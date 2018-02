VIDEO Kateřina Valachová poslouchala Miloše Zemana a koulela očima. Pak nám vyprávěla o etice ČSSD

S průběhem sjezdu ČSSD v Hradci Králové je Valachová spokojená, protože delegáti sjezdu zvolili nové vedení strany a tomuto vedení také nastavili určité mantinely k jednání o vládě. Tandem Jan Hamáček a Jiří Zimola prý dokáže provést loď sociální demokracie politickými vodami, a to jak v případné koalici s hnutím ANO, tak i v opozici.

„Podle mého soudu představují Jan Hamáček a Jiří Zimola to, co je skutečně nové, a to je nová shoda a nová energie sociální demokracie. A já věřím, že takto jako tým přesvědčí i naše voliče v nadcházejících komunálních a senátních volbách,“ zdůraznila dáma.

V tuto chvíli prý probíhají sondážní rozhovory ČSSD s hnutím ANO, ve kterých se jedná o to, zda má vůbec smysl, aby ČSSD uvažovala o vstupu do vlády. Otázkou je, zda ČSSD získá dost prostoru k prosazování programu sociální demokracie. Tato jednání potrvají několik týdnů. Jasněji bude po 7. dubnu, kdy bude pokračovat, v tuto chvíli jen přerušený, sjezd ČSSD.

Politici ČSSD chtějí zrušit neplacení prvních tří dnů nemocenské, chtějí bezplatnou zdravotní péči, chtějí dostupné bydlení pro seniory i mladé rodiny a tak podobně. Zjednodušeně lze říci, že se teprve zjišťuje, zda mezi hnutím ANO a ČSSD existuje programová shoda.

„Sociální demokraté dali jasnou stopku, jasnou červenou jakékoli podpoře SPD (Tomia Okamury),“ zdůraznila bývalá šéfka resortu školství. Definitivní slovo navíc nebude mít sjezd, ale celá členská základna sociální demokracie ve vnitrostranickém referendu. Pokud členové ČSSD řeknou, že chtějí vstoupit do koalice s premiérem Babišem i navzdory tomu, že je trestně stíhán, tak sociální demokraté do koalice vstoupí. To, že o případné účasti ve vládě rozhodne celá členská základna, ukazuje na určitou proměnu ČSSD. V tuto chvíli ČSSD říká, že trestní stíhání Andreje Babiše je problém.

Je to problém i navzdory tomu, že se Andrej Babiš vidí jako jediný kandidát na premiéra této země až do smrti. „Já jsem samozřejmě zaregistrovala to prohlášení pana předsedy vlády v demisi, které bylo velmi silné,“ uvedla Valachová. Ani toto silné prohlášení předsedy vlády však nezmění nic na tom, že si čeští sociální demokraté rozhodnou o případné účasti ve vládě v referendu. Podobně jako sociální demokraté v Německu.

„My jsem dalecí toho, abychom kádrovali jiné politické strany,“ rozvíjela téma dál Valachová, „ale zkrátka s tím máme problém,“ zopakovala k trestnímu stíhání Andreje Babiše. „My musíme také držet tvář k našim voličům a voličkám. Ti by nám toto neodpustili, kdybychom toto nerespektovali,“ uvedla dáma. Poslední slovo nakonec tak či tak budou mít voliči, kteří v příštích sněmovních volbách oznámkují sociální demokraty a řeknou jim, zda se rozhodli správně.

ČSSD prý dobře ví, že kampaň anti-Babiš v souboji s hnutím ANO nefunguje. Valachová má za to, že sociální demokraté činili správně, když se snažili udržet určitou etiku v české politice a odmítali přistoupit na to, aby byl členem koaliční vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL, když za sebou vláčel tolik problémů – kauzu dluhopisů, kauzu Čapí hnízdo a další.

Pokud se ČSSD stane součástí vlády, tak by tato vláda měla zvýšit daně nadnárodním společnostem a zavést sektorové daně. Vyšší daně by podle Valachové měli platit také lidé, kteří mají plat přes 100 tisíc korun měsíčně. Pokud se hnutí ANO k těmto nápadům staví kriticky, pak podle Valachové není v žádném případě jisté, že se skutečně zrodí koalice ANO a ČSSD.

„Chtěla bych, aby zaměstnavatelé přiznali barvu, zejména ti velcí, velké společnosti, ty nadnárodní, které ty zisky opravdu odvádějí pryč, aby více umožnili našim lidem, kteří se na tom zisku podílejí, aby vznikl, tak aby jejich životní úroveň byla vyšší. Samozřejmě bych předpokládala, že hnutí ANO bude chtít to stejné a ne naopak,“ zdůraznila Valachová.

Naproti tomu nevidí problém v tom, že by komunisté podpořili případnou menšinou vládu ANO a ČSSD. Levicoví voliči dobře vědí, že sociální demokraté a komunisté hlasují společně v otázkách, kde se programově shodují.

Z úst Kateřiny Valachové také zaznělo, že byla překvapena, když na sjezdu ČSSD slyšela mluvit prezidenta republiky a bývalého předsedu strany Miloše Zemana o tom, že by sociální demokraté neměli vstupovat do vlády a měli by po Andreji Babišovi chtít toliko posty náměstků. „To se přiznám, že jsem koulela očima, když jsem toto slyšela,“ poznamenala. Uznává sice, že by ČSSD měla vyslechnout řadu názorů, názory svých bývalých předsedů. „Ale tenhle námět se mně skutečně vůbec nelíbil. A to říkám při vší úctě k úřadu prezidenta republiky,“ zdůraznila.

„Nejhorší varianta přece pro nás je, abychom byli v roli, já říkám šedých myší, někdo by řekl užitečných méně chytrých politiků v Poslanecké sněmovně, abychom podporovali vládu, která realizuje program, který je v podstatě sociální demokracie. To je absolutně neuvěřitelné. A ještě abychom snad se spokojili s tím, že dostaneme nějaké pašalíky politických náměstků. No to snad vůbec nikdo nemyslí vážně. Myslím si, že to nemohl myslet ani pan prezident vážně, aby sociální demokracii jako straně, kterou tak dlouhou dobu úspěšně vedl, tak aby nám tohle přisoudil. To je věc, jež je pro stranu, která tady je 140 let, absolutně nedůstojná,“ rozohnila se Valachová.

Pokud sociální demokracie vstoupí do vlády, tak musí občané vidět, že právě ČSSD zajišťuje dobře fungující sociální stát, který v mnoha jiných zemí není samozřejmost. Tento sociální stát také něco stojí a něco bude stát i jeho vylepšování, na kterém sociální demokraté trvají. A jen těžko by ho mohli vylepšovat z pozice již zmíněných šedých myší. „Já si myslím, že nás pan prezident chtěl tak nějak poškádlit,“ uzavřela Valachová.

