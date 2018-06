VIDEO Je mi líto, že z vás dělám blbečky... Prezident Zeman si nechal nastoupit hlavně pražské novináře a před nimi hodil na oheň červené trenýrky

Je to tady! Miloš Zeman vystoupil na dlouho očekávané tiskové konferenci, kterou oznámil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Téma tiskové konference bylo až do samotného začátku úzkostlivě tajeno. A není se čemu divit. Na tiskovém brífinku prezidenta republiky byli přítomni i hasiči. Jako by věděli, že Zeman přijde s něčím opravdu ohnivým.

Prezident Miloš Zeman předstoupil před novináře pod otevřeným nebem. A omluvil se jim, že z nich dělá blbečky. Přesvědčte se sami, jak to udělal.

„Děkuji vám, že jste v tak hojném počtu přišli,“ uvítal novináře Zeman. A okamžitě připomněl, že politika by se podle jeho názoru měla dělat na základě věcných argumentů, a ne na základě spodního prádla. „Mezitím v ulicích českých a moravských měst běhali šílenci mávající červenými trenýrkami,“ nebral si servítky Zeman vůči demonstrantům v ulicích měst. Před volbami by to prý ještě dokázal pochopit, ale po volbách už by to mělo skončit. Proto demonstrativně jedny červené trenýrky před nastoupenými novináři převážně z pražských redakcí spálil.



Červené trenýrky v plamenech. Screen: PL tv

„Abych tento názor dokumentoval, rozhodl jsem se, že červené trenýrky, které jsme za jednu korunu koupili, spálíme. A uděláme happening. Omlouvám se novinářům, jejichž inteligenci jsem marně, jako vždy, testoval. Včera jsem se díval na internet a tam se očekávalo, že vám oznámím, že jsem zemřel nebo že moje dcera otěhotněla, a proto se vdává, že se rozvádím,“ vypočítával Zeman. „Je mi líto, že z vás dělám blbečky. Opravdu si to nezasloužíte,“ zaznělo z úst nejvyššího představitele tohoto státu. „Teď prosím pana kancléře, aby vytáhl červené trenýrky a abych měl možnost je spolu s ním spálit,“ pokračoval Zeman.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vydržte chvilku, až to dohoří,“ žádal poté prezident novináře. „Červené trenýrky mají opravdu výživnou hodnotu, jo. Skvěle hoří,“ smál se.

Pak už se jen rozloučil. „Loučím se s vámi a s pocitem dobře vykonané práce odjíždím do Lán. Na shledanou.“

Psali jsme: VIDEO Je to tady! Zemanův tajemný brífink, na který jste celý den čekali

Psali jsme: Jakub Horák: Držme se od Ruska dál Přijede Donald? Přijede Kim Čong-un? Více o tom, co dnes Zeman oznámí Prezident Zeman obdržel cenu za statečnost. Od Unie českých spisovatelů Zeman něco chystá. Je to strašně tajné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp