koho volíte?
Až do pádu Nečasovy vlády jsem volil ODS a od začátku ANO. Za tu dobu ale ANO natolik posílilo, že můj hlas už nepotřebují. Budu volit Motoristy, protože si myslím, že je důležité, aby byli ve sněmovně.
Nemáte strach, že pokud se Motoristé do sněmovny nedostanou, jejich hlasy zbytečně propadnou?
Tenhle argument zaznívá často. Pokud bychom takto uvažovali, nikdy by nic nového nevzniklo. I Motoristé potřebují nějaký čas na svůj růst, sbírání zkušeností a otrkání se na politické scéně. Dostat se do sněmovny je těžké. Mimo sněmovnu nemáte přístup k informacím, do médií, nemáte peníze na asistenty, kanceláře, celkový provoz… Jsem rád, že se levice pod značkou STAČILO! spojila, stejně tak jako alternativní politická seskupení pod značkou SPD. Tím se nebezpečí, že hodně hlasů propadne, zmenšilo.
„Potřebujeme se vrátit do roku 1990 a začít znovu a jinak,“ zaznělo od předsedy STAČILO! Daniela Sterzika, alias Vidláka. Souhlasíte? A v čem konkrétně by bylo dobré začít znovu a jinak?
Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.
Je pravdou, že situace před volbami je docela vyhrocená. Co tedy říci k nedávnému útoku na Babiše?
Poslouchal jsem pána, který Babiše napadl. Omluvil se, Andrej Babiš sám z toho žádnou show nedělá – což je dobře. Ten pán vysvětloval, že byl nemocný, pořád se díval na televizi na přenosy z parlamentu a pak se mu zatmělo před očima… každý jsme odpovědný za udržování vlastní duševní hygieny. Sledovat vysílání z parlamentu je hrubé porušení základních hygienických pravidel. Snad to už ten pán teď ví a odteď si bude politiku dávkovat jen přiměřeně.
autor: David Hora