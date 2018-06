VIDEO Geert Wilders to rozbalil na demonstraci v Londýně: Prodali jste nás. Dost bylo tyranie, my se umlčet nedáme

„Jsem rád, že vás dnes přišlo takové množství. Jste skutečně stateční, že jste dorazili,“ potěšil Wilders tisíce účastníků demonstrace a dodal, že on sám přijel do Velké Británie, aby podpořil vedle Robinsona i jeho příznivce. „Rád bych vám řekl, že v tom nejste sami, a zároveň vzkázal světu a zejména britské vládě: Propusťte Tommyho Robinsona,“ cituje americký server Breitbart nizozemského politika, který stojí v čele Strany pro svobodu.

„Downing Street je hned za rohem, tak pojďme ještě jednou a pořádně nahlas. Pošleme paní premiérce jasný vzkaz: Propusťte Tommyho Robinsona,“ burcoval Wilders davy příznivců britského aktivisty, kteří několikrát za sebou vyvolávali jeho jméno a volali po jeho osvobození. „Thereso Mayová, poslouchejte nás! Saide Javide, poslouchejte nás! Sadiqu Khane, poslouchejte nás! Vyvolával Wilders postupně jména premiérky, ministra vnitra a starosty Londýna.

„Poslouchejte nás vy všichni, kteří jste u moci: Chceme, abyste pustili Tommyho Robinsona. On je největším bojovníkem za svobodu v současné Velké Británii. Nahlas říká to, co si ostatní netroufají. Má prostě kuráž a odvahu,“ pokračoval Wilders a poslal vládnoucím elitám další vzkaz. „A máme toho, co našim vládám říct, ještě mnoho dalšího. Vládnoucí elity nás prodaly za masovou migraci, islamizaci a otevřené hranice. Jsme cizinci ve vlastních zemích.“

Dále Wilders poukazoval na zažitou praxi politické korektnosti, kdy jsou všichni kritici nálepkováni a dehonestováni politickým a mediálním mainstreamem. „Když už se rozhodneme si stěžovat a kritizovat, hned nás označí za rasisty a islamofoby. Já už ale říkám dost. A co vy?“ burcoval i nadále Wilders skandující davy lidí, kteří mu jednohlasně odpověděli: „Už toho byl dost!“...Wilders pokračoval dál: „Ano, už toho bylo vážně dost. Nenecháme po sobě dál šlapat. Dost bylo tyranie.“

V závěru svého vystoupení Wilders připomněl okolnosti Robinsonova zatčení. „On je ve vězení, zatímco britské úřady dlouhá léta jen přihlížely tomu, jak byly tisíce britských dětí brutálně znásilňovány muslimskými gangy. Dlouhé roky policie, politici i soudci nedělali vůbec nic. Odmítali vyslechnout oběti. Tommy na rozdíl od nich začal jednat. Stal se hlasem milionů Britů, na které se úřady vykašlaly. Proto zde stojíme na důkaz solidarity s Tommym a vzkazujeme samozvaným elitám, že se nevzdáme. Nenecháme se umlčet. Budeme dál hájit naši civilizaci a naše občany.“

Psali jsme: Wilders přijede do Londýna podpořit vězněného nacionalistu Okamura se obrátil na britskou premiérku. Zde je důvod Ne, to není rasismus, zastala se Šichtařová Tommyho Robinsona Další informace o Robinsonovi. Jeho minulost prý není zase tak černá



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro