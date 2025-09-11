Okamura s pilou. Jenže ono se toho na akci SPD semlelo víc

V pěkném počasí probíhají nad pivem první debaty a mezi lidmi se objevují první kandidáti. Z reproduktorů zní „český srdce tepe v nás, poslouchej ten vnitřní hlas“, tuto píseň pak uslyšíme i naživo.
Stánky nabízejí tak jako na jiných jarmarcích zeleninu, uzeniny nebo mléčné výrobky, vedle stánku s klobásami a novopackým pivem si můžete rovnou nechat změřit tlak. Nechybějí petiční stánky, kde se podepisuje za svobodu slova a fronta tu celé odpoledne nezmizí. Od počátku je zřejmé, že v třísettisícové krajské metropoli se bude účast pohybovat v jiných počtech, než den předtím ve čtyřicetitisícovém Přerově.
Na pódiu se objevují první kandidáti, zájemci se ale více shlukují u stánku, kde se už před čtrnáctou hodinou objevuje lídr místní kandidátky a předseda strany PRO Jindřich Rajchl. Když se bude později z pódia omlouvat, že není místní, i když se tu doma cítí, ozve se z publika mužné „Vy jste náš, Jindro“.
Zatím se u Rajchla tvoří fronta na fotografii i rozmluvu. Místa u stolů jsou beznadějně obsazena, lidé s kelímky a tácky obsazují i všechny lavičky v okolí, co jich na Masarykově náměstí je. Z mraků vychází slunce, a i diskuse mezi diváky jsou laděny do optimismu. Snad k tomu přispěl i aktuální průzkum, ve kterém SPD v Moravskoslezském kraji porazila nejen Starosty, ale i kandidátku SPOLU.
„Něco se musí změnit, tady je to úplně otočený, jak kdyby to psali podle Orwela,“ vykládá jedna z účastnic. V Kvapilově castingu na „vlastence“ by asi šla ven už v prvním kole, je oblečena celkem elegantně a úměrně příležitosti a chrup jí přímo září.
„Fico dostal mandát od třiceti procent lidí, zvolili si ho, tak má přece právo dělat svou diplomacii. A ne, že si do něj budeme promítat svoje představy a říkat, jaký je to póvl,“ nechápe. Nedávno prý byla ohromena, když potomek přišel ze školy a na základě jednoho titulku na Seznam Zprávách hlásil, že Ukrajina zahájila vítězný postup.
Současní politici podle ní otočí úplně všechno. „S těma bitcoinama jsem si už říkala, že tohle se přece nedá vysvětlit. Ale ano, oni udělali časovou řadu, řekli, že za to může Blažek a těm lidem, co je volí, to nevadí. To už se vážně všichni zbláznili?“
Manželka mě trestá sledováním ČT
Po půl třetí přichází na pódium zástupci místní parlamentní kandidátky. Lídr Jindřich Rajchl samozřejmě jako zlatý hřeb. Stáli s ním kandidáti na druhém až šestém místě. Lidé se přesouvají pod pódium a „kotel“ se poprvé ozve už po prvním pozdravu „Zdař Bůh, Ostravo“.
Následuje výše zmíněné vyznání advokáta z Hradce Králové rázovitému kraji a jeho přijetí. Později se vyzná, že na „ocelové srdce“ a jeho zdravý rozum spoléhá jako na brzdu proti současnému šílenství. Z reakce publika je zřejmé, že „Jindru“ tu skutečně vzali za svého.
Mluví o druhém místě na celorepublikové úrovni a chválí místní kandidáty. Na pódiu s ním stojí „Pojďme na to druhé místo, protože já potřebuju tyhle chlapy s sebou v Praze a k tomu potřebujeme váš hlas,“ nabádá.
Rozčiluje se nad energetickou chudobou. „Chodil jsem tady mezi vámi, a slyšel jsem jednu větu, co se táhla jak červená niť: Kam jsme se to dostali? Kam jsme se to dostali, když poctivě pracující člověk nemá na nájem, na energie a na jídlo. Tam nás dostala vláda Petra Fialy, protože to je vláda, která neslouží českých zájmům, ale nadnárodním korporacím, paní von der Leyenové a všem těm dalším, kteří je platí a úkolují,“ rozjíždí se předseda PRO.
„Oni pořád mluví o Green Dealu, ETS2, migračním paktu nebo o Ukrajině. A kde se ztratil poctivý český, pracující člověk?“ ptá se řečnicky z pódia.
Pokud jde o Ukrajince, tak připomíná nového polského prezidenta Nawrockého a jeho závazek, že ukrajinští migranti nesmějí mít v ničem lepší podmínky, než polští občané. A také jeho slova, že Ukrajina nemá co dělat v EU, dokud se nevzdá banderismu.
„Včera jsem poslal vzkaz Vítu Rakušanovi, když říkal, že před vlajkou s hákovým křížem si vždycky odplivne. Tak bych byl rád, aby si taky odplivl před vlajkou UPA a sochou Stěpana Bandery,“ zvolal Rajchl a publikum bouří.
Pobaví se Rajchlovým výkladem, jak jej manželka doma trestá tím, že musí sledovat vysílání ČT24. Není ale prý nelidská, horní hranice trestu je jedna hodina.
Atmosféra opět houstne, když kandidát probírá aféry této vlády, zejména neuvěřitelné dění kolem bitcoinové kauzy. „Stanjura proti mně v pondělí seděl v televizi. Jak to, že nesedí ve vyšetřovací vazbě?“ rozproudil publikum.
Tyto volby podle něj rozhodnou o budoucnosti země. Rozhodnou o tom, zda si udržíme suverenitu, kterou nám se zbraněmi vybojovali naši předci, nebo ji rozpustíme v čím dál centralizovanější Evropské unii, kam ji zástupci této vlády dobrovolně odevzdají.
Rajchl se loučí a chvátá do auta, po deváté má být v Praze na CNN Prima News proti ministryni obrany. „Tak jako jsem v pondělí zničil Stanjuru, tak dneska zničím Černochovou, uvidíte,“ slibuje z pódia.
Tam jej vzápětí střídá kulturní program. Skupina Chirurgové z dovozu, zjevně odkazující k trestnímu stíhání Tomia Okamury, to rozpálí hned od začátku setu písní o chlapcích s německým pasem a modrou vlajkou v srdci, co nás obohatí.
„Víte, my jsme z kluci Prahy,“ představuje zpěvák a další ironická píseň je o bezchybném životě a uměleckých duších v metropoli. Pak se probere i prezident, co ho táta poslal v patnácti dělat kariéru do armády a podepíše všechno, co mu přinesou. Nebo volby, co se vyhrajou na tiskárně a budou „tak trochu ojeb“. Publikum se zjevně dobře baví, debaty plynou. Mediální historky s bitkami o levnou zeleninu se nekonají.
Blíží se půl pátá, což je tradičně čas nástupu předsedy SPD. Tentokrát ale Tomio Okamura není k vidění mezi lidmi, chystá se totiž překvapení. Kapela se stáhne k levé části pódia a zprava za její hudby nastupuje předseda v zahradnickém a se sekačkou, se kterou se zaměří na nesmyslné rozpočtové výdaje. Za aplausu publika pořeže peníze na ukrajinskou válku i příspěvky neziskovkám. Z davu zní pochvaly, na podzim je prý třeba prořezávat.
„Chirurgové“ nasazují virálové „letní reggae“ a pak se Okamura vrací, tentokrát už standardně.
Kam nás to zavlekli?
„Chceme, aby lidé měli dostupné energie, levnější bydlení, dostupné a kvalitní potraviny, a také chceme revizi všech pobytů Ukrajinců v této republice,“ začíná věcně.
Markantně stoupající kriminalita je jeho prvním tématem, Okamura získá potlesk za své legislativní počiny, nazvané „jednou a dost“ a „můj dům, můj hrad“.
Ještě více se publikum rozpálí, když Okamura připomene, že premiér Fiala se chlubí tím, kolik lidí je v této zemi na dávkách. „Každá normální vláda by se chlubila tím, že tento počet klesá, že zlepšila lidem životy. Ale oni se chlubí, že stoupá počet lidí na dávkách. Že celý život pracujete, a nemáte ani na základní životní potřeby. Lidé si tu musejí brát dvě, tři práce. Do kam nás to ta vláda zaklekla? Pardon, zavlekla,“ odehrál nečekaně smysluplný přeřek.
„Kašlu na Ukrajinu, pro mě je Česká republika na prvním místě, mě platí čeští občané,“ vysloužil si další velký aplaus.
„Ministr vnitra a předseda STAN tu veřejně říká, že Ukrajinci se chovají lépe než Češi. Oni urážejí české občany. Pojďme je vyměnit, už za tři týdny, pojďme dát znovu Českou republiku na první místo,“ vyzval Okamura.
Během jeho projevu se na samém konci prostranství odehrál incident se skupinou mladých lidí, kteří přišli s transparenty proti dezinformacím a dezolátům. Po chvilce vzruchu, kdy létaly i kelímky s pivem, stáli v hloučku další hodinu, pod dozorem pořadatelů a antikonfliktního týmu, občas se s nimi někdo z účastníků akce pustil do diskuse, která probíhala celkem slušně.
Tomia Okamuru zatím vystřídal první místopředseda hnutí Radim Fiala, který se rozčiloval nad novým evropským systémem emisních povolenek pro domácnosti, který podle něj našel inspiraci ve středověku, a pustil se i do vlády. Jeho tradiční jarmarková figura „Není Fiala, jako Fiala“ dostala právě zde nečekanou pointu: „Jeden Fiala se narodil v Brně, a ten druhý tady v Ostravě.“
Pak dorazil na pódium doktor Jan Síla, dvojka sněmovní kandidátky. „Oblíbenec“ herečky Geislerové mluvil o zdravotnictví a jako ambiciozní cíl vytyčil, aby se nám v příštích letech podařilo zvýšit věk dožití ve zdraví alespoň o dva roky. Pak se pustil do Andreje Babiše a jeho zdravotnického podnikání, aby Ostravané věděli, co si s předsedou ANO na místní kandidátce případně zvolí.
Finále obstarala Zuzana Majerová, která jako učitelka mluvila o tom, jakou budoucnost bychom zde měli odkázat našim dětem. Rozhodně by jim ji ve školách neměly vytvářet neziskové organizace svou ideologickou masáží.
Na závěrečnou píseň na pódiu museli Tomia Okamuru vytáhnout z davu zájemců, který nejspíš překonával stovku lidí. Skupinka odpůrců stále stála před nafukovací skluzavkou, pivo a klobásy stále byly k dispozici, ale publikum už se rozcházelo. Blížila se devatenáctá hodina a navíc se schylovalo k dešti.
„Mamo, ještě ty fajne samolepky,“ vracel se jeden ze spokojených účastníků naposledy ke stánku.
autor: Jakub Vosáhlo