VIDEO Náraz do Černobylu, exploze. Dana Drábová uklidňuje situaci

„Během noci z 13. na 14. února, kolem 1.50, zaslechl tým MAAE v lokalitě Černobyl výbuch přicházející z nového bezpečného krytu, který chrání zbytky reaktoru 4 bývalé JE Černobyl. … Pracovníci agentury byli informováni, že střechu nového krytu zasáhl dron,“ upozornila MAAE na sociální síti X.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8