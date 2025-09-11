Dnes Polsko, zítra Česko? Pekarová má po ruském útoku jasno

Na středečním brífinku po společném jednání vedení Senátu a Poslanecké sněmovny vystoupila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ten na brífinku poskytl úvodní komentář, ve kterém uvedl, že ačkoliv se na společných jednáních vedení obou komor Parlamentu tradičně probírají témata vzájemné spolupráce, tak vzhledem k odjezdu Markéty Pekarové Adamové na zahraniční cestu do Polska byl dán prostor tématu doletu ruských dronů do Polska. Miloš Vystrčil zároveň poděkoval předsedkyni Poslanecké sněmovny za návrh tématu a za to, že tím umožnila Senátu ČR vyjádřit to, co podle předpokladu cítí všichni v České republice.
Slovo si následně převzala Markéta Pekarová Adamová. Vzhledem ke svému končícímu mandátu předsedkyně Sněmovny poděkovala za spolupráci v minulých letech, bilancování však bylo zastíněno nočním útokem dronů v Polsku.
„Je potřeba si uvědomit, že se jedná o zemi Evropské unie, zemi NATO. Jsou to naši severní sousedé, přátelé, alianční partneři, a vůči nim byl ve své podstatě spáchán takový čin, který jsme zvyklý bohužel už více než tři a půl roku vídat vůči Ukrajině,“ uvedla Markéta Pekarová na brífinku.
„Dnes to bylo Polsko, zítra to může být Česká republika,“ varovala předsedkyně Poslanecké sněmovny a oznámila, že se chystá do Varšavy, kde vyjádří solidaritu spojencům České republiky a bude se svým polským protějškem i polskou předsedkyní Senátu jednat o tom, jak zajistit bezpečnost v obou zemích.
„Určitě nemůžeme přihlížet tomu, že Rusko testuje naši solidaritu, vzájemnou společnou obranu, a musíme určitě i konat k tomu adekvátně tak, aby k podobným činům nedocházelo,“ uvedla Pekarová Adamová s tím, že v tomto se shoduje i s vedením Senátu ČR. „Chceme zkrátka našim polským spojencům vyjádřit sounáležitost, solidaritu a samozřejmě naši připravenost jim pomoci, když to bude nutné,“ vysvětlila Pekarová Adamová.
Předsedkyně zdůraznila, že útoky probíhají jen pár stovek kilometrů od českých měst a ohrožují civilisty, a ujistila občany České republiky, že Polsko, ale i Česká republika jsou schopny se podobným aktům bránit. „To je důležitá zpráva pro naše občany, že se nemusejí obávat bezprostředního dopadu na jejich životy,“ uvedla Pekarová Adamová.
Připomněla také, že válka se týká „nás všech“ a neodehrává se jen na Ukrajině. „Rusko testuje NATO, Rusko testuje naši reakci a my ji musíme předvést zcela jednoznačně. Velmi razantní a adekvátní,“ prohlásila a závěrem dodala, že Poslanecká sněmovna i Senát České republiky stojí na straně Polska a svých partnerů.
Následně si znovu vzal slovo předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil. „Právě teď je ten okamžik, kdy by naši polští přátelé měli slyšet, že za nimi pevně stojíme, a kdy bychom si měli uvědomit, že je jednota Evropy a Evropské unie naprosto zásadní,“ uvedl a vyzdvihl význam parlamentní spolupráce jako součásti této jednoty, přičemž ocenil Markétu Pekarovou Adamovou za její výrazný přínos na mezinárodních setkáních předsedů parlamentů i Evropských zemí a zemí NATO. „Velmi přispěla k tomu, že dneska ve velké většině zastáváme společné a jednotné stanovisko,“ uvedl Vystrčil.
Během brífinku také vyjádřil své přání, aby i po volbách dokázali předsedové obou komor vystupovat v zahraničí jednotně, „s tričkem České republiky a Evropské unie“, a přispívali k bezpečnosti proti aktuálním hrozbám, které podle jeho slov přicházejí zejména z Východu.
Poté Miloš Vystrčil dodal slovo k dalším probíraným tématům, mezi nimi i spolupráce Senátu a Poslanecké sněmovny k předávání a projednávání jednotlivých zákonů. Předseda zmínil, že obě komory Parlamentu ČR projednaly v současném a končícím volebním období více než 350 zákonů.
„Bylo to období nesmírně složité. Protože v určitém období jsme řešili nejdříve konec covidu, potom agresi Ruska vůči Ukrajině a s tím související energetickou krizi,“ bilancoval předseda a zdůraznil, že dobré zvládnutí situace bylo možné jen díky rychlému přijímání zákonů a spolupráci mezi Sněmovnou a Senátem.
Dále byl na schůzi probírán chod Poslanecké sněmovny a Senátu. Zmínil především problémy s kultivovaným průběhem jednání ve Sněmovně. „Shodli jsme se na tom, že z hlediska průběhu a úrovně jednání obou komoro jsou tam rozdíly. Byť ty jednací řády jsou obdobné, tak se ukazuje, že v Poslanecké sněmovně vzhledem k tomu, jaká tam je atmosféra a jakým způsobem je Poslanecká sněmovna, jsou problémy s tím, aby jednání probíhalo kultivovaně, větší,“ připustil Vystrčil.
Dalším z hlavních diskutovaných bodů byla i rizika spojená s tzv. e-legislativou, tedy legislativou zachycenou v softwaru, který by používala jak vláda, Poslanecká sněmovna, tak i Senát. „Problémy, které hrozí, jsou veliké a výhrady znovu budeme specifikovat,“ přislíbil Vystrčil, že Ministerstvo vnitra a všechny odpovědné osoby budou na tyto dlouholeté problémy upozorněny.
autor: Alena Kratochvílová